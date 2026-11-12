Καιρός: Συννεφιά και ισχυροί νοτιάδες σήμερα – Αναλυτικά η πρόγνωση

Με νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο θα κυλήσει ο καιρός, Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ).

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες από το απόγευμα θα πυκνώσουν κατά τόπους στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, ενώ στο βόρειο Αιγαίο θα ενισχυθούν το βράδυ και θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στα πελάγη θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική μεταβολή σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Στη βόρεια Ελλάδα οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν γενικά από 20 έως 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσουν τους 23 έως 25 βαθμούς.

Σύμφωνα με τον αναλυτικό πίνακα της ΕΜΥ, στη Θεσσαλία η μέγιστη θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ στην Αττική αναμένονται 16 έως 24 βαθμοί. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς, ενώ στη Δυτική Μακεδονία προβλέπονται οι χαμηλότερες τιμές, με ελάχιστη τους 8 και μέγιστη τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Θερμοκρασίες ανά περιοχή