Το σόι σου: Γεννητούρια και απρόσμενες επισκέψεις

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Απίστευτα γεγονότα αναστατώνουν Χαμπέους και Τριαντάφυλλους, στα επεισόδια της επόμενης εβδομάδας της σειράς “Το σόι σου“.

Η Μαρίζα είναι έτοιμη να φέρει στον κόσμο τη μικρή Χέλγκα και ξαφνικά εμφανίζεται η αδελφή της Αλεξάνδρας!

Τι θα δούμε αναλυτικά:

Τρίτη 17 Νοεμβρίου στις 21:00

«Καλά γεννητούρια»

Η Μαρίζα φτάνει στην Ελλάδα έτοιμη να γεννήσει, όμως από το αεροπλάνο κατεβαίνει μόνη της. Όλοι καρτερούν με αγωνία το νέο μέλος της οικογένειας, αλλά δεν γνωρίζουν για τα σχέδια της μαμάς του, που είναι άκρως ανατρεπτικά για τις αντιλήψεις του Βαγγέλη και της Χαρούλας.

Ο Φρίντριχ δεν θα έρθει στη γέννηση του παιδιού του και ο περιχαρής—μέχρι στιγμής—παππούς αποφασίζει να ζωθεί, να ταξιδέψει στην Γερμανία και να του ζητήσει τον λόγο.

Οι γαμπροί του, όμως, δεν τον αφήνουν, γιατί τον χρειάζονται στο πλάι τους. Και κυρίως: γιατί γνωρίζουν τον πραγματικό λόγο που η Μαρίζα θα γεννήσει μόνη της.

Όλα αυτά τα γνωρίζουν από τις γυναίκες τους, που έχουν δώσει όρκο να μην μεταφέρουν την πληροφορία πουθενά. Η Χαρούλα, όμως, δεν γελιέται και ψάχνει τρόπο να βρει τι πραγματικά συμβαίνει.

Μέχρι που λίγο μετά τη μεγάλη αποκάλυψη, σπάνε τα νερά και η μικρή Χέλγκα ετοιμάζεται να έρθει στον κόσμο. Θα ‘ναι άραγε αυτό το όνομά της;

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 21:00

«Μακριά κι αγαπημένες»

Μια ζάμπλουτη και υπεροπτική γυναίκα, η Ισαβέλλα (Λουκία Παπαδάκη), εμφανίζεται στους Τριαντάφυλλους και ισχυρίζεται πως είναι η ετεροθαλής αδελφή της Αλεξάνδρας! Έχει μάλιστα και αποδείξεις…

Η Αλεξάνδρα, προς έκπληξη όλων, γνώριζε την ιστορία, ωστόσο αρνείται κατηγορηματικά να γνωρίσει και την αδελφή της!

Κι ενώ όλοι αναρωτιούνται μήπως η Ισαβέλλα έχει κάποιον ύπουλο σκοπό, παράλληλα μένουν άναυδοι από το πόσο εκπληκτικά μοιάζει σε χαρακτήρα με την Αλεξάνδρα!

Λυδία και Αντωνία τρέμουν πώς θα αντέξουν δύο Αλεξάνδρες, ο Κωνσταντίνος ενθουσιάζεται, που βρήκε αντίγραφο της μανούλας και ο Μένιος γίνεται… ερμηνευτής, υπό τη σκηνοθεσία της! Ποιο θα είναι το αποκορύφωμα;

Μήπως ένα σημείωμα του πατέρα των δύο αδελφών; Και αφού είναι τόσο ίδιες, πόσο θα αντέξουν η μία την άλλη;

Δείτε το trailer