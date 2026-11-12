Nvidia: Συνεδριάζει εκτάκτως το Δ.Σ. για το μέλλον του Τζένσεν Χουάνγκ – Η δεύτερη εξωσυζυγική σχέση και τα τσιπ AI στην Κίνα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Πρωτοφανή κρίση βιώνει ο τεχνολογικός κολοσσός των ημιαγωγών Nvidia, καθώς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας συνεδριάζει εκτάκτως για να αποφασίσει την απομάκρυνση ή μη του επί δεκαετίες ηγέτη της, Τζένσεν Χουάνγκ.

Οι αποκαλύψεις για δύο εξωσυζυγικές σχέσεις του ισχυρού άνδρα της Τεχνητής Νοημοσύνης -η μία εκ των οποίων συνδέεται με Κινέζα φερόμενη κατάσκοπο και η δεύτερη με ανώτατο στέλεχος της ίδιας της εταιρείας- έχουν προκαλέσει καταιγισμό εξελίξεων, οδηγώντας τη μετοχή σε ελεύθερη πτώση και εξαϋλώνοντας εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια από τη χρηματιστηριακή της αξία.

Έκτακτο διοικητικό συμβούλιο

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia συνεδριάζει προκειμένου να αποφασίσει εάν θα αποπέμψει τον CEO Τζένσεν Χουάνγκ, όπως δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πηγή με γνώση της υπόθεσης.

Παράλληλα, ο κυρίαρχος προμηθευτής επεξεργαστών Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) παγκοσμίως, βρίσκεται αντιμέτωπος με δημοσιεύματα για δύο εξωσυζυγικές σχέσεις του μακροχρόνιου ηγέτη του.

Οι αποκαλύψεις σηματοδοτούν μια απότομη κλιμάκωση της κρίσης που ξέσπασε με τη δημοσιοποίηση της σχέσης του Χουάνγκ με την Άλις Χουάνγκ, μια γυναίκα η οποία, σύμφωνα με τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, φέρεται να εμπλεκόταν στη διευκόλυνση αποστολών μικροτσίπ της Nvidia σε κινεζικές εταιρείες.

Σε εσωτερικό σημείωμα προς τους εργαζομένους την Κυριακή, ο Χουάνγκ παραδέχθηκε ότι υπήρξε άπιστος απέναντι στη σύζυγό του και ανέλαβε «την πλήρη ευθύνη», χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για τη σχέση αυτή.



Ο 63χρονος Χουάνγκ δεν διαθέτει προφανή διάδοχο, ενώ κατέχει περίπου το 3,6% των μετοχών της Nvidia. Την ίδια ώρα, δεκάδες στελέχη αναφέρονται απευθείας στον ίδιο, γεγονός που υπογραμμίζει τον ασφυκτικό έλεγχο που διατηρεί στην εταιρεία.

Οι μετοχές της εταιρείας σημείωσαν πτώση περίπου 8% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, αφότου η εφημερίδα Wall Street Journal μετέδωσε πρώτη ότι η Nvidia προετοιμάζεται να αποπέμψει τον Χουάνγκ.

Η Nvidia έχει χάσει περίπου 600 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία αυτή την εβδομάδα, από τη στιγμή που το διοικητικό συμβούλιο ανακοίνωσε την έρευνα για τη σχέση του με την Κινέζα επιχειρηματία.

Η δεύτερη σχέση με την αντιπρόεδρο

Νωρίτερα την Τετάρτη, η εφημερίδα New York Times αποκάλυψε, επικαλούμενη ανθρώπους που εργάστηκαν στην εταιρεία, ότι ο Χουάνγκ διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση και με την Κίμπερλι Πάουελ, αντιπρόεδρο του τομέα υγείας της Nvidia, η οποία υπαγόταν απευθείας σε εκείνον. Και οι δύο είναι παντρεμένοι με άλλους ανθρώπους.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά μέσα στην ίδια εβδομάδα που έρχονται στο φως κατηγορίες για εξωσυζυγική σχέση του Χουάνγκ, μετά τον διεθνή σάλο για τον δεσμό του με τη φερόμενη ως Κινέζα κατάσκοπο.

Η υπόθεση με την Πάουελ έστρεψε εκ νέου τα φώτα της δημοσιότητας στους κανονισμούς εργασιακής συμπεριφοράς της Nvidia, οι οποίοι καλούν τους εργαζομένους να «αποφεύγουν καταστάσεις όπου οι πράξεις μας δημιουργούν σύγκρουση», συμπεριλαμβανομένων των «προσωπικών σχέσεων».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία αναφέρει επίσης ότι «διερευνά αμέσως καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά».

Η Πάουελ εργάζεται στη Nvidia από το 2008, όπου επιβλέπει τις δραστηριότητες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης — οι οποίες περιλαμβάνουν «πλατφόρμες υλικού και λογισμικού για επιταχυνόμενους υπολογισμούς, Τεχνητή Νοημοσύνη και οπτικοποίηση που τροφοδοτούν το οικοσύστημα της ιατρικής απεικόνισης, των βιοεπιστημών, της ανακάλυψης φαρμάκων και των αναλύσεων υγείας», σύμφωνα με το βιογραφικό της στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Walk the #BIO2026 show floor with Kimberly Powell, NVIDIA VP of Healthcare, as she shares what’s exciting about the latest BioNeMo toolkit announcement. BioNeMo is helping bring AI-driven biology and drug discovery closer to the next experiment, with tools for researchers and developers to build, customize and deploy AI applications across the life sciences ecosystem. — NVIDIA (@nvidia) June 25, 2026



Στο παρελθόν είχε ηγηθεί του τομέα ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας της Nvidia, καθώς και των προγραμμάτων στρατηγικής προώθησης, των εργαστηρίων NVIDIA AI Labs και του προγράμματος NVIDIA Inception.

Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης και στη συνέχεια φοίτησε στη Σχολή Διοίκησης Sloan του MIT το 2007.

Σύμφωνα με το προφίλ της στο LinkedIn, πριν από την ένταξή της στη Nvidia εργαζόταν σε εταιρεία τεχνολογίας οθονών και κατέχει πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού.

View this post on Instagram A post shared by Yahoo Finance (@yahoofinance)



Σε εμφανίσεις της σε podcast και συνεντεύξεις στα μέσα ενημέρωσης, έχει υποστηρίξει ένα μελλοντικό όραμα για την υγεία, όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη θα χρησιμοποιείται σε ολόκληρο το ιατρικό σύστημα, από την απεικόνιση και την ακτινολογία έως την αυτοματοποίηση των ροών εργασίας.

«Το ίδιο το νοσοκομείο θα πρέπει να είναι ένα ρομπότ», είχε δηλώσει σε επεισόδιο του podcast «Lifers with Christina Farr» που μεταδόθηκε τον Αύγουστο.

Σε κάποιο σημείο της εκπομπής, η Φαρ ρώτησε την Πάουελ πόσο καιρό εργάζεται στη Nvidia, με εκείνη να απαντά: «18 υπέροχα χρόνια».

Προηγμένα τσιπ της Nvidia σε κινεζικό πανεπιστήμιο

Τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στις σχέσεις της Nvidia με την Κίνα, καθώς προκηρύξεις προμηθειών δείχνουν ότι ένα κινεζικό πανεπιστήμιο με στενούς δεσμούς με τους αμυντικούς φορείς της χώρας αγόρασε πρόσφατα προηγμένα μικροτσίπ AI κατασκευής Nvidia, παρά τους αυστηρούς αμερικανικούς ελέγχους.

Όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), το Πολυτεχνείο Northwestern στην πόλη Σιάν αγόρασε δύο τσιπ Nvidia H200 από την εταιρεία Shaanxi Bosuan Network Technology -και όχι απευθείας από τη Nvidia- έναντι 131.200 δολαρίων, σύμφωνα με ειδοποίηση προμήθειας με ημερομηνία 21 Οκτωβρίου.

View this post on Instagram A post shared by Cybernews (@official_cybernews)



Τα τσιπ H200 υπόκεινται στους αμερικανικούς ελέγχους εξαγωγών που περιορίζουν τις απευθείας αποστολές στην Κίνα και επιβάλλουν συγκεκριμένους περιορισμούς στη μεταπώλησή τους παγκοσμίως.

Η Κίνα και οι ΗΠΑ βρίσκονται εγκλωβισμένες σε έναν σκληρό ανταγωνισμό για την υπεροχή στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, με τα κορυφαία προϊόντα της Nvidia να αποτελούν μείζον σημείο τριβής.

Η στήριξη του Έλον Μασκ στον Χουάνγκ

Ανάμεσα στους πιο ένθερμους υποστηρικτές του δοκιμαζόμενου επικεφαλής της Nvidia συγκαταλέγεται ο Έλον Μασκ, μετά τις αποκαλύψεις για την εσωτερική έρευνα σχετικά με τη σχέση του με τη Κινέζα φερόμενη ως κατάσκοπο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της SpaceX και της Tesla δήλωσε ότι θα «ήταν τιμή» του να προσλάβει τον Τζένσεν Χουάνγκ, απαντώντας σε ανάρτηση χρήστη στην πλατφόρμα X που έκανε τη σχετική πρόταση.

Παράλληλα, την Τετάρτη έδειξε να συμφωνεί με την εισήγηση του επενδυτή στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης, Γκάβιν Μπέικερ, ο οποίος υποστήριξε ότι το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia θα πρέπει να «περιμένει τα αποτελέσματα της έρευνας προτού αποπέμψει τον Τζένσεν».