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Τέλος εποχής στην Nvidia: Παραιτήθηκε από τη θέση του CEO της εταιρείας ο Τζένσεν Χουάνγκ

Η Nvidia ανακοίνωσε την παραίτηση του ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της, Τζένσεν Χουάνγκ, με άμεση ισχύ, ενώ καθήκοντα προσωρινής διευθύνουσας συμβούλου αναλαμβάνει η οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες.

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Διεθνή Νέα

Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ
πηγή: AP Photo/Markus Schreiber
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Nvidia ανακοίνωσε την παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ από τις θέσεις του προέδρου, του διευθύνοντος συμβούλου (CEO) και του μέλους του διοικητικού συμβουλίου με άμεση ισχύ, με την Κολέτ Κρες να αναλαμβάνει προσωρινή επικεφαλής.
  • Η αποχώρηση έρχεται εν μέσω ερευνών από την εταιρεία και το FBI, μετά από αποκαλύψεις για εξωσυζυγικές σχέσεις του 63χρονου επικεφαλής, εκ των οποίων η μία με υφιστάμενο στέλεχος.
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεργάζεται ήδη με εξωτερική εταιρεία για τον εντοπισμό διαδόχου, εξετάζοντας υποψηφίους από το εσωτερικό της επιχείρησης αλλά και μέλη της οικογένειας Χουάνγκ.

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Τέλος εποχής στην Nvidia. Ο τεχνολογικός κολοσσός ανακοίνωσε το μεσημέρι της Πέμπτης (12/11) την παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ από τις θέσεις του προέδρου, του διευθύνοντος συμβούλου (CEO) και του μέλους του διοικητικού συμβουλίου, με άμεση ισχύ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, καθήκοντα προσωρινής διευθύνουσας συμβούλου αναλαμβάνει η μέχρι πρότινος οικονομική διευθύντρια της εταιρείας, Κολέτ Κρες (Colette Kress).

Η μετοχή της εταιρείας καταγράφει νέα βουτιά ενώ η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας έχει μειωθεί κατά περισσότερα από 300 δισ. δολάρια, λόγω του σκανδάλου.

Αναλυτές μιλούν για κενό ασφαλείας τη στιγμή που η εταιρεία βρίσκεται στο επίκεντρο της αμερικανοκινεζικής αναμέτρησης για την κυριαρχία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

 

Ο 63χρονος επικεφαλής της εταιρείας, που ηγείται της Nvidia από την ίδρυσή της το 1993, βρίσκεται στο επίκεντρο δημοσιευμάτων για δύο εξωσυζυγικές σχέσεις.

Την Κυριακή, ο Χουάνγκ παραδέχθηκε ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει τη γυναίκα. Η Nvidia ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας για την υπόθεση, ενώ έρευνα διεξάγει και το FBI.

Στη συνέχεια, οι New York Times αποκάλυψαν, επικαλούμενοι πέντε πρόσωπα που είχαν εργαστεί στην εταιρεία, ότι ο Χουάνγκ φέρεται να διατηρούσε και δεύτερη σχέση, αυτή τη φορά με στέλεχος της Nvidia που υπαγόταν απευθείας σε αυτόν.

Το Διοικητικό Συμβούλίο που τρεις ημέρες νωρίτερα εξέφραζε εμπιστοσύνη στον Χουάνγκ, ανακοίνωσε ότι ανοίγει ο δρόμος για την απομάκρυνσή του. Σύμφωνα με το καταστατικό, ο Χουάνγκ μπορεί να απομακρυνθεί «με ή χωρίς αιτία» με πλειοψηφία των μελών του ΔΣ. Από τους 11 διευθυντές, όλοι πλην του ίδιου θεωρούνται ανεξάρτητοι.

Η μάχη διαδοχής

Το Bloomberg ανέφερε ότι το ΔΣ συνεργάζεται με εξωτερική εταιρεία για τον εντοπισμό πιθανών αντικαταστατών.

Η Nvidia, με πάνω από 40.000 εργαζομένους, θα μπορούσε να επιλέξει στέλεχος από το εσωτερικό της, ακόμη και κάποιον από τους άμεσους υφισταμένους του Χουάνγκ, ωστόσο υπάρχει και το σενάριο να προωθηθεί μέλος της οικογένειάς του Χουάνγκ, όπως η κόρη του, ανώτερη διευθύντρια μάρκετινγκ προϊόντων στη Nvidia, Μάντισον και ο γιος του, Σπένσερ Χουάνγκ (Spencer Huang), διευθυντής διαχείρισης προϊόντων στον τομέα ρομποτικής της εταιρείας.

Πηγή: AFP

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