Καματερό: Οδηγός παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά 36χρονη – Προσέκρουσε και σε 6 οχήματα

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Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στον «Ερυθρό Σταυρό» μια 36χρονη γυναίκα, η οποία παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που ακολούθησε ανεξέλεγκτη πορεία στη λεωφόρο Φυλής, στο Καματερό, λίγο μετά τις 9 το πρωί.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ένας 38χρονος κινούνταν με το όχημά του στη λεωφόρο Φυλής, με κατεύθυνση από τη λεωφόρο Καματερού προς την οδό Ιφιγένειας, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε, αρχικά, σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Στη συνέχεια, συνέχισε την πορεία του και συγκρούστηκε με προπορευόμενο όχημα που οδηγούσε ένας 49χρονος και ακολούθως, προσέκρουσε σε ακόμη ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο, από το οποίο μόλις είχε εξέλθει η 36χρονη, την οποία παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά.

Το όχημα του 38χρονου συνέχισε την τρελή πορεία του και προσέκρουσε σε άλλα τρία σταθμευμένα οχήματα, δύο αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα, όπου και ακινητοποιήθηκε.

Η 36χρονη μεταφέρθηκε με βαριά τραύματα στον «Ερυθρό Σταυρό» ενώ στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύεται και ο 38χρονος, ελαφρώς τραυματισμένος. Σε βάρος του 38χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια και συνελήφθη, ενώ ελήφθη δείγμα αίματος για τοξικολογικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών.