Μαρία Εκμεκτσίογλου για τον γιο της που παντρεύτηκε χωρίς να της το πει: «Έκανε μια τέτοια τρέλα, γιατί ίσως νόμιζε ότι δεν θα εγκρίνω τη νύφη»

Συνέντευξη στο «Πρωινό» έδωσε η Μαρία Εκμεκτσίογλου. Η αγαπημένη σεφ αναφέρθηκε στο γεγονός πως ο μεγάλος της γιος δεν την κάλεσε στο γάμο του, και απάντησε στο πώς είναι ως πεθερά. «Δεν είναι εύκολο να μεγαλώσεις τρία αγόρια, να τα φτάσεις 30-35-38 ετών, και ξαφνικά να σου φεύγουν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όταν ρωτήθηκε για το αν ισχύει πως ο γιος της παντρεύτηκε, δεν την είχε ενημερώσει και το έμαθε μετά, η Μαρία Εκμεκτσίογλου απάντησε: «Ο μεγάλος μου ο γιος, ναι, έκανε μια τέτοια τρέλα, γιατί ίσως νόμιζε ότι δεν θα εγκρίνω τη νύφη».

Σχετικά με το πώς είναι ως πεθερά, η σεφ εξομολογήθηκε ότι: «Εντάξει, είμαι δύσκολος χαρακτήρας, δεν λες ότι είναι και βαμβακερό το συναίσθημα όλο. Έχω απαιτήσεις. Δεν είναι εύκολο να μεγαλώσεις τρία αγόρια, να τα φτάσεις 30-35-38 ετών, και ξαφνικά να σου φεύγουν. Δεν είναι εύκολο το συναίσθημα, αλλά εντάξει, το συνηθίζεις».