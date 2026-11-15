ΗΠΑ: Σταδιακή αποκατάσταση των πτήσεων μετά το πρόβλημα στο δίκτυο της FAA

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Η αεροπορική κίνηση στις ΗΠΑ έχει αρχίσει να αποκαθίσταται, ωστόσο οι καθυστερήσεις συνεχίζονται, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες προσπαθούν να επαναφέρουν τα αεροσκάφη και τα πληρώματά τους στα αεροδρόμια από τα οποία πρέπει να εκτελέσουν τα προγραμματισμένα δρομολόγια.

Η διαδικασία επαναφοράς στην κανονικότητα δυσχεραίνεται από μια σειρά αλυσιδωτών προβλημάτων. Αεροσκάφη και πληρώματα βρίσκονται σε διαφορετικά αεροδρόμια από εκείνα στα οποία απαιτείται η παρουσία τους, ενώ πολλοί πιλότοι και αεροσυνοδοί έχουν συμπληρώσει το ανώτατο επιτρεπόμενο ωράριο εργασίας.

Μιλώντας στο NBC, ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, εκτίμησε ότι τα προβλήματα στις αεροπορικές μεταφορές θα έχουν αντιμετωπιστεί έως το τέλος της σημερινής ή της αυριανής ημέρας.

«Θα δούμε την κατάσταση να επιστρέφει στο φυσιολογικό σήμερα και στην πλήρη κανονικότητα αύριο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το πρόβλημα στο δίκτυο της FAA και η έρευνα των αρχών

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η αναστάτωση φαίνεται να συνδέεται με έναν δρομολογητή (ρούτερ) που εγκαταστάθηκε στο Αρκάνσας. Λίγο μετά την εγκατάστασή της, η συσκευή άρχισε να μεταδίδει μεγάλο όγκο δεδομένων, προκαλώντας υπερφόρτωση στο παλαιό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA).

Η αμερικανική εφημερίδα δημοσίευσε ηχογραφημένες συνομιλίες που αποτυπώνουν την εξέλιξη του προβλήματος. Αρχικά καταγράφηκαν παράσιτα στις συχνότητες επικοινωνίας, ενώ στη συνέχεια πιλότοι αντιμετώπισαν δυσκολίες στην επικοινωνία με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Η κατάσταση οδήγησε τελικά στην έκδοση εντολής για αναστολή των απογειώσεων σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, προβλήματα επικοινωνίας καταγράφηκαν σε 17 από τα 22 κέντρα ελέγχου πτήσεων μεγάλου ύψους.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν εάν η δυσλειτουργία προκλήθηκε από τον εξοπλισμό ή από σφάλμα κατά την εγκατάστασή του. Παράλληλα, εκτιμούν ότι τα δρομολόγια θα έχουν ομαλοποιηθεί πλήρως έως το βράδυ, αν και οι επιβάτες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις και ταλαιπωρία.