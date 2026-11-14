Φωτιά στο Ζεφύρι: Ένας πυροσβέστης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και ένας λιποθύμησε – Αναζητείται ο 3ος πυροσβέστης που εγκλωβίστηκε στο ισόγειο κτιρίου

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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου (14/11) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Κατσαντώνη, στο Ζεφύρι Αττικής. Η επιχείρηση κατάσβεσης εξελίχθηκε σε επιχείρηση διάσωσης, καθώς η υποχώρηση τμήματος του εσωτερικού του κτιρίου, της σκάλας ή τμήματος της σκάλας είχε ως αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στο ισόγειο πυροσβέστες που επιχειρούσαν στο σημείο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του enikos.gr ένας πυροσβέστης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ένας δεύτερος λιποθύμησε και μεταφέρθηκε στο 251 νοσοκομείο, ενώ ένας ακόμη πυροσβέστης αγνοείται και αναζητείται από τις δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 11:40 και αμέσως κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις.

Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με έξι οχήματα από τον 10ο, τον 6ο και τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ.

Παράλληλα, έχουν μεταβεί δύο κινητές ιατρικές μονάδες και δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, προκειμένου να προσφέρουν άμεσα τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες.

Σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου πυροσβέστη, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς και την ασφαλή ολοκλήρωση της επιχείρησης.

Την ίδια ώρα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της φωτιάς.