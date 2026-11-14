Η ταινία του Σαββατοκύριακου: Το σκοτεινό θρίλερ που κυκλοφόρησε το 2020 και κρατάει τον θεατή σε αγωνία μέχρι τα τελευταία λεπτά

Πολλές φορές νομίζουμε ότι ξέρουμε ένα άτομο, μέχρι που αποδεικνύεται ότι τα σημάδια στα οποία δεν δίναμε ιδιαίτερη βάση, ήταν στην πραγματικότητα όλα όσα χρειαζόμασταν να γνωρίζουμε για εκείνον. Στη ταινία που σου προτείνω για αυτό το Σαββατοκύριακο, η ζωή μιας κοπέλας μετατρέπεται σε εφιάλτη εξαιτίας του πρώην συντρόφου της.

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Ο Άνχελ από την αρχή της ταινίας «Ο Τραυματιοφορέας», η οποία κυκλοφόρησε το 2020 και μπορείς να τη βρεις στο Netflix, είναι μία σκοτεινή προσωπικότητα. Συγκατοικεί με τη σύντροφό του, τη γλυκιά Βανέσα, όμως από τα πρώτα λεπτά είναι ξεκάθαρο πως η σχέση τους είναι δυσλειτουργική, εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο εκείνος της φέρεται.

Όταν εμπλέκεται σε ένα τροχαίο, ο Άνχελ θα χρειαστεί να μάθει να ζει χρησιμοποιώντας αναπηρικό αμαξίδιο, ωστόσο η συμπεριφορά του απέναντι στη Βανέσα θα χειροτερέψει.

Στο ψυχολογικό θρίλερ που διαρκεί μία ώρα και τριάντα λεπτά, ο θεατής παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα έναν σκοτεινό άνδρα να μετατρέπει σταδιακά τη ζωή μιας νέας κοπέλας σε εφιάλτη, με το μαρτύριο που η ίδια ζει να μην τελειώνει.

Ο Μάριο Κάσας υποδύεται με ανατριχιαστικό τρόπο έναν άνθρωπο χωρίς ηθικούς φραγμούς, που είναι έτοιμος να κάνει τα πάντα για να πάρει αυτό που θέλει.

Από την άλλη, η Ντεμπορά Φρανσουά έχει αναλάβει τον ρόλο της Βανέσα, μιας καλόκαρδης κοπέλας, η οποία προσπαθεί με κάθε τρόπο να ξεφύγει από τη θανάσιμη παγίδα που της έχει στήσει ο άνδρας, με τον οποίο μέχρι πριν λίγο καιρό σκεφτόταν ότι θα δημιουργούσε οικογένεια και πλέον έχει μετατραπεί στον χειρότερο εχθρό της.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας έχει αναλάβει ο Κάρλες Τόρας, ο οποίος μαζί με τους Νταβίντ Ντεσόλα και Χέκτορ Χερνάντεζ Βίσενς υπογράφει το σενάριο.