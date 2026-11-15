Άρης – Ολυμπιακός 100-78: «Αυτοκρατορικό» πάρτι στο Αλεξάνδρειο και τέλος το «ερυθρόλευκο» σερί

Ο Άρης επικράτησε με 100-78 του Ολυμπιακού στο κατάμεστο Αλεξάνδρειο, για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL, υποχρεώνοντας τους «ερυθρόλευκους» στην πρώτη τους ήττα έπειτα από 37 διαδοχικές νίκες σε αγώνες κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος.

Δύο εβδομάδες μετά τη νίκη του επί του Παναθηναϊκού AKTOR, επίσης με 100 πόντους, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη επικράτησε και του Ολυμπιακού, έχοντας τον έλεγχο της αναμέτρησης στο μεγαλύτερο μέρος της. Οι Θεσσαλονικείς στηρίχθηκαν στην αμυντική τους λειτουργία και αύξησαν σημαντικά τη διαφορά στο δεύτερο ημίχρονο, περιορίζοντας τις επιθετικές επιλογές των φιλοξενούμενων.

Παράλληλα, ο Άρης πανηγύρισε την πρώτη εντός έδρας νίκη του επί του Ολυμπιακού από το 2015, όταν είχε επικρατήσει με 84-74, με πολυτιμότερο παίκτη τον Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος είχε σημειώσει 28 πόντους. Με το αποτέλεσμα αυτό, οι «κίτρινοι» έβαλαν τέλος και σε ένα σερί 25 διαδοχικών ηττών από τους Πειραιώτες.

Το πρώτο ημίχρονο

Ο Άρης ξεκίνησε την αναμέτρηση με τρία συνεχόμενα τρίποντα από τους Ντιμιτρίγιεβιτς, Μήτρου-Λονγκ και Μοκόκα, αποκτώντας προβάδισμα 9-0 μέσα στα πρώτα 90 δευτερόλεπτα. Ο Ολυμπιακός αντέδρασε με τους Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Χολ, μειώνοντας σε 9-6 στο τρίτο λεπτό.

Οι γηπεδούχοι αύξησαν εκ νέου τη διαφορά σε 14-6, χάρη σε τρίποντο του Μήτρου-Λονγκ και καλάθι του Ρόμπινσον-Ερλ. Ωστόσο, οι «ερυθρόλευκοι» απάντησαν με πρωταγωνιστές τους Φουρνιέ και Βεζένκοφ, ισοφαρίζοντας σε 16-16 στο έβδομο λεπτό.

Στη συνέχεια, οι δύο ομάδες συνέχισαν να εναλλάσσονται στο σκορ, με τον Φουρνιέ να δίνει στον Ολυμπιακό το πρώτο του προβάδισμα, ευστοχώντας σε τρίποντο 72 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη της περιόδου. Ο Μόργκαν απάντησε επίσης από τα 6,75 μέτρα και το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε ισόπαλο 23-23, με τον Γάλλο γκαρντ να έχει σημειώσει 13 πόντους.

Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε με ανάλογο ρυθμό. Οι Μόργκαν και Εντζάι σημείωσαν έξι και τέσσερις πόντους αντίστοιχα, ενώ ο Θανάσης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε κάρφωμα έπειτα από alley-oop συνεργασία, διαμορφώνοντας το 31-28. Ο Βεζένκοφ απάντησε με τρίποντο, ισοφαρίζοντας σε 31-31 στο 12ο λεπτό.

Στα επόμενα λεπτά, ο ρυθμός μειώθηκε και οι δύο ομάδες έδωσαν μεγαλύτερη έμφαση στην άμυνα. Ο Ολυμπιακός σημείωσε μόλις δύο πόντους μέσα σε τρία λεπτά, γεγονός που επέτρεψε στους Θεσσαλονικείς να αποκτήσουν προβάδισμα έξι πόντων (41-35) στο 16ο λεπτό, με τη συμβολή των Λιντέλ και Ρόμπινσον-Ερλ.

Οι φιλοξενούμενοι αντιμετώπισαν δυσκολίες στην αντιμετώπιση των ψηλών του Άρη, αλλά κατάφεραν να μειώσουν σε 45-43 στο 19ο λεπτό, με τους Βεζένκοφ, Φουρνιέ και Χολ. Ο Μήτρου-Λονγκ διαμόρφωσε το 47-43, που ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Στο πρώτο μέρος καταγράφηκαν επίσης διαδοχικά καρφώματα από τους παίκτες του Άρη. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο και ο Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ ολοκλήρωσαν alley-oop συνεργασίες, αξιοποιώντας τις ασίστ των συμπαικτών τους, ενώ ο Ι Τζέι Λιντέλ πραγματοποίησε ακόμη ένα κάρφωμα στην μπασκέτα του Ολυμπιακού.

Ο Άρης αύξησε τη διαφορά στο τρίτο δεκάλεπτο

Οι γηπεδούχοι επέστρεψαν από τα αποδυτήρια με δύο γρήγορα τρίποντα των Ντιμιτρίγιεβιτς και Ρόμπινσον-Ερλ, φτάνοντας για πρώτη φορά σε διψήφια διαφορά (55-45) στο 22ο λεπτό, με τη συμβολή και του Μπιρτς.

Ο Ολυμπιακός υπέπεσε σε τρία λάθη στα πρώτα τρία λεπτά της τρίτης περιόδου, δίνοντας την ευκαιρία στον Άρη να διευρύνει το προβάδισμά του σε 59-45. Οι συνεργασίες των Ντιμιτρίγιεβιτς και Μπιρτς δημιούργησαν επιπλέον προβλήματα στην άμυνα των Πειραιωτών, ενώ ο Φουρνιέ ήταν ο μοναδικός παίκτης των φιλοξενούμενων που είχε σκοράρει μέχρι το 24ο λεπτό, σημειώνοντας και τους επτά πόντους της ομάδας του για το 61-50.

Η διαφορά αυξήθηκε στους 16 πόντους (66-50) στο 27ο λεπτό, έπειτα από τρίποντο του Ντιμιτρίγιεβιτς και διείσδυση του Μήτρου-Λονγκ. Ο Άρης συνέχισε να βρίσκει λύσεις στην επίθεση και έφτασε μέχρι το 73-55.

Από την πλευρά του Ολυμπιακού, ο Φουρνιέ σημείωσε τους 12 από τους 16 πόντους της ομάδας του στην τρίτη περίοδο. Ο ΜακΙντάιρ και ο Βεζένκοφ μείωσαν προσωρινά τη διαφορά, πριν ο Τολιόπουλος ευστοχήσει σε σουτ από το κέντρο του γηπέδου, με τη βοήθεια του ταμπλό, στην εκπνοή του δεκαλέπτου, διαμορφώνοντας το 76-59.

Η αποβολή του Μπαρτζώκα και η ένταση πίσω από τον πάγκο

Στην τέταρτη περίοδο, ο Άρης διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα, ενώ η αναμέτρηση συνεχίστηκε με αρκετά φάουλ και ένταση μεταξύ των δύο ομάδων.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, αποβλήθηκε 5 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, καθώς δέχθηκε δεύτερη τεχνική ποινή. Η πρώτη τού είχε καταλογιστεί στο πρώτο ημίχρονο, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει από τον πάγκο και να κατευθυνθεί στα αποδυτήρια πριν από την ολοκλήρωση της αναμέτρησης.

Οι Θεσσαλονικείς συνέχισαν να αυξάνουν το προβάδισμά τους, με τον Μπιρτς να σημειώνει διαδοχικά καλάθια και να ανεβάζει τη διαφορά στους 21 πόντους (89-68) στο 35ο λεπτό.

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Λίγο πριν από το τέλος του αγώνα, σημειώθηκε επίσης ένταση με οπαδό πίσω από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Ο Κώστας Παπανικολάου, καθισμένος στη βάση της μπασκέτας, παρακολουθούσε αποσβολωμένος το περιστατικό.

Ο Άρης διατήρησε το προβάδισμά του μέχρι τη λήξη και επικράτησε με 100-78, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με διαφορά 22 πόντων.