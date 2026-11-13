Ουκρανία: Περιμένει ακόμη εξηγήσεις για τους περιορισμούς στο Starshield

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Οι ουκρανικές Αρχές συνεχίζουν να αναζητούν εξηγήσεις σχετικά με τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στο στρατιωτικό δορυφορικό σύστημα Starshield της εταιρείας SpaceX του Ίλον Μασκ που επηρεάζουν από χθες την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Δεν έχουμε ακόμη καμία ξεκάθαρη εξήγηση», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσω των κοινωνικών δικτύων. «Ζήτησα από το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανία και το υπουργείο Άμυνας να αυξήσουν τις επαφές τους με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το Πεντάγωνο και την SpaceX για να λάβουμε διευκρινίσεις και να διευθετήσουμε την κατάσταση», πρόσθεσε.

«Τα συστήματα αναχαίτισης των drones δεν λαμβάνουν πλέον σήμα»

Σύμφωνα με το Κίεβο, τα τερματικά Starshield, η στρατιωτική έκδοση του δικτύου Starlink, σταματούν αυτή την περίοδο να εκπέμπουν όταν η ταχύτητα μετακίνησης υπερβαίνει τα 160 χλμ/ώρα, όπως είχε ήδη παρατηρηθεί και τον Οκτώβριο.

«Αυτό καθιστά αδύνατη, ειδικότερα, την χρησιμοποίηση των συστημάτων αναχαίτισης κατά των ρωσικών drones τύπου shahed», εξήγησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι καθώς η Ρωσία έχει ενισχύσει εδώ και μήνες την χρήση επιθετικών drones, κυρίως κατά του Κιέβου.

Τα συστήματα αναχαίτισης των drones δεν λαμβάνουν πλέον σήμα όταν αυτά κινούνται με ταχύτητα που ξεπερνά τα 161 χλμ, πράγμα που τους εμποδίζει de facto να αναχαιτίζουν τα ρωσικά drones, η ταχύτητα των οποίων κυμαίνεται από 300χλμ την ώρα έως 1.000 χλμ. την ώρα.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ρωσικό drone προκάλεσε ζημιές σε κτίριο του ουκρανικού Ινστιτούτου Τραυματολογίας και Ορθοπεδικής στο Κίεβο, τραυματίζοντας τρεις ασθενείς, σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Υγείας. Πάντως, μέχρι στιγμής η SpaceX δεν επιτρέπει την χρήση του Starshield στο ρωσικό έδαφος.

Τον Οκτώβριο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε κατηγορήσει την Ουάσιγκτον ότι ευθύνεται για παρόμοιους περιορισμούς και ότι δεν είχε προειδοποιήσει επανειλημμένα την Ουκρανία για την επικείμενη άφιξη ρωσικών πυραύλων πριν από τις επιθέσεις.

Ο Λευκός Οίκος και ο Ίλον Μασκ, ιδιοκτήτης της SpaceX, είχαν τότε αποποιηθεί κάθε ευθύνη για την πλημμελή λειτουργία του συστήματος. Στη συνέχεια, ο περιορισμός άρθηκε κατόπιν αιτήματος του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι περιορισμοί αυτοί είχαν εμφανιστεί σε μια περίοδο έντονης έντασης μεταξύ των δύο ηγετών, οι οποίοι είχαν ανταλλάξει δημόσια σκληρές επικρίσεις.