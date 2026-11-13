Μαρία Εκμεκτσίογλου για τον γιο της που παντρεύτηκε χωρίς να της το πει: «Έκανε μια τέτοια τρέλα, γιατί ίσως νόμιζε ότι δεν θα εγκρίνω τη νύφη»

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Το Πρωινό», η Μαρία Εκμεκτσίογλου αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ο μεγάλος της γιος παντρεύτηκε χωρίς να την ενημερώσει. Η γνωστή σεφ εξήγησε πως ίσως ο γιος της πίστευε ότι δεν θα ενέκρινε τη νύφη, ενώ παράλληλα περιέγραψε το πώς είναι ως πεθερά. 

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Μαρία Εκμεκτσίογλου
Φωτογραφία: Instagram/maria_ekmekcioglu
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε συνέντευξή της στο «Πρωινό», η Μαρία Εκμεκτσίογλου αναφέρθηκε στο γεγονός πως ο μεγάλος της γιος παντρεύτηκε χωρίς να την έχει ενημερώσει.
  • Σχολιάζοντας την απόφασή του, η γνωστή σεφ δήλωσε: «Ο μεγάλος μου ο γιος, ναι, έκανε μια τέτοια τρέλα, γιατί ίσως νόμιζε ότι δεν θα εγκρίνω τη νύφη».
  • Αναφερόμενη στον ρόλο της ως πεθερά, εξομολογήθηκε: «Δεν είναι εύκολο να μεγαλώσεις τρία αγόρια, να τα φτάσεις 30-35-38 ετών, και ξαφνικά να σου φεύγουν».

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Συνέντευξη στο «Πρωινό» έδωσε η Μαρία Εκμεκτσίογλου. Η αγαπημένη σεφ αναφέρθηκε στο γεγονός πως ο μεγάλος της γιος δεν την κάλεσε στο γάμο του, και απάντησε στο πώς είναι ως πεθερά. «Δεν είναι εύκολο να μεγαλώσεις τρία αγόρια, να τα φτάσεις 30-35-38 ετών, και ξαφνικά να σου φεύγουν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όταν ρωτήθηκε για το αν ισχύει πως ο γιος της παντρεύτηκε, δεν την είχε ενημερώσει και το έμαθε μετά, η Μαρία Εκμεκτσίογλου απάντησε: «Ο μεγάλος μου ο γιος, ναι, έκανε μια τέτοια τρέλα, γιατί ίσως νόμιζε ότι δεν θα εγκρίνω τη νύφη». 

Σχετικά με το πώς είναι ως πεθερά, η σεφ εξομολογήθηκε ότι: «Εντάξει, είμαι δύσκολος χαρακτήρας, δεν λες ότι είναι και βαμβακερό το συναίσθημα όλο. Έχω απαιτήσεις. Δεν είναι εύκολο να μεγαλώσεις τρία αγόρια, να τα φτάσεις 30-35-38 ετών, και ξαφνικά να σου φεύγουν. Δεν είναι εύκολο το συναίσθημα, αλλά εντάξει, το συνηθίζεις». 

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