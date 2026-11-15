Κεντάκι: Αγόρασαν το «σπίτι των ονείρων» τους και ανακάλυψαν ότι… ζούσαν μαζί με δεκάδες φίδια – ΒΙΝΤΕΟ

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Σε έναν πραγματικό εφιάλτη εξελίχθηκε η αγορά του «σπιτιού των ονείρων» για ένα ζευγάρι στο Κεντάκι των ΗΠΑ, καθώς, λίγες εβδομάδες μετά τη μετακόμισή τους, ανακάλυψαν ότι η κατοικία τους είχε καταληφθεί από δεκάδες φίδια μήκους έως και δύο μέτρων, σε μια υπόθεση που φαίνεται να κρατάει εδώ και δεκαετίες.

Η Τζέσικα και ο Τζόναθαν Πέρι είχαν κάνει τα πάντα σύμφωνα με τους κανόνες, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου του νέου τους σπιτιού στην κομητεία Μέρσερ πριν μετακομίσουν, όπως δήλωσε το ζευγάρι στον τηλεοπτικό σταθμό WKYT.

Ωστόσο, μόλις τρεις εβδομάδες μετά την τακτοποίηση των πραγμάτων τους, το αμερικανικό όνειρο μετατράπηκε σε εφιάλτη.

«Έβγαζα τα σκουπίδια», περιέγραψε η Τζέσικα. «Ο γιος μου κι εγώ ήμασταν σπίτι μόνοι μας, βγήκα έξω από την πόρτα και υπήρχε ένα φίδι στη βεράντα».

«Τηλεφώνησα αμέσως στον σύζυγό μου και μετά στον πατέρα μου για να έρθουν να το πάρουν. Έπειτα από λίγες μέρες, βρήκαμε άλλο ένα. Και λίγες μέρες αργότερα, άλλο ένα».

Σύντομα, τα φίδια του είδους pantherophis spiloides άρχισαν να ξεφυτρώνουν παντού, όπως ανέφερε η Τζέσικα στο FOX 56 News.

«Τότε, ένα βράδυ, περίπου μια εβδομάδα αφότου βρήκαμε το πρώτο, ο Τζόναθαν και οι φίλοι του κατέβηκαν στο υπόγειο και βρήκαν δύο ενήλικα και αρκετά νεαρά φίδια στο υπόγειο… αυτό είναι πληθυσμός-μαμούθ», είπε.

Η ανατριχιαστική ανακάλυψη κάτω από τη βεράντα

Ωστόσο, τα φίδια δεν περνούσαν απλώς τυχαία από εκεί, σημειώνει η New York Post.

Ελπίζοντας να φτάσουν στην ρίζα αυτής της ανατριχιαστικής εισβολής, το ζευγάρι προσέλαβε έναν εργολάβο για να ξηλώσει το τσιμεντένιο δάπεδο της μπροστινής βεράντας τους.

Αυτό που βρήκαν ήταν ικανό να κάνει τον οποιοδήποτε να ανατριχιάσει. «Όταν το έσπασαν στη μέση, υπήρχαν δεκάδες αυγά φιδιών, φρέσκα και άλλα που έμοιαζαν να είναι ηλικίας αρκετών ετών».

Τότε ήρθε μια ακόμη μεγαλύτερη «βόμβα». Προφανώς, η φήμη του σπιτιού κυκλοφορούσε στη γειτονιά εδώ και χρόνια.

Η Τζέσικα εντόπισε έναν πρώην ιδιοκτήτη, ο οποίος της αποκάλυψε ότι όταν ήταν παιδί, το ακίνητο είχε ένα παρατσούκλι: «Το Σπιτι Των Φιδιών».

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Παρά το γεγονός ότι τα φίδια αυτά δεν είναι δηλητηριώδη, το ζευγάρι δεν παίζει με την τύχη του 5χρονου γιου τους.

«Όχι απαραίτητα ότι θα φοβόμαστε ότι θα τον δαγκώσουν», δήλωσε ο Τζόναθαν στο WKYT. «Τα φίδια αγαπούν τη ζέστη. Οπότε, αν ανέβαιναν στον επάνω όροφο και έμπαιναν στο κρεβάτι ή οπουδήποτε αλλού, θα μπορούσαν να κουλουριαστούν γύρω από τον λαιμό του, ας πούμε».

Ο φόβος της κατεδάφισης

Τώρα, αντί να χαλαρώνουν και να απολαμβάνουν το νέο τους σπίτι, το ζευγάρι περνάει τα βράδια του κάνοντας «περιπολίες για φίδια».

«Ρωτάμε ο ένας τον άλλον: “Έχεις πάει στο υπόγειο ακόμα να ελέγξεις για φίδια;”», πρόσθεσε ο Τζόναθαν.

Και ο εφιάλτης αρχίζει έχει υψηλό οικονομικό κόστος. Γι’ αυτό, ένας φίλος της οικογένειας δημιουρήγσε μια εκστρατεία στο GoFundMe για να βοηθήσει στην κάλυψη των χιλιάδων δολαρίων που ξοδεύουν οι Πέρι για να διώξουν τους ανεπιθύμητους συγκάτοικους τους.

Ωστόσο, η πραγματικά τρομακτική πιθανότητα δεν είναι το πόσα χρήματα θα χρειαστούν για να ξεφορτωθούν τους εισβολείς του σπιτιού, αλλά ότι μπορεί να είναι αδύνατον να εξαλείψουν το πρόβλημα χωρίς την κατεδάφιση του ίδιου του κτιρίου.

«Τώρα που ανακαλύψαμε ότι πρόκειται για πρόβλημα δεκαετιών, αυτό που μας ανησυχεί τώρα είναι ότι υπάρχουν πολλαπλές φωλιές μέσα στα θεμέλια του σπιτιού», δήλωσε η Τζέσικα. «Και για να το εξαλείψεις και να το μετριάσεις αυτό, ουσιαστικά γκρεμίζεις ολόκληρο το σπίτι».