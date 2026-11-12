Ζελένσκι: «Ο Πούτιν θέλει να καταστρέψει τη ζωή στις ουκρανικές πόλεις» – Καταγγελίες για το Starshield και αιχμές κατά των ΗΠΑ

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Σε σοβαρές καταγγελίες για τις προθέσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν, αλλά και για τους περιορισμούς στη λειτουργία του αμερικανικού συστήματος Starshield, προχώρησε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά την ομιλία του στην 9η Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, την Πέμπτη (12/11). Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο Πούτιν έχει εκφράσει σε ανθρώπους του στενού του περιβάλλοντος την πρόθεσή του να καταστρέψει τη ζωή σε μεγάλες ουκρανικές πόλεις, ενώ κατήγγειλε ότι περιορισμοί ταχύτητας στο Starshield δυσχεραίνουν την αναχαίτιση ρωσικών drones, με αποτέλεσμα περισσότερα πλήγματα και ανθρώπινες απώλειες.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι άφησε αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία συζητούν το μέλλον της ευρωπαϊκής ασφάλειας, προειδοποιώντας ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία αναγνώριση της ρωσικής κατοχής ουκρανικών εδαφών. Ζήτησε επίσης την ενίσχυση της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας, πρόσθετα πυρομαχικά για τα μαχητικά F-16 και επείγουσα ενεργειακή υποστήριξη ενόψει του χειμώνα.

«Ο Πούτιν το είπε απευθείας σε ανθρώπους του στενού του περιβάλλοντος»

Ο Ζελένσκι ισχυρίστηκε ότι διαθέτει συγκεκριμένες πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Ρώσος πρόεδρος έχει μιλήσει ανοιχτά σε πρόσωπα του περιβάλλοντός του για την πρόθεσή του να καταστρέψει τη ζωή σε ουκρανικές πόλεις.

«Ο Πούτιν έχει πει σε ανθρώπους, και πρόκειται για πραγματική πληροφορία, το είπε απευθείας σε ανθρώπους του στενού του περιβάλλοντος, ότι θέλει να καταστρέψει τη ζωή σε αυτές τις πόλεις», δήλωσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος συνέδεσε την καταγγελία του με τις επανειλημμένες ρωσικές επιθέσεις εναντίον μεγάλων αστικών κέντρων.

«Γι’ αυτό βλέπουμε αυτή τη συνεχή τρομοκρατία εναντίον του Κιέβου, της πρωτεύουσας, του Ντνίπρο, του Χαρκόβου, της Ζαπορίζια, της Οδησσού και άλλων πόλεων», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι παρουσίασε τις πληροφορίες αυτές ως πραγματικές, χωρίς στο συγκεκριμένο απόσπασμα να διευκρινίζει την προέλευσή τους ή την ταυτότητα των προσώπων στα οποία φέρεται να μίλησε ο Πούτιν.

Αναφερόμενος στην κατάσταση στο μέτωπο, υποστήριξε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις διατηρούν ισχυρές θέσεις, αποδίδοντας την εξέλιξη αυτή στη συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους της χώρας.

«Όσον αφορά το μέτωπο, οι θέσεις μας είναι ισχυρές και αυτό είναι άμεσο αποτέλεσμα της συνεργασίας μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ», δήλωσε.

President Zelenskyy: “Putin has told people – and it’s real information, he told people close to him directly – that he wants to destroy life in these [Ukrainian] cities. That’s why we see this constant terror against Kyiv, the capital, Dnipro, Kharkiv, Zaporizhzhia, Odesa, and other cities. As for the frontline, our positions are strong, and this is a direct result of our cooperation. Thank you so much.” — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 12, 2026

Καταγγελία για το Starshield: «Δεν μπορούμε να προλάβουμε τα ρωσικά drones»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Ζελένσκι στους περιορισμούς ταχύτητας που, όπως κατήγγειλε, έχουν επανεμφανιστεί στο Starshield, επηρεάζοντας τη δυνατότητα των ουκρανικών δυνάμεων να αναχαιτίζουν ρωσικά αεριωθούμενα drones τύπου Shahed.

«Έχουμε εντοπίσει περιορισμούς ταχύτητας στο Starshield στο ουκρανικό μας έδαφος, στα προσωρινά κατεχόμενα τμήματα της Ουκρανίας. Το όριο ταχύτητας επανήλθε στα 161 χιλιόμετρα την ώρα, δηλαδή στα 100 μίλια την ώρα», ανέφερε.

Ο περιορισμός στον οποίο αναφέρθηκε αφορά την ταχύτητα κίνησης κατά τη χρήση του συστήματος και όχι την ταχύτητα μετάδοσης των δεδομένων.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, το πρόβλημα έχει άμεσες επιχειρησιακές συνέπειες, καθώς τα ρωσικά αεριωθούμενα drones εκτοξεύονται από κατεχόμενες περιοχές και τα ουκρανικά μέσα αναχαίτισης δεν μπορούν πάντοτε να τα καταδιώξουν εγκαίρως.

«Αυτό επηρεάζει άμεσα την ικανότητά μας να αναχαιτίζουμε τα ρωσικά αεριωθούμενα Shahed. Αυτά τα drones έρχονται από εκείνες τις περιοχές και, εξαιτίας των περιορισμών ταχύτητας, απλώς δεν μπορούμε να τα προλάβουμε εγκαίρως», τόνισε.

Ο Ζελένσκι εξήγησε ότι οι συνθήκες κοντά στη γραμμή του μετώπου περιορίζουν τις διαθέσιμες επιλογές της ουκρανικής αεράμυνας.

«Κοντά στο μέτωπο δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα αεροσκάφη μας. Μόνο drones αναχαίτισης μπορούν να επιχειρούν εκεί. Και χωρίς την ταχύτητα που χρειαζόμαστε, η κατάρριψη αυτών των Shahed γίνεται πολύ δυσκολότερη», δήλωσε.

Συνέδεσε μάλιστα ευθέως τους περιορισμούς με την αύξηση των επιτυχημένων ρωσικών πληγμάτων και των ανθρώπινων απωλειών.

«Αυτό σημαίνει ότι περισσότερα ρωσικά πλήγματα περνούν την άμυνά μας και περισσότεροι άνθρωποί μας σκοτώνονται από τη Ρωσία», υπογράμμισε.

We have detected speed restrictions on Starshield on our Ukrainian territory – in the temporarily occupied parts of Ukraine. The speed limit is back at 161 kilometers per hour – that’s 100 miles per hour. This directly affects our ability to intercept Russian jet-powered “shahed” drones. These drones come from those areas, and because of the speed restrictions, we simply cannot catch up with them in time. Near the frontline, we cannot use our aircraft. Only drone interceptors can operate there. And without the speed we need, shooting down these “shaheds” becomes much harder. This means more Russian strikes get through, and more of our people are killed by Russia. We are trying to get the details from the American side, but so far, we know very little. If someone in America is making decisions that basically treat Ukrainian territory as if it is not Ukrainian, then this tells us where things are going. We need to be clear and never recognize Russia’s occupation of Ukrainian territory in any way. From an address at the 9th European Political Community Summit. (3/3) — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 12, 2026

Αιχμές προς τις ΗΠΑ: «Δεν πρέπει ποτέ να αναγνωρίσουμε τη ρωσική κατοχή»

Ο Ουκρανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι το Κίεβο επιχειρεί να εξασφαλίσει διευκρινίσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τους περιορισμούς του Starshield, επισημαίνοντας ότι προς το παρόν διαθέτει ελάχιστες πληροφορίες.

«Προσπαθούμε να μάθουμε τις λεπτομέρειες από την αμερικανική πλευρά, αλλά μέχρι στιγμής γνωρίζουμε πολύ λίγα», ανέφερε.

Στη συνέχεια, έθεσε ευθέως το ζήτημα της αντιμετώπισης των κατεχόμενων ουκρανικών εδαφών από την αμερικανική πλευρά.

«Εάν κάποιος στην Αμερική λαμβάνει αποφάσεις που ουσιαστικά αντιμετωπίζουν ουκρανικά εδάφη σαν να μην είναι ουκρανικά, τότε αυτό μας δείχνει προς τα πού κατευθύνονται τα πράγματα», δήλωσε.

«Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι και να μην αναγνωρίσουμε ποτέ, με οποιονδήποτε τρόπο, τη ρωσική κατοχή ουκρανικού εδάφους», πρόσθεσε.

Με την τοποθέτησή του, ο Ζελένσκι συνέδεσε το ζήτημα των περιορισμών του Starshield με την αρχή της ουκρανικής εδαφικής κυριαρχίας, προειδοποιώντας για τις συνέπειες που θα μπορούσαν να έχουν αποφάσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν διαφορετικά τις περιοχές υπό ρωσική κατοχή.

«Παράξενη» η προσέγγιση ΗΠΑ και Ρωσίας για την ευρωπαϊκή ασφάλεια

Ο Ζελένσκι άσκησε επίσης κριτική στις συζητήσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας για το μέλλον της ασφάλειας στην Ευρώπη.

Όπως υποστήριξε, το αντικείμενο αυτών των συζητήσεων δεν περιορίζεται στις εγγυήσεις ασφαλείας που θα μπορούσαν να δοθούν στην Ουκρανία, αλλά αφορά ένα ευρύτερο πλαίσιο σχέσεων ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Ρωσία.

«Όταν οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι μιλούν για την ασφάλεια, δεν πρόκειται μόνο για εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Στην πραγματικότητα, πρόκειται περισσότερο για κάποιου είδους νέο πλαίσιο ασφάλειας μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας», ανέφερε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε την προσέγγιση αυτή «κάπως παράξενη», υπενθυμίζοντας ότι, κατά την άποψή του, οι ευρωπαϊκές χώρες είχαν επιδιώξει επί δεκαετίες τη συνεργασία με τη Μόσχα.

«Βρίσκουμε αυτή την προσέγγιση κάπως παράξενη. Επειδή, για 30 χρόνια μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, η Ευρώπη αντιμετώπιζε καλά τη Ρωσία. Και η Ευρώπη προσπαθούσε να έχει όσο το δυνατόν περισσότερο εμπόριο, όσο το δυνατόν περισσότερη συνεργασία και όσο το δυνατόν καλύτερες σχέσεις με τη Ρωσία», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι πόλεμοι που έχει εξαπολύσει ο Πούτιν δεν αποτελούν αποτέλεσμα κάποιας αναπόφευκτης αντιπαράθεσης ανάμεσα στη Ρωσία και την Ευρώπη.

«Οι πόλεμοι του Πούτιν έχουν στην πραγματικότητα να κάνουν μόνο με τη στάση του απέναντι στους άλλους, όχι με κάποια μόνιμη αντιπαράθεση με την Ευρώπη που ήταν αδύνατο να αποφευχθεί. Παρ’ όλα αυτά, ακούμε αυτά που ακούμε σήμερα», πρόσθεσε.

Τα τρία αιτήματα του Ζελένσκι: Πύραυλοι, F-16 και ενεργειακή υποστήριξη

Ο Ουκρανός πρόεδρος παρουσίασε τρεις συγκεκριμένες προτεραιότητες για την ενίσχυση της χώρας του, καλώντας τους Ευρωπαίους εταίρους να ανταποκριθούν στις στρατιωτικές και ενεργειακές ανάγκες της Ουκρανίας.

Πρώτη προτεραιότητα είναι η αντιαεροπορική άμυνα και ιδιαίτερα η εξασφάλιση πυραύλων αναχαίτισης για τα συστήματα Patriot και NASAMS.

«Οι προτεραιότητές μας παραμένουν οι ίδιες. Πρώτον, η αντιαεροπορική άμυνα. Χρειαζόμαστε πυραύλους αναχαίτισης για τα Patriot και τα NASAMS μας. Και σας καλώ να το αντιμετωπίσετε πολύ σοβαρά και να μας βοηθήσετε να βρούμε αυτούς τους πυραύλους», δήλωσε.

Η δεύτερη προτεραιότητα αφορά τα μαχητικά F-16 και τα πυρομαχικά που χρειάζονται για την αντιμετώπιση των ρωσικών επιθέσεων.

Ο Ζελένσκι εξήγησε ότι η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία χρησιμοποιεί τα συγκεκριμένα μαχητικά για την κατάρριψη αεριωθούμενων drones Shahed, προειδοποιώντας ότι η Ρωσία σχεδιάζει να αυξήσει την παραγωγή και τη χρήση τους.

«Δεύτερον, τα μαχητικά μας F-16 και τα πυρομαχικά που χρειάζονται. Χρησιμοποιούμε F-16 για να καταρρίπτουμε ρωσικά αεριωθούμενα Shahed. Οι Ρώσοι σχεδιάζουν να αυξήσουν τόσο την παραγωγή αεριωθούμενων Shahed όσο και τον αριθμό των επιθέσεων με αυτά. Επομένως, χρειαζόμαστε πυρομαχικά για να αμυνθούμε. Ζητώ την υποστήριξή σας και σε αυτό», ανέφερε.

Τρίτη προτεραιότητα είναι η ενεργειακή υποστήριξη, με τον Ουκρανό πρόεδρο να τονίζει ότι οι ανάγκες είναι ήδη επείγουσες και θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα.

«Τρίτον, η ενεργειακή υποστήριξη. Τη χρειαζόμαστε τώρα, ήδη από τον Νοέμβριο, και καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Η ομάδα μας έχει καταλόγους με τον εξοπλισμό που χρειαζόμαστε», δήλωσε.

Με τις παρεμβάσεις του στη Σύνοδο Κορυφής, ο Ζελένσκι έθεσε ταυτόχρονα το ζήτημα της προστασίας των ουκρανικών πόλεων, της αποτελεσματικότητας της αεράμυνας, της αντιμετώπισης των κατεχόμενων εδαφών και του ρόλου της Ευρώπης στις συνομιλίες για την ασφάλεια.

Το μήνυμά του προς τους Ευρωπαίους ηγέτες επικεντρώθηκε στην ανάγκη άμεσης υποστήριξης της Ουκρανίας, τόσο για την αντιμετώπιση των ρωσικών επιθέσεων όσο και για τη διατήρηση της άμυνας και των βασικών υποδομών της χώρας τους επόμενους μήνες.