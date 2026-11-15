«Οι Θεοί του emo μας έσωσαν»: Απρόσμενη συναυλία των Hoobastank σε καθηλωμένο αεροπλάνο εν μέσω του χάους στις ΗΠΑ – ΒΙΝΤΕΟ

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Το πρωτοφανές αεροπορικό χάος στις ΗΠΑ μετατράπηκε σε μια αξέχαστη μουσική εμπειρία για μία πτήση, όταν διάσημα ροκ συγκροτήματα που ταξίδευαν για το Vans Warped Tour βρέθηκαν εγκλωβισμένα σε αεροπλάνο και αποφάσισαν να δώσουν μια… αυτοσχέδια συναυλία μέσα στην καμπίνα.

Απρόσμενο live

Τα συγκροτήματα Simple Plan, Hoobastank και The Used επέβαιναν σε πτήση της Southwest Airlines με δρομολόγιο από το Λος Άντζελες στη Φλόριντα, για την προγραμματισμένη στάση του Vans Warped Tour 2026 στο Ορλάντο, όταν τα αεροσκάφη καθηλώθηκαν αιφνιδιαστικά στα μέσα της πτήσης την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, λόγω της πανεθνικής απαγόρευσης απογειώσεων που επέβαλε η Ομοσπονδία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA).

Ενώ περίμεναν να αρθεί το απαγορευτικό απογείωσης, τα συγκροτήματα αποφάσισαν να διασκεδάσουν τους συνεπιβάτες τους με αυτοσχέδιες ερμηνείες από μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ότι το απρόσμενο σόου, το οποίο διέθετε ακόμη και μικρόφωνα, εκτυλίχθηκε υπό από τον φωτισμό της καμπίνας, με μέλη και των τριών συγκροτημάτων να ερμηνεύουν τραγούδια, ενώ οι συνεπιβάτες τραγουδούσαν μαζί τους.

Οι εμφανίσεις των Hoobastank, The Used και Simple Plan

Ο τραγουδιστής των Hoobastank, Νταγκ Ρομπ και ο κιθαρίστας Νταν Έστριν ερμήνευσαν τις επιτυχίες του συγκροτήματος από το 2004 «The Reason» και «Crawling in the Dark» μέσα στην πτήση της Southwest, σύμφωνα με βίντεο που μοιράστηκαν επιβάτες και ο επίσημος λογαριασμός του φεστιβάλ στο Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Southwest Airlines (@southwestair)



Οι επιβάτες δημιούργησαν μια αυτοσχέδια σκηνή, συνδέοντας έναν ενισχυτή και χρησιμοποιώντας τους φακούς των κινητών τους τηλεφώνων, καθώς ο Ρομπ προχωρούσε στον διάδρομο ενώ οι θαυμαστές τραγουδούσαν μαζί του.

View this post on Instagram A post shared by Markus Lloyd (@themarkuslloyd)



Η Καναδή pop-punk καλλιτέχνιδα Lolo βρισκόταν επίσης στην πτήση και μοιράστηκε το βίντεο στο Instagram, γράφοντας: «Ευχαριστώ τη Southwest για τις αναμνήσεις. Κάθε αεροπλάνο καθηλώθηκε σήμερα, αλλά οι θεοί του emo φρόντισαν ώστε αυτό εδώ να πετάξει».

View this post on Instagram A post shared by LØLØ 💘 (@lolo)



Την ίδια στιγμή, το αυτοσχέδιο σετ των The Used περιελάμβανε την επιτυχία του συγκροτήματος από το 2004 «All That I’ve Got» και το «The Taste of Ink» του 2002, όπως προκύπτει από βίντεο που κοινοποιήθηκαν σε TikTok και Instagram.

Ο τραγουδιστής του συγκροτήματος, Μπερτ ΜακΚράκεν, ερμήνευσε τα τραγούδια στο μπροστινό μέρος του αεροπλάνου, με τη βοήθεια του κιθαρίστα Τζόι Μπράντφορντ.

View this post on Instagram A post shared by Kay Brown (@whoiskaybrown)



Ο Πιερ Μπουβιέ των Simple Plan ερμήνευσε επίσης ορισμένες από τις επιτυχίες του συγκροτήματος, συμπεριλαμβανομένης της μπαλάντας του 2002 «Perfect» και του «I’m Just a Kid» από το ντεμπούτο άλμπουμ τους «No Pads, No Helmets…Just Balls», σύμφωνα με τα πλάνα των επιβατών.

Επιπλέον, τραγούδησε και έπαιξε κιθάρα για το «Welcome to My Life» του 2004, καθώς και για το τραγούδι τίτλων από τη σειρά «What’s New, Scooby-Doo?», σύμφωνα με πρόσθετα βίντεο από θαυμαστές.

View this post on Instagram A post shared by Simple Plan (@simpleplan)

Ένας χρήστης του TikTok μοιράστηκε βίντεο τραγουδώντας μαζί με το συγκρότημα, γράφοντας: «Όταν το παιδικό μου όνειρο γίνεται πραγματικότητα και οι Simple Plan παίζουν στην πτήση μου με τη Southwest για το Vans Warped Tour».

Η πτήση, η οποία τελικά μπόρεσε να αναχωρήσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες (LAX), φάνηκε να αποτελεί μέρος μιας ειδικής εμπειρίας για τους επιβάτες από τη Southwest, η οποία είναι χορηγός του Warped Tour.

Αρκετοί ταξιδιώτες στην πτήση μοιράστηκαν φωτογραφίες και βίντεο από μια προ-πτήσης συνάντηση με τα συγκροτήματα.

Οι Simple Plan και οι Hoobastank είχαν προγραμματιστεί να εμφανιστούν στο Ορλάντο το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, ενώ οι The Used βρίσκονται στο line-up των καλλιτεχνών για την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Warped Tour.

Ο Κέβιν Λίμαν, ένας από τους ιδρυτές του Warped Tour, δήλωσε το πρωί του Σαββάτου ότι στα 32 χρόνια διοργάνωσης του φεστιβάλ δεν είχε βρεθεί ποτέ αντιμέτωπος με πανεθνική καθήλωση πτήσεων.

Πρόσθεσε ότι ορισμένα συγκροτήματα δεν μπόρεσαν να φτάσουν στην εκδήλωση και ακύρωσαν την παρουσία τους, ωστόσο τα περισσότερα σχήματα ήταν προγραμματισμένα να εμφανιστούν κανονικά, ενώ ορισμένες εμφανίσεις μεταφέρθηκαν από το Σάββατο στην Κυριακή.