Κουφονικολάκου για παραίτηση Τσαβδαρίδη: Ο υφυπουργός φεύγει, το σύστημα μένει

«Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης έφυγε. Αφού, όμως, προσπάθησε να μας πείσει ότι δεν καταλάβαμε καλά. Ότι η κόρη του ‘πέρασε με το σπαθί της’. Ότι τα μόρια δεν τα χρησιμοποίησε. Ότι δεν ξέρει καν για ποιο πράγμα κατηγορείται» τονίζει η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεώνη Κουφονικολάκου, σχολιάζοντας την σημερνή παραίτηση του υφυπουργού Ανάπτυξης.

«Ο προπονητής καταγγέλλει ότι δύο αθλήτριες έμειναν εκτός αποστολής, για να χωρέσει το παιδί του υφυπουργού. Δύο κορίτσια που πάλευαν στις προπονήσεις έμειναν εκτός για να ευνοηθεί ένα άλλο παιδί από το σωστό γαλάζιο σπίτι», επισημαίνει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. και προσθέτει: «Αυτή είναι η Ελλάδα που θέλουν. Αυτή προσπαθούν να κρατήσουν με νύχια και με δόντια. Για τα δικά τους παιδιά υπάρχει πάντα μία θέση, για τα παιδιά της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, πάντα λείπει μία. Τα δικά τους στελέχη στις παροχές, στα προγράμματα, στους μηχανισμούς. Όλοι οι άλλοι στην ουρά. Χθες ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά ήρθαν τα πτυχία. Σήμερα τα μόρια. Αύριο κάτι άλλο».

Συνεχίζοντας την κριτική στην κυβέρνηση, η κ. Κουφονικολάκου υπογραμμίζει πως «βλάπτουν το δημόσιο συμφέρον. Φορτώνουν το κόστος στους πολίτες. Και μετά μας κοροϊδεύουν κατάμουτρα. Ο υφυπουργός φεύγει. Το σύστημα μένει. Γιατί η ηθική φτώχεια δεν ξεκινά από έναν υφυπουργό. Ξεκινά από την κορυφή».

«Ο κ. Μητσοτάκης δεν παρακολουθεί τη διαφθορά. Είναι ο αρχιερέας της. Και έπρεπε ήδη να έχει στήσει κάλπες», καταλήγει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ.