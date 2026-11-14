Επίδομα γέννησης: Σε ποιους θα δοθεί αναδρομικά και τι ισχύει για όσους έχουν ήδη εισπράξει ολόκληρο το ποσό

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Αυξάνεται το ποσό του επιδόματος γέννησης που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ στους δικαιούχους.

Ειδικότερα, με τη ψήφιση του νέου νομοσχεδίου για την «ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος» στη Βουλή, το επίδομα για το τέταρτο εξαρτώμενο παιδί ανεβαίνει στα 4.500 ευρώ από 3.500 ευρώ με αναδρομική εφαρμογή για γεννήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2026. Για κάθε επόμενο εξαρτώμενο παιδί προστίθενται 1.000 ευρώ, διαμορφώνοντας το ποσό σε 5.500 ευρώ για το πέμπτο και 6.500 ευρώ για το έκτο.

Για το ύψος της παροχής μετρά ο αριθμός των εξαρτώμενων παιδιών της οικογένειας μετά τη γέννηση. Όσοι έχουν ήδη εισπράξει ήδη ολόκληρο το επίδομα, θα λάβουν τη διαφορά εφάπαξ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, χωρίς νέα αίτηση. Όσοι έχουν πληρωθεί μόνο την πρώτη δόση θα λάβουν και την αναλογούσα διαφορά.

Το νομοσχέδιο

Αναλυτικά, στο άρθρο Άρθρο 22 με τίτλο “Αύξηση ποσού επιδόματος γέννησης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 1 και παρ. 2 άρθρου 2 ν. 4659/2020” επισημαίνονται τα εξής:

1. Στην περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4659/2020 (Α΄ 21), περί χορήγησης επιδόματος γέννησης, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) οι λέξεις « 3.500 ευρώ » αντικαθίστανται από τις λέξεις « 4.500 ευρώ »,

β) οι λέξεις «και κάθε επόμενο» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τέκνο, προσαυξανόμενο σωρευτικά κατά το ποσό των 1.000 ευρώ για κάθε επόμενο» και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Θεσπίζεται επίδομα γέννησης για κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα, το οποίο χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του Πρώτου Μέρους του

παρόντος νόμου.

Για τον καθορισμό του ύψους του επιδόματος λαμβάνεται υπόψιν ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων της οικογένειας, όπως αυτός διαμορφώνεται μετά τη γέννηση του τέκνου και το ποσό καταβάλλεται ως εξής:

α) δύο χιλιάδες τετρακόσια (2.400,00) ευρώ για το πρώτο κατά σειρά γέννησης εξαρτώμενο τέκνο,

β) δύο χιλιάδες επτακόσια (2.700,00) ευρώ για το δεύτερο κατά σειρά γέννησης εξαρτώμενο τέκνο,

γ) τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ για το τρίτο κατά σειρά γέννησης εξαρτώμενο τέκνο και

δ) τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500,00) ευρώ για το τέταρτο τέκνο, προσαυξανόμενο σωρευτικά κατά το ποσό των χιλίων (1.000,00) ευρώ για κάθε επόμενο, κατά σειρά γέννησης, εξαρτώμενο τέκνο.».

2. Στην περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4659/2020, περί υποβολής αίτησης – καταβολής δόσεων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) οι λέξεις «χιλίων επτακοσίων πενήντα

(1.750,00)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (2.250,00)»,

β) οι λέξεις «και κάθε επόμενο» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τέκνο, προσαυξανόμενη εκάστη δόση σωρευτικά κατά το ήμισυ του ποσού της παρ. 1 του άρθρου 1 για κάθε επόμενο,» και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Μετά την έγκριση της σχετικής αίτησης από την αρμόδια Υπηρεσία, το επίδομα

καταβάλλεται ως εξής:

α) δύο (2) ισόποσες δόσεις των χιλίων διακοσίων (1.200,00) ευρώ εκάστη για το πρώτο κατά σειρά γέννησης εξαρτώμενο τέκνο,

β) δύο (2) ισόποσες δόσεις των χιλίων τριακοσίων πενήντα (1.350,00) ευρώ εκάστη για το δεύτερο κατά σειρά γέννησης εξαρτώμενο τέκνο,

γ) δύο (2) ισόποσες δόσεις των χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ εκάστη για το τρίτο κατά σειρά γέννησης εξαρτώμενο τέκνο και δ) δύο (2) ισόποσες δόσεις των δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (2.250,00) ευρώ εκάστη για το τέταρτο τέκνο, προσαυξανόμενη εκάστη δόση σωρευτικά κατά το ήμισυ του ποσού της παρ. 1 του άρθρου 1 για κάθε επόμενο, κατά σειρά γέννησης, εξαρτώμενο τέκνο.».

3. Οι τροποποιήσεις της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 1 και της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4659/2020 σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 αντίστοιχα του παρόντος, ισχύουν για

γεννήσεις που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2026 και εφεξής. Η διαφορά που προκύπτει στο ποσό επιδόματος γέννησης σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος, καταβάλλεται έως την 31η.12.2026 χωρίς υποβολή νέας αίτησης, στις εξής περιπτώσεις:

α) σε δικαιούχους που έχουν ήδη λάβει το πλήρες ποσό επιδόματος γέννησης, εφάπαξ και

β) σε δικαιούχους στους οποίους έχει καταβληθεί η πρώτη εκ των δύο (2) δόσεων, κατ΄ αναλογία. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η διαφορά καταβάλλεται σύμφωνα με τη διαδικασία της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4659/2020.

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