Σκάνδαλο Nvidia: Πώς ο Τζένσεν Χουάνγκ «έχασε το μυαλό του» και έπεσε στην παγίδα του «παλαιότερου κόλπου» κατασκοπείας

Η αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ από το τιμόνι της Nvidia, ενός κολοσσού αξίας 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη εταιρικό σκάνδαλο, αλλά την ενσάρκωση του χειρότερου εφιάλτη της Σίλικον Βάλεϊ.

Όπως αναδεικνύει σε εκτενή ανάλυσή της η βρετανική εφημερίδα Guardian, η υπόθεση φέρνει στο φως τον αθέατο πόλεμο της βιομηχανικής κατασκοπείας, αποδεικνύοντας ότι ο ανθρώπινος παράγοντας παραμένει ο πιο αδύναμος κρίκος της τεχνολογικής αλυσίδας.

Η πτώση ενός «βασιλιά»

Η παραίτηση του ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, αυτή την εβδομάδα συνιστά ένα από τα πιο συγκλονιστικά εταιρικά σκάνδαλα που έχουν καταγραφεί ποτέ, περιλαμβάνοντας καταγγελίες για διεθνή κατασκοπεία και εξωσυζυγικές σχέσεις ενός εκ των ισχυρότερων ανδρών στον κόσμο, όπως σημειώνει ο Guardian.

Καθώς οι έρευνες για το τι πήγε στραβά στην εταιρεία μικροτσίπ αξίας 4 τρισ. δολαρίων εντείνονται, η υπόθεση ενδέχεται να αποτελέσει ορόσημο στην πολυετή ιστορία διείσδυσης κατασκόπων στον αμερικανικό τεχνολογικό κλάδο.

Ο Χουάνγκ παραδέχθηκε σε επιστολή του προς τους εργαζομένους το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι υπήρξε άπιστος στη σύζυγό του επί 41 χρόνια, έπειτα από δημοσίευμα των New York Times σύμφωνα με το οποίο ο μεγιστάνας της τεχνολογίας διατηρούσε στενή σχέση με μια γυναίκα την οποία Αμερικανοί αξιωματούχοι υποπτεύονται ότι κατασκόπευε για λογαριασμό της κινεζικής κυβέρνησης.

Ο Χουάνγκ παραιτήθηκε την Πέμπτη έπειτα από 33 χρόνια στη θέση του CEO, εν μέσω αναφορών για δύο επιπλέον εξωσυζυγικές σχέσεις με υπαλλήλους της Nvidia, προκαλώντας κατακόρυφη πτώση στη μετοχή της πολυτιμότερης εταιρείας μικροτσίπ στον κόσμο.

Το σκάνδαλο έχει βυθίσει την Nvidia σε κρίση, έχει ρίξει βαριά σκιά στην άνθηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και απειλεί ακόμη και τη σταθερότητα της αμερικανικής οικονομίας.

Η πτώση του Χουάνγκ είναι ένα εφιαλτικό σενάριο για μια βιομηχανία που ανησυχεί ολοένα και περισσότερο για απειλές ασφαλείας, προσφέροντας μια σπάνια ματιά σε αυτό που οι ειδικοί των υπηρεσιών πληροφοριών περιγράφουν ως ένα διαρκές θέατρο εταιρικής κατασκοπείας που εκτυλίσσεται μυστικά καθημερινά σε όλες τις ΗΠΑ.

«Ο λόγος που αυτό γίνεται είδηση είναι επειδή προφανώς έχουμε να κάνουμε με έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο και έναν από τους πιο προβεβλημένους CEOs παγκοσμίως», δήλωσε στον Guardian ο Ντον Αβίβ, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας εταιρικών πληροφοριών Interfor International.

«Αλλά αυτό συμβαίνει συνεχώς, σε όλους τους κλάδους».

Η αχίλλειος πτέρνα των εταιρειών

Καθώς η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης και ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός των ΗΠΑ με την Κίνα έχουν ενταθεί τα τελευταία χρόνια, ο τεχνολογικός κλάδος και οι αξιωματούχοι ασφαλείας προσπάθησαν να αποτρέψουν ακριβώς αυτού του είδους την πλεκτάνη που φέρεται να παγίδευσε τον Χουάνγκ.

Εταιρείες πληροφοριών, εταιρείες AI και Αμερικανοί αξιωματούχοι βρίσκονται σε επιφυλακή για επιχειρήσεις κατασκοπείας που στοχεύουν στελέχη τεχνολογίας, με ορισμένους τεχνολογικούς κολοσσούς να προειδοποιούν τους υπαλλήλους τους να είναι επιφυλακτικοί στις προσωπικές τους σχέσεις και να διεξάγουν έρευνες για το πώς θα μπορούσαν να εκτεθούν κορυφαία στελέχη.

Η OpenAI έχει πραγματοποιήσει ακόμη και εκπαιδευτικά σεμινάρια που εξετάζουν ειδικά σενάρια «παγίδας μελιού» (honeypot), όπου ένας εταιρικός κατάσκοπος ή πράκτορας ξένης υπηρεσίας πληροφοριών επιδιώκει ερωτική σχέση με μέλος του προσωπικού με αντάλλαγμα πληροφορίες ή μοχλό πίεσης, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Ο Αβίβ, εν τω μεταξύ, εκτίμησε ότι μόνο η δική του εταιρεία έχει διεξαγάγει περίπου δώδεκα έρευνες για μεγάλες επιχειρήσεις σχετικά με σκευωρίες που περιλαμβάνουν ερωτικές παγίδες, προσωπικές σχέσεις, εξαναγκασμό ή εκβιασμό τα τελευταία τρία χρόνια.

Πέρα από ένα καταστροφικό σφάλμα κρίσης εκ μέρους του Χουάνγκ, οι ειδικοί περιγράφουν επίσης τη σχέση του με την ύποπτη ως κατάσκοπο ως μια τεράστια αποτυχία εταιρικής εποπτείας και έναν αξιοσημείωτο θρίαμβο για μια φερόμενη επιχείρηση ξένης επιρροής. Παρά τις ανησυχίες για τις ψηφιακές υποδομές και την αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων, οι αναλυτές πληροφοριών τονίζουν ότι το ανθρώπινο λάθος παραμένει το πιο ευάλωτο σημείο των περισσότερων εταιρειών.

«Η παγίδα τύπου “honeypot” είναι τόσο παλιά όσο και η ίδια η γη», δήλωσε ο Ράντι Γουάτ, επικεφαλής της εταιρείας αξιολόγησης εταιρικών απειλών και συμβούλων SRW.

«Απευθύνεται σε μια διαχρονική ανθρώπινη αδυναμία που είναι εκμεταλλεύσιμη. Σας εγγυώμαι ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός στελεχών σε ισχυρές εταιρείες που αυτή τη στιγμή επανεξετάζουν τις σχέσεις τους με τις φιλενάδες τους», πρόσθεσε ο Γουάτ.

Οι εταιρείες OpenAI, Meta και Google δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό σχετικά με τις πρακτικές ασφαλείας τους, ενώ η Nvidia αρνήθηκε να σχολιάσει ερωτήσεις σχετικά με τις εξωσυζυγικές σχέσεις του Χουάνγκ ή το πότε η εταιρεία έμαθε για την εμπλοκή του με την ύποπτη ως κατάσκοπο.

Η κινεζική κυβέρνηση αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη στην υπόθεση ή σε προσπάθειες εταιρικής κατασκοπείας, με εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών να χαρακτηρίζει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα τα δημοσιεύματα «τίποτα περισσότερο από συκοφαντία κατά της Κίνας».

Μακρά ιστορία κατασκοπείας στη Σίλικον Βάλεϊ

Όπως υπογραμμίζει η ανάλυση του Guardian, οι επιπτώσεις από τις καταγγελίες ότι η Κίνα διεξήγαγε μια υψηλού προφίλ επιχείρηση ξένων υπηρεσιών πληροφοριών κατά του Χουάνγκ είχαν παγκόσμιο αντίκτυπο στην αγορά και τη βιομηχανία της τεχνολογίας, με τον δείκτη Nasdaq να υποχωρεί κατά 4% αμέσως μετά την παραίτηση του Χουάνγκ και την Nvidia να χάνει εκατοντάδες δισεκατομμύρια σε χρηματιστηριακή αξία αυτή την εβδομάδα.

Ωστόσο, οι ειδικοί ασφαλείας αναφέρουν ότι ενώ ο αντίκτυπος της επιχείρησης είναι μοναδικός, οι τακτικές και οι στόχοι δεν είναι.

Η Σίλικον Βάλεϊ, γεμάτη με ανεκτίμητης αξίας πνευματική ιδιοκτησία και εμπορικά μυστικά, αποτελεί εδώ και δεκαετίες πολύτιμο στόχο για ξένες επιχειρήσεις κατασκοπείας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, Σοβιετικοί πράκτορες διεξήγαγαν μια πολυετή προσπάθεια κλοπής τεχνολογικών μυστικών από αμερικανικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων κατασκευαστών μικροτσίπ.

Κατά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, αξιωματικοί των σοβιετικών υπηρεσιών πληροφοριών δρούσαν με ορμητήριο το ρωσικό προξενείο στο Σαν Φρανσίσκο, σύμφωνα με τον πρώην ειδικό πράκτορα του FBI, Ρικ Σμιθ, ο οποίος εργάστηκε επί δύο και πλέον δεκαετίες στην περιοχή του Κόλπου (Bay Area) στην αντικατασκοπεία.

«Η απόκτηση πρόσβασης στην προηγμένη τεχνολογία μας συνεχίζει να αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητά τους», είχε προειδοποιήσει το 1985 ο διευθυντής της CIA, Γουίλιαμ Κέισι.

Άλλες χώρες έχουν επίσης εξαπολύσει αντίστοιχες επιχειρήσεις: Βορειοκορεάτες κατάσκοποι δημιούργησαν δύο επιχειρήσεις στις ΗΠΑ με σκοπό τη διάδοση κακόβουλου λογισμικού σε προγραμματιστές κρυπτονομισμάτων -όπως μετέδωσε πέρυσι το Reuters-, ενώ τον Οκτώβριο οι αμερικανικές αρχές συνέλαβαν έναν Σαουδάραβα υπήκοο που κατηγορείται ότι τοποθέτησε έναν εξελιγμένο κοριό στα κεντρικά γραφεία της OpenAI.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η κινεζική κυβέρνηση είναι εκείνη που κατηγορείται εντονότερα για μια πολυεπίπεδη προσπάθεια κλοπής τεχνολογικών δυνατοτήτων.

Έκθεση του μη κερδοσκοπικού Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS) κατέγραψε τουλάχιστον 224 περιστατικά κινεζικής κατασκοπείας στις ΗΠΑ μεταξύ 2000 και 2022, με πάνω από τις μισές υποθέσεις να στοχεύουν στην κλοπή εμπορικών τεχνολογιών.

Τον Ιανουάριο, ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Καλιφόρνια έκρινε ένοχο έναν πρώην μηχανικό της Google για κλοπή εμπιστευτικών πληροφοριών προς όφελος του Πεκίνου.

Ορισμένες επιχειρήσεις περιλάμβαναν μάλιστα «παγίδες μελιού», όπως η περίπτωση του πρώην βουλευτή της Καλιφόρνια, Έρικ Σουόλγουελ, ο οποίος σύμφωνα με αποχαρακτηρισμένα έγγραφα του FBI που εξασφάλισε η Washington Post τον Αύγουστο, παραδέχθηκε ότι «συναντιόταν περιστασιακά» με την ύποπτη ως Κινέζα πράκτορα Κριστίν Φανγκ.

Άλις Χουάνγκ

Η φερόμενη κινεζική επιχείρηση με στόχο τον Χουάνγκ ξεχώρισε για τους ειδικούς τόσο λόγω του εξαιρετικά υψηλού προφίλ του στόχου όσο και λόγω της προφανούς επιτυχίας της.

Ο Χουάνγκ εθεάθη για πρώτη φορά με την Άλις Χουάνγκ, μια Κινέζα στέλεχος που διηύθυνε την εταιρεία κέντρων δεδομένων Megaspeed με έδρα τη Σιγκαπούρη, στα τέλη του 2023. Οι δυο τους βρέθηκαν μαζί σε ένα μπαρ στην Ταϊβάν το 2024 και ξανά σε ένα συνέδριο το 2025, εποχή κατά την οποία το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ ερευνούσε εάν η Megaspeed διοχέτευε παράνομα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα, παραβιάζοντας τους ελέγχους εξαγωγών.

Την άνοιξη του τρέχοντος έτους, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επέβλεψε ένα απόρρητο υπόμνημα που ανέφερε ότι ο CEO της Nvidia διατηρούσε σχέση με μια ύποπτη ως Κινέζα κατάσκοπο, βάσει ηλεκτρονικής παρακολούθησης της Άλις Χουάνγκ, σύμφωνα με τους New York Times.

Η σχέση αυτή φαίνεται τελικά να βοήθησε στη διευκόλυνση της μεταφοράς προηγμένων τσιπ της Nvidia αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Κίνα.

«Ως Αμερικανός, δεν είναι καλό, αλλά είμαι εντυπωσιασμένος από τις ικανότητές τους», δήλωσε ο Σμιθ, πρώην αξιωματούχος αντικατασκοπείας του FBI. «Τι στόχος και τι εξαιρετική δουλειά από τους Κινέζους».

Ο Χουάνγκ δεν ήταν μόνο ο επικεφαλής της άλλοτε πολυτιμότερης εταιρείας στον κόσμο, αλλά και στενός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο συνόδευσε σε δείπνα στον Λευκό Οίκο και στην επίσημη επίσκεψη του προέδρου στην Κίνα.

Ο Χουάνγκ ασκούσε σημαντική επιρροή στην πολιτική για την τεχνολογία -ιδίως στους ελέγχους εξαγωγών και στα μοντέλα AI ανοιχτού κώδικα- αν και παραμένει ασαφές εάν η εξωσυζυγική του σχέση επηρέασε τις απόψεις του. Ο Τραμπ στήριξε τον Χουάνγκ μετά το σκάνδαλο, αποκαλώντας τον «έντιμο τύπο».

Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ αντιμετωπίζει ερωτήματα σχετικά με το γιατί η εταιρεία της Άλις Χουάνγκ, η Megaspeed, γλίτωσε την ένταξη στη λίστα εταιρειών που εγείρουν ανησυχίες εθνικής ασφάλειας -όπως μετέδωσε το Axios0 παρά τις πληροφορίες για προβλήματα με την εταιρεία.

Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ, δέχεται πιέσεις να παραιτηθεί για την αδράνεια που φέρεται να επέδειξε.

Έκτοτε, η Nvidia ανακοίνωσε ότι προσέλαβε κορυφαία αμερικανική δικηγορική εταιρεία για να διερευνήσει τη σχέση του Χουάνγκ, ο Τραμπ δήλωσε ότι το FBI θα ξεκινήσει τη δική του έρευνα, ο Χουάνγκ συμφώνησε να καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου, ενώ αντιμετωπίζει πλέον και αγωγή στην Καλιφόρνια με την κατηγορία ότι παραπλάνησε τους μετόχους.

«Τυφλή» αυτοπεποίθηση των CEOs

Προκειμένου να αντιμετωπίσουν το κύμα εταιρικής κατασκοπείας, πολλές επιχειρήσεις στρέφονται σε εταιρείες αξιολόγησης απειλών για να θωρακίσουν την ασφάλειά τους, εστιάζοντας στα ανθρώπινα στοιχεία.

«Όλοι νομίζουν ότι είναι όπως αυτά που βλέπουμε στο Χόλιγουντ — μυστικές εισβολές, συσκευές υποκλοπής, κοριοί και παρακολουθήσεις», είπε ο Εδουάρδο Τζάνι, επικεφαλής παγκόσμιας ασφαλείας σε μεγάλη αμερικανική εταιρεία.

«Στην πραγματικότητα, πρόκειται περισσότερο για κοινωνική μηχανική».

Κακόβουλοι παράγοντες αναζητούν υπαλλήλους σε θέσεις επιρροής, αξιοποιώντας δημόσια δεδομένα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εντοπίσουν τρωτά σημεία — από εθισμούς και τζόγο μέχρι τη μοναξιά κάποιου που αναζητά συντροφικότητα.

Συχνά, η προσέγγιση γίνεται υπό το πρόσχημα επιχειρηματικών ευκαιριών, με κατασκόπους να παριστάνουν επενδυτές ή στελέχη.

«Αναζητούν εύκολη πρόσβαση και εγγύτητα μέσα από συνέδρια και πελατειακές σχέσεις», σημείωσε ο Τζάνι. «Πλησιάζουν διακριτικά τα στελέχη μας σε εκδηλώσεις ή εμπορικές εκθέσεις, ή ακόμη και δίνουν υποσχέσεις για επενδύσεις».

Οι εταιρείες διενεργούν συχνά προσομοιωμένες επιθέσεις για να εντοπίσουν κενά ασφαλείας, όπως η περίπτωση ενός ειδικού που περιέγραψε πώς η ομάδα του ακολούθησε έναν υπάλληλο στο πάρκινγκ ενός σούπερ μάρκετ και αφαίρεσε την εταιρική του ταυτότητα που κρεμόταν στον καθρέφτη του αυτοκινήτου.

Ωστόσο, η διαχείριση κορυφαίων στελεχών όπως ο Χουάνγκ παρουσιάζει μοναδικές προκλήσεις, καθώς διαθέτουν τεράστια αυτονομία και οι υφιστάμενοι δυσκολεύονται να τους αντιμετωπίσουν.

«Πρόκειται για πραγματικά έξυπνους, καταξιωμένους ανθρώπους και δεν θέλεις να φανείς ότι τους λες πως δεν ξέρουν να συμπεριφέρονται ή πως δεν είναι αρκετά οξυδερκείς για να καταλάβουν ότι τους εκμεταλλεύονται», ανέφερε ο Μπράιαν Στίβενς, πρόεδρος συμβουλευτικής κινδύνων ασφαλείας στην εταιρεία Teneo.

Συχνά, τα στελέχη προβάλλουν αντιστάσεις, ισχυριζόμενα ότι δεν είναι αρκετά σημαντικά για να γίνουν στόχος. «Είναι ένας αμυντικός μηχανισμός όταν σου λένε ότι ο τρόπος που ζεις τη ζωή σου θα πρέπει να αλλάξει», εξήγησε η Ελίζαμπεθ Μπάκλεϊ, επικεφαλής κυβερνοασφάλειας στην Teneo.

Ένα κρίσιμο ερώτημα για την Nvidia είναι ποιος γνώριζε εσωτερικά για τις σχέσεις του Χουάνγκ και αν εκφράστηκαν ανησυχίες, καθώς αρκετοί ειδικοί θεωρούν αδιανόητο να μην παρακολουθούσε κανείς στην εταιρεία τις κινήσεις και τις επαφές του CEO, ειδικά στα ταξίδια του στο εξωτερικό.

Ωστόσο, όπως καταλήγει ο Guardian, καμία δικλίδα ασφαλείας δεν μπορεί να υποκαταστήσει την προσωπική κρίση.

«Ο Τζένσεν Χουάνγκ έχασε το μυαλό του εδώ», συνόψισε ο πρώην πράκτορας αντικατασκοπείας Ρικ Σμιθ. «Αλλά αυτό συμβαίνει συχνά με τις ερωτικές σχέσεις».