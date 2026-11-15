Νίκος Ανδρουλάκης: Υποδέχεται τη Δευτέρα την ανεξάρτητη βουλευτή, Νίνα Κασιμάτη

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Την ανεξάρτητη βουλευτή Νίνα Κασιμάτη υποδέχεται αύριο (16/11) ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Συγκεκριμένα, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συναντήσει αύριο, Δευτέρα, την ανεξάρτητη βουλευτή Νίνα Κασιμάτη στο γραφείο του στο ΠΑΣΟΚ στην Χαριλάου Τρικούπη. Πρόκειται για την πέμπτη μεταγραφή από βουλευτές, οι οποίοι το 2023 είχαν εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Η ίδια είχε εκλεγεί στην Β Πειραιά και εσχάτως εμφανιζόταν δημοσίως με στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Παρέστη, μάλιστα, και στο μνημόσυνο της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά.