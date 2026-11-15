Ευθύνες για το χάος στα αεροδρόμια των ΗΠΑ επιρρίπτει ο Ντόναλντ Τραμπ… στον Τζο Μπάιντεν – Ζητεί έγκριση χρηματοδότησης από το Κογκρέσο

Ευθύνες για το χάος στα αεροδρόμια των ΗΠΑ επιρρίπτει ο Ντόναλντ Τραμπ στον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, ασκώντας παράλληλα πίεση στο Κογκρέσο – στο οποίο πλέον δεν διαθέτει την πλειοψηφία – να εγκρίνει επειγόντως τη χρηματοδότηση για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων αεροναυτιλίας.

Μέσα από διαδοχικές αναρτήσεις του στο truthsocial, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην κατάσταση των υποδομών, επισημαίνοντας ότι μεγάλο μέρος του υφιστάμενου συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας είναι ηλικίας 50 ετών, γεγονός που χαρακτήρισε «γελοίο».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να διαβεβαιώσει ότι «οι εργασίες αναβάθμισης έχουν ήδη ξεκινήσει», αλλά τόνισε πως «το έργο πρέπει να γίνει συνολικά και όχι με το σταγονόμετρο», υποστηρίζοντας ότι, εφ’ όσον εγκριθούν τα «απεγνωσμένα αναγκαία» κονδύλια, οι ΗΠΑ μπορούν να αποκτήσουν «το καλύτερο σύστημα οπουδήποτε στον κόσμο».

Ασκώντας πίεση στο Κογκρέσο για έγκριση της χρηματοδότησης, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε: «Εάν το Κογκρέσο εγκρίνει τα απεγνωσμένα αναγκαία χρήματα για τον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας, μπορούμε να το κατασκευάσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά. Θα είναι το ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ οπουδήποτε στον Κόσμο». «Μεγάλο μέρος του σημερινού μας συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας είναι 50 ετών – ΓΕΛΟΙΟ! Έχουμε ήδη ξεκινήσει τη δουλειά, αλλά θα πρέπει να γίνει όλη μαζί, όχι με το σταγονόμετρο. Το Κογκρέσο πρέπει να το εγκρίνει», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ για να προσθέσει: «Η κυβέρνηση Μπάιντεν το πήγε χρόνια πίσω!».

Ταυτόχρονα, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην προηγούμενη διακυβέρνηση, χαρακτηρίζοντας την περίοδο Μπάιντεν «καταστροφή» για την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA). Σύμφωνα με τον ίδιο, δαπανήθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά «χωρίς σύνεση», με αποτέλεσμα να επιδεινωθεί ένα ήδη παλιό και προβληματικό σύστημα και η χώρα να πάει «χρόνια πίσω».

«Έχουμε τη γνώση και το σχέδιο για τα Συστήματα Ελέγχου Πτήσεων, χρειαζόμαστε το Κογκρέσο να δώσει τα χρήματα, γρήγορα! Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) μας κάνει εξαιρετική δουλειά και είναι έτοιμη να ξεκινήσει», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ, επιχειρώντας να μεταφέρει την πολιτική πίεση στους Δημοκρατικούς νομοθέτες μετά την απώλεια της πλειοψηφίας στο Κογκρέσο. «Έχουμε τη γνώση και το σχέδιο για τα Συστήματα Ελέγχου Πτήσεων, χρειαζόμαστε το Κογκρέσο να δώσει τα χρήματα, ΓΡΗΓΟΡΑ!», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ.