Μεσσηνία: Τραγικό φινάλε στην εξαφάνιση 73χρονου – Εντοπίστηκε νεκρός

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Με τραγικό τρόπο ολοκληρώθηκαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 73χρονου Ιωάννη Γιαννακόπουλου στη Μεσσηνία, ο οποίος αγνοούνταν από την Πέμπτη (12/11) στην περιοχή της Καλαμάτας.

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, έξω από το αυτοκίνητό του, στην περιοχή του Μαγγανιακού Μεσσηνίας. Την εξέλιξη ανακοίνωσε σήμερα το πρωί, η Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΟΑΚ) Μεσσηνίας, η οποία συμμετείχε στις προσπάθειες αναζήτησής του.

Για την εξαφάνισή του είχε προηγηθεί η ενεργοποίηση Silver Alert από τη Γραμμή Ζωής, έπειτα από σχετική ενημέρωση της οικογένειάς του το Σάββατο 14 Νοεμβρίου.

Η έκκληση της οικογένειας για κάμερες ασφαλείας

Μετά τον εντοπισμό του πατέρα του, ο γιος του, Γιώργος Γιαννακόπουλος, προχώρησε σε δημόσια ανάρτηση, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς όλους όσοι ενδιαφέρθηκαν και συνέβαλαν στις προσπάθειες αναζήτησης.

Παράλληλα, σύμφωνα με το notospress.gr, απηύθυνε έκκληση σε κατοίκους της περιοχής που διαθέτουν κάμερες ασφαλείας κατά μήκος της διαδρομής Λιόριζα – Μαγγανιακός, ζητώντας να ελέγξουν εάν υπάρχει διαθέσιμο καταγεγραμμένο υλικό από το βράδυ της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου, στις 20:30, έως το πρωί της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου.

Όπως ανέφερε, βασικό ζητούμενο για την οικογένεια είναι να διαπιστωθεί εάν ο 73χρονος κινούνταν μόνος του. Το αυτοκίνητό του ήταν ένα λευκό Fiat Panda.

Όποιος διαθέτει σχετικό υλικό μπορεί να επικοινωνήσει με την οικογένεια στο 6936755117 ή με την Αστυνομία στο 100.

Τα τελευταία ίχνη του 73χρονου

Υπενθυμίζεται ότι ο Ιωάννης Γιαννακόπουλος είχε θεαθεί το βράδυ της Πέμπτης κοντά στο ελαιοτριβείο Παυλή, στην περιοχή του Πλατύ Μεσσηνίας.

Λίγο αργότερα, στις 21:37, είχε σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία με τον γιο του, στοιχείο που είχε συμπεριληφθεί στις πληροφορίες που εξετάζονταν κατά τη διάρκεια των ερευνών.