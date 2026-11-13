Θάλεια Ματίκα: «Χάνω την ψυχραιμία μου όπως όλες οι μαμάδες νομίζω, κάποιες φορές – Με επαναφέρουν τα παιδιά μου»

Η Θάλεια Ματίκα αναφέρθηκε στο πώς είναι ως μαμά, σε συνέντευξη που έδωσε στην Σταματίνα Τσιμτσιλή την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, για το «Happy Day». Η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι κάποιες φορές χάνει την ψυχραιμία της, ωστόσο θα ζητήσει συγγνώμη.

Συγκεκριμένα, μιλώντας για τα παιδιά της, η Θάλεια Ματίκα είπε πως: «Ο γιος μου θα γίνει 14 ετών τον Ιανουάριο και η κόρη μου μόλις έγινε 10 ετών. Προσπαθώ όσο μπορώ, όσο με κρατούν οι δυνάμεις μου οι ψυχικές, οι σωματικές, να είμαι με τα παιδιά, να τα βοηθάω και στα μαθήματα και σε όλα».

«Χάνω την ψυχραιμία μου όπως όλες οι μαμάδες νομίζω, κάποιες φορές. Με επαναφέρουν τα παιδιά μου. Μπορεί να μου πουν και “είσαι τρελή” πλέον. “Τώρα μαμά κάνεις σαν τρελή”. Καταλαβαίνω και εγώ ότι το κάνω, δηλαδή ξέρεις, έχουν δίκιο», εξομολογήθηκε αμέσως μετά.

Επιπλέον, εξήγησε ότι: «Θα αφήσουμε όλοι τραύματα στα παιδιά μας, έτσι δεν είναι; Δεν μας άφησαν οι γονείς μας; Λες, εντάξει, και εγώ θα τα στιγματίσω κάπου, δεν μπορώ να είμαι τέλεια, τι να κάνω; Θα την πω την συγγνώμη, θα κάνω πίσω».