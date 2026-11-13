Κατερίνα Γερονικολού για Γιάννη Τσιμιτσέλη: «Είναι πολύ σημαντικός για εμένα – Αυτό που έχω απέναντί μου με εμπνέει και με κάνει να θέλω να είμαι καλύτερη»

Ο Γιώργος Λιάγκας την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, υποδέχτηκε στο «Πρωινό» την Κατερίνα Γερονικολού. Η επιτυχημένη ηθοποιός στη συνέντευξή της, αναφέρθηκε στον Γιάννη Τσιμιτσέλη, με τον οποίο συμπορεύονται αρκετά χρόνια.

Μιλώντας για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, η Κατερίνα Γερονικολού εξομολογήθηκε πως: «Νομίζω ότι και μόνο τα χρόνια, έτσι όπως το ακούω, που είναι και παραπάνω από 8 χρόνια… Αλλά και μόνο τα χρόνια, δείχνουν κάτι. Φυσικά είναι πολύ σημαντικός για εμένα, εννοείται».

Σε ερώτηση γιατί είναι ο άνθρωπος της ζωής της, η καλλιτέχνις απάντησε: «Μπορώ να πω πολλά. Θα μπορούσα να πω μόνο το ότι ξέρω ποιον έχω απέναντί μου. Και αυτό που έχω απέναντί μου με εμπνέει και με κάνει να θέλω να είμαι καλύτερη, δίπλα του, να πορευόμαστε μαζί στη ζωή».

«Μου αρέσει πάρα πολύ που παίζουμε μαζί στο θέατρο. Δεν ήταν προσωπική απόφαση, ήταν καθαρά επαγγελματική απόφαση αυτή, γιατί είναι τόσο καλός επαγγελματίας, άνθρωπος που στηρίζεσαι πάνω του και σου αρέσει να παίζεις μαζί του. Δηλαδή πιστεύω ότι το αντίστοιχο θα έλεγε ο Ζουγανέλης και ο Πατριαρχέας στο “Παγόβουνο”», συνέχισε η Κατερίνα Γερονικολού.