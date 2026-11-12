LIVE UPDATE
Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο στην Αθήνα – Θα γίνει έλεγχος από κλιμάκιο ΤΕΕΜ

Κουφονικολάκου για παραίτηση Τσαβδαρίδη: Ο υφυπουργός φεύγει, το σύστημα μένει

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεώνη Κουφονικολάκου, σχολιάζοντας την παραίτηση του υφυπουργού Ανάπτυξης Λάζαρου Τσαβδαρίδη, υπογράμμισε τις καταγγελίες προπονητή ότι δύο αθλήτριες έμειναν εκτός αποστολής για να ευνοηθεί το παιδί του. Παράλληλα, τόνισε ότι η ηθική φτώχεια ξεκινά από την κορυφή και το σύστημα μένει, καλώντας τον πρωθυπουργό να στήσει κάλπες.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πολιτική

ΚΟΥΦΟΝΙΚΟΛΑΚΟΥ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την παραίτηση του υφυπουργού Ανάπτυξης Λάζαρου Τσαβδαρίδη σχολίασε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεώνη Κουφονικολάκου.
  • «Ο προπονητής καταγγέλλει ότι δύο αθλήτριες έμειναν εκτός αποστολής, για να χωρέσει το παιδί του υφυπουργού», επεσήμανε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ.
  • «Ο υφυπουργός φεύγει. Το σύστημα μένει. Γιατί η ηθική φτώχεια δεν ξεκινά από έναν υφυπουργό. Ξεκινά από την κορυφή», υπογράμμισε η κ. Κουφονικολάκου, ζητώντας κάλπες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

«Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης έφυγε. Αφού, όμως, προσπάθησε να μας πείσει ότι δεν καταλάβαμε καλά. Ότι η κόρη του ‘πέρασε με το σπαθί της’. Ότι τα μόρια δεν τα χρησιμοποίησε. Ότι δεν ξέρει καν για ποιο πράγμα κατηγορείται» τονίζει η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεώνη Κουφονικολάκου, σχολιάζοντας την σημερνή παραίτηση του υφυπουργού Ανάπτυξης.

Λάζαρος Τσαβδαρίδης: Παραιτήθηκε ο υφυπουργός Ανάπτυξης για την υπόθεση μοριοδότησης της κόρης του

«Ο προπονητής καταγγέλλει ότι δύο αθλήτριες έμειναν εκτός αποστολής, για να χωρέσει το παιδί του υφυπουργού. Δύο κορίτσια που πάλευαν στις προπονήσεις έμειναν εκτός για να ευνοηθεί ένα άλλο παιδί από το σωστό γαλάζιο σπίτι», επισημαίνει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. και προσθέτει: «Αυτή είναι η Ελλάδα που θέλουν. Αυτή προσπαθούν να κρατήσουν με νύχια και με δόντια. Για τα δικά τους παιδιά υπάρχει πάντα μία θέση, για τα παιδιά της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, πάντα λείπει μία. Τα δικά τους στελέχη στις παροχές, στα προγράμματα, στους μηχανισμούς. Όλοι οι άλλοι στην ουρά. Χθες ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά ήρθαν τα πτυχία. Σήμερα τα μόρια. Αύριο κάτι άλλο».

Συνεχίζοντας την κριτική στην κυβέρνηση, η κ. Κουφονικολάκου υπογραμμίζει πως «βλάπτουν το δημόσιο συμφέρον. Φορτώνουν το κόστος στους πολίτες. Και μετά μας κοροϊδεύουν κατάμουτρα. Ο υφυπουργός φεύγει. Το σύστημα μένει. Γιατί η ηθική φτώχεια δεν ξεκινά από έναν υφυπουργό. Ξεκινά από την κορυφή».

«Ο κ. Μητσοτάκης δεν παρακολουθεί τη διαφθορά. Είναι ο αρχιερέας της. Και έπρεπε ήδη να έχει στήσει κάλπες», καταλήγει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ