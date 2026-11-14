Τραμπ: Εξετάζει το «πάγωμα» νέων επιθέσεων κατά του Ιράν – Πιέσεις από Σαουδική Αραβία και Τουρκία αποτρέπουν την κλιμάκωση

Σε στάση αναμονής και εν μέσω αντιφατικών εισηγήσεων από περιφερειακούς συμμάχους και στρατιωτικούς συμβούλους φαίνεται πως βρίσκεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς εξετάζει το ενδεχόμενο να «παγώσει» τα νέα πλήγματα εναντίον του Ιράν, εφόσον δεν υπάρξουν νέες προκλήσεις από την Τεχεράνη ή τους Χούθι.

Αναστολή των πληγμάτων

Σύμφωνα με το Reuters, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει σε ανώτερους συμβούλους του τις τελευταίες ημέρες ότι ενδέχεται να απέχει από επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σε περίπτωση που οι ΗΠΑ δεν αντιμετωπίσουν νέες προκλήσεις από την Τεχεράνη ή τους υποστηριζόμενους από το Ιράν αντάρτες Χούθι στην Υεμένη, σύμφωνα με τρία πρόσωπα που γνωρίζουν το ζήτημα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ταλαντεύεται διαρκώς ανάμεσα στις απειλές για στρατιωτική κλιμάκωση και στα μηνύματα αποκλιμάκωσης των εχθροπραξιών.

Νυν και πρώην αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν φαίνεται να έχει καταλήξει σε οριστική απόφαση για το πώς θα τερματίσει τη μη δημοφιλή σύγκρουση, την οποία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο μαζί με το Ισραήλ.

Ωστόσο, σε συναντήσεις με συμβούλους εθνικής ασφάλειας και έπειτα από μια σειρά ενημερώσεων από τις υπηρεσίες πληροφοριών, ο Τραμπ ανέφερε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αναστείλει τα πλήγματα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι οποίες μίλησαν στο διεθνές πρακτορείο υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Παράλληλα, έχει δείξει κατανόηση προς τους συμμάχους στην περιοχή που του ζήτησαν να μην επιστρέψει σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο.

Μιλώντας στον αθλητικό δημοσιογράφο Στίβεν Α. Σμιθ την Πέμπτη, ο Τραμπ τόνισε: «Θα μπορούσα να το τελειώσω αμέσως, αλλά κατόπιν αιτήματος των εθνών που επιδιώκω να προστατεύσω, το κάνουμε με έναν λίγο πιο μακρύ τρόπο, λίγο πιο πολιτισμένο».

Ο πόλεμος έχει εκτοξεύσει τις παγκόσμιες τιμές καυσίμων και έχει αποδειχθεί αντιδημοφιλής στους Αμερικανούς ψηφοφόρους, οι οποίοι παρέδωσαν τον έλεγχο του Κογκρέσου στους Δημοκρατικούς στις ενδιάμεσες εκλογές της περασμένης εβδομάδας.

Τα ιδιωτικά σχόλια του Τραμπ έρχονται σε συνέχεια δημόσιων τοποθετήσεών του που υποβαθμίζουν την πιθανότητα επανέναρξης του πολέμου.

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε σε ανακοίνωσή του: «Ως Αρχιστράτηγος, ο Πρόεδρος Τραμπ είναι ο αρχιτέκτων και ο μοναδικός υπεύθυνος λήψης αποφάσεων που κρατά όλα τα χαρτιά και θα διασφαλίζει πάντα ότι τα συμφέροντα της Αμερικής προστατεύονται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε πολύ ισχυρή θέση, με τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και την ιρανική οικονομία να καταρρέει. Μόνο ο Πρόεδρος Τραμπ ξέρει τι θα κάνει, και πότε».

Η CIA και το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών αρνήθηκαν σε αίτημα του Reuters να σχολιάσουν.

Οι παρεμβάσεις Σαουδικής Αραβίας και Τουρκίας

Σε τηλεφωνικές επικοινωνίες τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ο Τραμπ ζήτησε τις απόψεις του Σαουδάραβα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, οι οποίοι τον προέτρεψαν αμφότεροι να μην επαναλάβει τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο και άλλο πρόσωπο με γνώση του θέματος.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ο Τραμπ δεν έδωσε καμία απολύτως δέσμευση.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ είχε δηλώσει στον Μπιν Σαλμάν στις 31 Οκτωβρίου ότι σχεδίαζε να επιτεθεί μετά τις εκλογές, ωστόσο ο διάδοχος του θρόνου τον ικέτευσε να κάνει πίσω, υποστηρίζοντας ότι οι οικονομικές κυρώσεις κατά του Ιράν απέδιδαν καρπούς, σύμφωνα με δύο ακόμη πρόσωπα που γνωρίζουν τη συζήτηση.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ο Τραμπ έχει συνομιλήσει με τον Ερντογάν τρεις φορές από τις 28 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την τουρκική προεδρία. Επίσημη ανακοίνωση για την κλήση της 7ης Νοεμβρίου τόνισε την ανάγκη τερματισμού των εντάσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν εκτιμήσει ότι ο ναυτικός αποκλεισμός και οι οικονομικές κυρώσεις πλήττουν την ιρανική οικονομία και θα συνεχίσουν να ασκούν πίεση στην Τεχεράνη, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι που ενημερώθηκαν σχετικά.

Επιπλέον, βασιζόμενος στον πολύμηνο αποκλεισμό της ιρανικής ναυτιλιακής κίνησης, ο αμερικανικός στρατός επιδιώκει να αποτρέψει την είσοδο όπλων και άλλων υλικών υπό κυρώσεις στη χώρα από ξηράς ή μέσω της Κασπίας Θάλασσας, όπως αποκάλυψε το Reuters την περασμένη εβδομάδα.

Η πίεση από το Ισραήλ

Την ίδια ώρα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι συνεχίζουν να ασκούν πιέσεις στην αμερικανική κυβέρνηση προκειμένου να προχωρήσει σε μια νέα στρατιωτική εκστρατεία, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί αυτή την εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη αποκομίσει ό,τι μπορούσαν από τις διαπραγματεύσεις, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει αν θα επαναλάβει τα πλήγματα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social την Πέμπτη, ο Αμερικανός Πρόεδρος έγραψε χαρακτηριστικά: «Δεν χρειαζόμαστε συμφωνία με το Ιράν. Έκαναν δικά μας τα χρήματά τους, εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια, και έχουμε τα Στενά τους!».

Στρατιωτική ετοιμότητα

Την ίδια στιγμή, ο αμερικανικός στρατός παραμένει σε ετοιμότητα για κλιμάκωση εάν κριθεί απαραίτητο, σύμφωνα με τρεις ακόμη πηγές που γνωρίζουν τον σχεδιασμό των ΗΠΑ.

Ένα τρίτο αεροπλανοφόρο κατευθύνεται στη Μέση Ανατολή τις προσεχείς ημέρες για να αντικαταστήσει ένα από τα δύο που επιχειρούν ήδη στην περιοχή, ωστόσο και τα τρία αεροπλανοφόρα θα μπορούσαν να παραμείνουν εάν χρειαστεί, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Ο Τραμπ θα μπορούσε να επιλέξει να βομβαρδίσει τις υπόγειες πυρηνικές εγκατάστασεις του Ιράν, δήλωσε ένα από τα πρόσωπα που γνώριζαν τις συνομιλίες του με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας και της Τουρκίας.

Ωστόσο, οι ΗΠΑ έχουν ήδη πλήξει αυτές τις εγκατάστάσεις και παραμένει ασαφές εάν τυχόν νέες επιθέσεις θα ήταν επιτυχείς.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν εκτιμήσει ότι ανανεωμένα πλήγματα δεν θα διαφοροποιούσαν σημαντικά τις απαιτήσεις του Ιράν στις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Αποθέματα πυρομαχικών

Παράλληλα, ο Τραμπ ενημερώθηκε για τα αποθέματα οπλισμού των ΗΠΑ, ορισμένα εκ των οποίων έχουν εξαντληθεί σε ανησυχητικά επίπεδα, όπως ανέφεραν τα δύο πρόσωπα που γνωρίζουν τις ενημερώσεις των μυστικών υπηρεσιών.

Το Reuters είχε αποκαλύψει τον Αύγουστο ότι οι ΗΠΑ είχαν χρησιμοποιήσει «σχεδόν το σύνολο» των πυρομαχικών ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς, ενώ άλλο πρόσωπο που ενημερώθηκε για το θέμα ανέφερε ότι αυτά δεν έχουν αναπληρωθεί.

Απαντώντας σε αυτό, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου τόνισε: «Ο Στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών διαθέτει αρκετά πυρομαχικά και πολεμοφόδια για να εξυπηρετήσει όλους τους στρατηγικούς στόχους του Αρχιστρατήγου και ακόμη παραπέρα».