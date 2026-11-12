LIVE η κίνηση: «Έμφραγμα» στον Κηφισό – Καθυστερήσεις 30 λεπτών στην Αττική Οδό

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Πέμπτη σήμερα (12/11) και η κίνηση είναι αυξημένη σε αρκετούς δρόμους της Αττικής.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται για ακόμη μία ημέρα ο Κηφισός τόσο στην άνοδο, όσο και στην κάθοδο. Στο ανοδικό ρεύμα μποτιλιάρισμα υπάρχει από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών.

Προβλήματα καταγράφονται και στην Κατεχάκη, στο ρεύμα από Ηλιούπολη, τμηματικά στη Λεωφόρο Κηφισίας και στο κέντρο της Αθήνας.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

25΄-30΄από Φυλής μέχρι Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄από Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας.