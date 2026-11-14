Τζένσεν Χουάνγκ: Ο πρώην CEO της Nvidia παραπλανούσε τα κορυφαία στελέχη της εταιρείας για την εξωσυζυγική του σχέση με Κινέζα επιχειρηματία – Τι αποκαλύπτεται από την αλληλογραφία

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος (CEO) της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, παραπλάνησε αρκετά κορυφαία στελέχη της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του γενικού νομικού συμβούλου Τιμ Τέτερ και της επικεφαλής μάρκετινγκ Άλισον Γουάγκονφελντ, σχετικά με τη φύση της σχέσης του με την Κινέζα επιχειρηματία Άλις Χουάνγκ, με την οποία διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν την υπόθεση και εσωτερική αλληλογραφία που εξέτασε το Reuters.

Το Reuters εξέτασε αρκετές ανταλλαγές μηνυμάτων από τον Οκτώβριο, υπό τον όρο να μην παραθέσει αυτολεξεί αποσπάσματα από αυτά. Το ειδησεογραφικό πρακτορείο είναι το πρώτο που δημοσιεύει ρεπορτάζ για τη συγκεκριμένη αλληλογραφία.

Την Πέμπτη, ο Τζένσεν Χουάνγκ παραιτήθηκε από τη θέση του CEO της Nvidia, σε μια θεαματική πτώση από την κορυφή της βιομηχανίας μικροτσίπ, όπου υπήρξε πρωτοπόρος μιας τεχνολογίας που βρέθηκε στο επίκεντρο της πρόσφατης έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Την Κυριακή ζήτησε συγγνώμη με δήλωσή του επειδή υπήρξε άπιστος στη σύζυγό του και επειδή απογοήτευσε την εταιρεία. Η δήλωσή του δεν κατονόμαζε ρητά την Άλις Χουάνγκ, πρώην ανώτατο στέλεχος της Megaspeed International – πελάτη της Nvidia – την οποία οι ΗΠΑ ερευνούσαν για πιθανή κατασκοπεία υπέρ της Κίνας. Ο Τζένσεν Χουάνγκ και η Άλις Χουάνγκ έχουν το ίδιο επώνυμο, αλλά δεν έχουν συγγενική σχέση.

Οι New York Times ανέφεραν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ είχε επίσης εξωσυζυγική σχέση με μια εργαζόμενη της Nvidia, ενώ το Reuters μετέδωσε την Πέμπτη ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ διατηρούσε ακόμη μία ερωτική σχέση με διαφορετική υπάλληλο της εταιρείας.

Ο Τιμ Τέτερ δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό. Η Άλισον Γουάγκονφελντ δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε σχετικό αίτημα. Εκπρόσωπος του πρώην CEO Χουάνγκ και εκπρόσωπος της Nvidia αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Μια τηλεφωνική κλήση και ένα email στα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφονταν σε επαγγελματική κάρτα της Άλις Χουάνγκ έμειναν αναπάντητα.

Κατά το φθινόπωρο του 2025 και τον Οκτώβριο του 2026, απαντώντας σε ερωτήματα δημοσιογράφων που έστρεψαν την προσοχή ορισμένων στελεχών της Nvidia στη σχέση του με τη Megaspeed και την Άλις Χουάνγκ, ο Τζένσεν Χουάνγκ χαρακτήρισε και τις δύο φορές τις επαφές τους ως πρέπουσες, ανέφεραν οι πηγές, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας. Το Reuters εξέτασε μόνο μηνύματα από τις ανταλλαγές του Οκτωβρίου, και όχι εκείνα του 2025.

Σε δύο ξεχωριστά μηνύματα τον Οκτώβριο, ο Τζένσεν Χουάνγκ είπε σε στελέχη της Nvidia, συμπεριλαμβανομένων των Τέτερ και Γουάγκονφελντ, ότι οι επαφές αντανακλούσαν τυπικές επιχειρηματικές συναλλαγές με πελάτες. Σε άλλα μηνύματα, ο Τζένσεν Χουάνγκ επιβεβαίωσε τον συνήθη χαρακτήρα των επαφών του με τη Megaspeed.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia συζήτησε επίσης το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά κατά των New York Times, αφότου η εφημερίδα δημοσίευσε τον Οκτώβριο του περασμένου έτους ένα άρθρο που έστρεφε την προσοχή στις δημόσιες συναντήσεις του με την Άλις Χουάνγκ, ανέφεραν οι πηγές.

Εκείνο το άρθρο είχε ωθήσει τον Τζένσεν Χουάνγκ να επικοινωνήσει με ορισμένα στελέχη της Nvidia το 2025 σχετικά με τις επαφές τους, τις οποίες δεν περιέγραψε ως εξωσυζυγική σχέση, είπαν οι ίδιες πηγές. Τελικά, ούτε η Nvidia ούτε ο Τζένσεν Χουάνγκ κατέθεσαν αγωγή κατά της εφημερίδας. Εκπρόσωπος των New York Times δήλωσε ότι η εφημερίδα δεν έλαβε καμία νομική όχληση.

Παραμένει ασαφές πότε η σχέση του με την Άλις Χουάνγκ έγινε ερωτική. Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο και επαληθεύτηκαν από το Reuters τους δείχνουν μαζί στις ΗΠΑ, την Κίνα και αλλού, ήδη από τον Δεκέμβριο του 2023.

Στις 10 Νοεμβρίου, τα ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia ανακοίνωσαν ότι προσέλαβαν τη δικηγορική εταιρεία της Wall Street, Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, για τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας, έπειτα από δημοσιεύματα των New York Times και της Wall Street Journal σχετικά με τις σχέσεις του Χουάνγκ με την Άλις Χουάνγκ, καθώς και τις υποψίες των αμερικανικών αρχών ότι εκείνη κατασκόπευε υπέρ της Κίνας. Το Πεκίνο έχει αρνηθεί ότι είναι κατάσκοπος.

Το Reuters δεν έχει επαληθεύσει ανεξάρτητα εάν η Άλις Χουάνγκ εργαζόταν για λογαριασμό της κινεζικής κυβέρνησης.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ δήλωσε σε συνέντευξή του στο Bloomberg, η οποία δημοσιεύθηκε στις 29 Οκτωβρίου, ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν τον είχε ενημερώσει σχετικά με τις υποψίες της για την Άλις Χουάνγκ.

Η μετοχή της Nvidia έχει υποχωρήσει περισσότερο από 30% από το υψηλό κλείσιμό της στις 6 Οκτωβρίου, εξανεμίζοντας περισσότερα από 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια από τη χρηματιστηριακή της αξία.