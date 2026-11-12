Άγιος Παντελεήμονας: Στη Γαλλία διέφυγε ο ύποπτος για τη δολοφονία της 24χρονης – Η κατάθεση-«κλειδί» του συγκάτοικου και τα στοιχεία που τον πρόδωσαν

Στη Γαλλία φαίνεται πως έχει διαφύγει ο 20χρονος από τη Γουινέα, ο οποίος είναι ο βασικός ύποπτος για την άγρια δολοφονία της 24χρονης από τη Μπουργκίνα Φάσο, η σορός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα.

Ο άνδρας έχει ταυτοποιηθεί και οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Ο 20χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, αρχικά διέφυγε στην Ιταλία και στη συνέχεια στη Γαλλία, με αποτέλεσμα οι γαλλικές Αρχές έχουν εκδώσει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 20χρονου.

Παράλληλη σχέση και εξαφάνιση

Το θύμα και ο 20χρονος είχαν γνωριστεί το 2024 σε δομή φιλοξενίας στη Λέρο και, σύμφωνα με πληροφορίες, διατηρούσαν παράλληλη σχέση. Σύντροφος της 24χρονης ήταν ένας Καμερουνέζος, ο οποίος δήλωσε την εξαφάνισή της στις 29 Οκτωβρίου. Ήταν, όπως φαίνεται, ο τελευταίος άνθρωπος που την είδε ζωντανή.

Η γυναίκα είχε επιστρέψει στην Αθήνα στις 28 Οκτωβρίου από τη Φολέγανδρο, όπου εργαζόταν σε ξενοδοχείο για τη σεζόν. Το πρωί της επομένης συναντήθηκε με τον σύντροφό της στην Κυψέλη, όπου την φιλοξενούσε, και του είπε ότι το μεσημέρι θα συναντούσε μια φίλη της στο κέντρο για καφέ.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η 24χρονη πήγε στον Κολωνό, στο διαμέρισμα όπου διέμενε ο 20χρονος, με τον οποίο συναντιόταν συχνά. Εκεί φέρεται να ακολούθησε καβγάς, κατά τη διάρκεια του οποίου ο δράστης τη σκότωσε προκαλώντας της ασφυξία, ενδεχομένως με μαξιλάρι ή άλλο αντικείμενο.

Στη συνέχεια, ο ύποπτος έβαλε τη σορό σε βαλίτσα και την μετέφερε στον Άγιο Παντελεήμονα. Την άφησε στο πεζοδρόμιο της οδού Αλκαμένους, δίπλα σε κάδο απορριμμάτων, πιστεύοντας προφανώς ότι το απορριμματοφόρο θα την παραλάμβανε μαζί με τα σκουπίδια. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη.

Οι αστυνομικοί συνέθεσαν βίντεο από κάμερες ασφαλείας και χαρτογράφησαν τη διαδρομή του 20χρονου από το σημείο που άφησε τη βαλίτσα μέχρι τον Κολωνό. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκεί επέστρεψε, καθάρισε τον τόπο του εγκλήματος, μάζεψε προσωπικά του αντικείμενα και εξαφανίστηκε.

Η κατάθεση «κλειδί» του συγκάτοικου

Καθοριστική για την υπόθεση αποδείχθηκε η κατάθεση του συγκάτοικου του 20χρονου, τον οποίο βρήκαν οι αστυνομικοί στο σπίτι. Ο συγκάτοικος κατέθεσε ότι ο ύποπτος, μόλις επέστρεψε μετά την εγκατάλειψη της βαλίτσας, του ομολόγησε ότι είχε σκοτώσει την 24χρονη, και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Δείτε το βίντεο της ERT: