Νίκος Ανδρουλάκης: Υποδέχεται τη Δευτέρα την ανεξάρτητη βουλευτή, Νίνα Κασιμάτη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης υποδέχεται τη Δευτέρα (16/11) στη Χαριλάου Τρικούπη την ανεξάρτητη βουλευτή Β' Πειραιά, Νίνα Κασιμάτη. Πρόκειται για την πέμπτη μεταγραφή βουλευτή που είχε εκλεγεί το 2023 με τον ΣΥΡΙΖΑ, έπειτα από πρόσφατες δημόσιες εμφανίσεις της με στελέχη του κόμματος.

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Πολιτική

ΝΙΝΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΙΝΤΙΜΕ
ΝΙΝΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΙΝΤΙΜΕ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, θα συναντήσει αύριο, Δευτέρα (16/11), την ανεξάρτητη βουλευτή Νίνα Κασιμάτη στο γραφείο του στη Χαριλάου Τρικούπη.
  • Πρόκειται για την πέμπτη μεταγραφή από βουλευτές, οι οποίοι το 2023 είχαν εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ.
  • Η ίδια είχε εκλεγεί στη Β’ Πειραιά, εμφανιζόταν εσχάτως δημοσίως με στελέχη του ΠΑΣΟΚ και παρέστη πρόσφατα στο μνημόσυνο της Φώφης Γεννηματά.

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Την ανεξάρτητη βουλευτή Νίνα Κασιμάτη υποδέχεται αύριο (16/11) ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

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Συγκεκριμένα, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συναντήσει αύριο, Δευτέρα, την ανεξάρτητη βουλευτή Νίνα Κασιμάτη στο γραφείο του στο ΠΑΣΟΚ στην Χαριλάου Τρικούπη. Πρόκειται για την πέμπτη μεταγραφή από βουλευτές, οι οποίοι το 2023 είχαν εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Η ίδια είχε εκλεγεί στην Β Πειραιά και εσχάτως εμφανιζόταν δημοσίως με στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Παρέστη, μάλιστα, και στο μνημόσυνο της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά.

 

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