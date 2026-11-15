Ζεφύρι: Στην Ευελπίδων οι 3 συλληφθείσες για τη φονική πυρκαγιά με τους 2 νεκρούς πυροσβέστες

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων έφτασαν σήμερα, Κυριακή 15 Νοεμβρίου, οι τρεις γυναίκες που συνελήφθησαν για τη φονική πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι, η οποία είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο δύο πυροσβεστών, ηλικίας 44 και 23 ετών.

Πρόκειται για μία 34χρονη γυναίκα και τις δύο ανήλικες κόρες της, ηλικίας 13 και 16 ετών, οι οποίες συνελήφθησαν αργά το βράδυ στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Για την υπόθεση αναζητείται και ο 44χρονος σύζυγος της γυναίκας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις συλληφθείσες φέρονται να έχουν παραδεχθεί ότι χρησιμοποιούσαν ξυλόσομπα στο ισόγειο του εγκαταλελειμμένου κτιρίου και ότι πετούσαν τις στάχτες, καθώς και σπίθες από αυτήν, στο κλιμακοστάσιο. Το συγκεκριμένο στοιχείο εξετάζεται από τις Αρχές ως πιθανή αιτία εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Η δικογραφία αναμένεται να διαβιβαστεί στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ο οποίος θα αξιολογήσει τα στοιχεία και θα αποφασίσει για τις κατηγορίες που θα απαγγελθούν. Εφόσον προκύψουν κακουργηματικές πράξεις, η υπόθεση θα οδηγηθεί στον ανακριτή ανηλίκων, ενώ σε περίπτωση πλημμελημάτων θα ακολουθηθεί η διαδικασία του αυτοφώρου.

Η τραγωδία που συγκλόνισε το Πυροσβεστικό Σώμα

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Κατσαντώνη, στο Ζεφύρι, όπου οι πυροσβέστες κλήθηκαν να επιχειρήσουν για την κατάσβεσή της.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, δύο πυροσβέστες, ηλικίας 44 και 23 ετών, εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό του κτιρίου. Οι συνάδελφοί τους κατάφεραν να τους ανασύρουν χωρίς τις αισθήσεις τους και να τους παραδώσουν στα πληρώματα του ΕΚΑΒ.

Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Αττικόν, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Στον 44χρονο έγινε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), χωρίς αποτέλεσμα, ενώ ο 23χρονος έφτασε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του.

Ιδιαίτερα συγκλονιστικό είναι το γεγονός ότι ο νεότερος πυροσβέστης είχε ορκιστεί μόλις δύο μήνες πριν από τον θάνατό του.

Ένας ακόμη πυροσβέστης, ηλικίας 43 ετών, τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου νοσηλεύτηκε εκτός κινδύνου.

Πώς χάθηκε η επικοινωνία με τους δύο πυροσβέστες

Τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο εσωτερικό του κτιρίου περιέγραψε ο Κώστας Τσίγκας, εκπρόσωπος των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.

Όπως ανέφερε, η Πυροσβεστική ενημερώθηκε λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι για καπνούς που έβγαιναν από το εγκαταλελειμμένο κτίριο. Οι πρώτοι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι στο υπόγειο καίγονταν απορρίμματα.

Στη συνέχεια, δύο πυροσβέστες, φορώντας πλήρη εξάρτυση και μέσα ατομικής προστασίας, εισήλθαν στο κτίριο με εγκαταστάσεις νερού, προκειμένου να προσεγγίσουν την εστία της φωτιάς.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ένας τρίτος συνάδελφός τους μπήκε στον χώρο για να ελέγξει την κατάστασή τους και να διαπιστώσει εάν χρειάζονταν ενίσχυση. Όταν, όμως, προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί τους, δεν έλαβε απάντηση.

Ακολούθησε άμεση κινητοποίηση των υπόλοιπων δυνάμεων, οι οποίες εισήλθαν στο κτίριο και εντόπισαν τους δύο πυροσβέστες χωρίς τις αισθήσεις τους, ενώ ανέσυραν και τον τρίτο συνάδελφό τους, ο οποίος αντιμετώπιζε σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα.

Τα πιθανά σενάρια για τον εγκλωβισμό τους

Σύμφωνα με τον κ. Τσίγκα, οι συνθήκες στο εσωτερικό του κτιρίου ήταν εξαιρετικά δύσκολες, με πυκνούς καπνούς, υψηλές θερμοκρασίες και περιορισμένη ορατότητα. Παράλληλα, υπήρχαν ερωτήματα σχετικά με τη στατικότητα του κλιμακοστασίου.

Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εγκλωβίστηκαν οι δύο πυροσβέστες εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Μεταξύ αυτών είναι να γλίστρησαν στο κλιμακοστάσιο ή να έχασαν τον προσανατολισμό τους εξαιτίας των πυκνών καπνών και των αναθυμιάσεων.

Παράλληλα, διερευνάται εάν η κατάρρευση τμήματος του κτίριου συνδέεται με την πτώση και τον εγκλωβισμό τους. Όπως έγινε γνωστό, το κλιμακοστάσιο δεν διέθετε προστατευτικά κάγκελα στις δύο πλευρές, ενώ στον χώρο υπήρχαν πολλά απορρίμματα.

«Πολλές φορές κάνεις τον σταυρό σου αν θα καταφέρεις να βγεις»

Τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες όταν επιχειρούν σε εγκαταλελειμμένα κτήρια περιέγραψε στο ΕΡΤnews ο Ιωάννης Σταμούλης, αντιστράτηγος ε.α. και επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.

Όπως εξήγησε, βασική προτεραιότητα σε κάθε τέτοια επιχείρηση είναι να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν άνθρωποι στο εσωτερικό του κτίριου που χρειάζονται βοήθεια. Οι πυροσβέστες δεν μπορούν να γνωρίζουν εκ των προτέρων εάν στους χώρους βρίσκονται άστεγοι ή άλλα άτομα που έχουν αναζητήσει καταφύγιο.

Ωστόσο, τα εγκαταλελειμμένα κτίρια εγκυμονούν πρόσθετους κινδύνους, καθώς η στατικότητά τους είναι συχνά αμφίβολη, ενώ στο εσωτερικό τους μπορεί να υπάρχουν επικίνδυνα υλικά και αντικείμενα.

«Πολλές φορές κάνεις τον σταυρό σου αν θα καταφέρεις να βγεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρούν οι πυροσβέστες.

Στο μικροσκόπιο ο εξοπλισμός των πυροσβεστών

Την ίδια ώρα, υπό διερεύνηση βρίσκονται και οι πληροφορίες για ενδεχόμενο πρόβλημα στην παροχή οξυγόνου ή στον εξοπλισμό των δύο πυροσβεστών.

Ο κ. Σταμούλης σημείωσε ότι είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα και ότι απαιτούνται μαρτυρίες και τεχνικοί έλεγχοι, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο άνδρες.

Η έρευνα των αρμόδιων Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, τόσο για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς όσο και για τις συνθήκες της τραγικής επιχείρησης.