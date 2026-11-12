Διεθνής Αμνηστία: Αρχές και ΟΗΕ γνώριζαν, αλλά δεν απέτρεψαν τη σφαγή περισσότερων από 200 ανθρώπων στο Νότιο Σουδάν

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Για αποτυχία αποτροπής της σφαγής περισσότερων από 200 ανθρώπων τον περασμένο Μάρτιο, παρά τις προειδοποιήσεις που είχαν προηγηθεί, κατηγορεί τις νοτιοσουδανικές αρχές και την αποστολή του ΟΗΕ στη χώρα η Διεθνής Αμνηστία.

Το Νότιο Σουδάν, το νεότερο κράτος του κόσμου, που απέκτησε την ανεξαρτησία του από το Σουδάν το 2011, παραμένει βυθισμένο στην ανασφάλεια. Συγκρούσεις ξεσπούν συχνά ανάμεσα σε στρατιώτες, πιστούς στον πρόεδρο Σάλβα Κιρ, και υποστηρικτές του κυριότερου αντιπάλου του και πρώην αντιπροέδρου του Ρικ Μάκαρ, φυλακισμένου από τον Μάρτιο του 2025, αντιμέτωπου με κατηγορίες για «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Την 1η Μαρτίου, πάνω από χίλιοι ένοπλοι, μέλη της φυλής των Νουέρ -αυτής του κ. Μάκαρ- εξαπέλυσαν έφοδο, που κράτησε κάπου τέσσερις ώρες, στην κομητεία Αμπιεμνόμ, κοντά στα σύνορα με το Σουδάν, σκοτώνοντας πάνω από 200 ανθρώπους, ανάμεσά τους παιδιά, και τραυματίζοντας πολλούς ακόμη, συνοψίζει η Διεθνής Αμνηστία σε έκθεσή της.

Η οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που διευκρίνισε πως πήρε συνεντεύξεις από δεκάδες αυτόπτες μάρτυρες και θύματα, τονίζει πως οι αρχές του Νότιου Σουδάν και η MINUSS είχαν ενημερωθεί για τον κίνδυνο επίθεσης τουλάχιστον δύο εβδομάδες νωρίτερα.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, η αποστολή του ΟΗΕ αναγνωρίζει ότι οι εντάσεις είχαν οξυνθεί από τα μέσα Φεβρουαρίου.

Τις 48 ώρες πριν από την επίθεση, περίπου 1.000 άνθρωποι είχαν ζητήσει προστασία σε μια από τις προσωρινές βάσεις της, κοντά στην Αμπιεμνόμ.

Οι αρχές της πολιτείας Γιούνιτι -από όπου πήγαν στην κομητεία οι δράστες- αναγνώρισαν επίσης πως είχαν πληροφορίες για την απειλή, σύμφωνα με τη ΜΚΟ.

«Η κυβέρνηση, όπως και η MINUSS, είχαν τις πληροφορίες και τον χρόνο που αρκούσαν για τη λήψη πιο αποτελεσματικών προληπτικών μέτρων. Η απραξία τους στοίχισε ζωές», στηλίτευσε ο Τιγκέρε Τσαγκούτα, διευθυντής του τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας που είναι αρμόδιο για την περιοχή, μιλώντας για «μια από τις χειρότερες σφαγές που έχουν διαπραχθεί στο Νότιο Σουδάν από το 2020».

U.N. peacekeepers failed to protect civilians before South Sudan massacre, Amnesty says https://t.co/awt0oUBjgN — The Washington Times (@WashTimes) November 12, 2026

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν μπροστά στη βάση της MINUSS, όπου ζητούσαν προστασία. Ένοπλοι πυροβόλησαν εξάλλου κατοίκους που προσπαθούσαν να φθάσουν σε αυτήν, είπε τοπικός αξιωματούχος στη Διεθνή Αμνηστία.

Οι δράστες άνοιξαν πυρ εναντίον ανθρώπων μέσα στα σπίτια τους, ή καθώς προσπαθούσαν να διαφύγουν για να σωθούν, σύμφωνα με όσα είπαν αυτόπτες μάρτυρες.

«Πυροβόλησαν τον εξάδελφό μου στο κρεβάτι του, του έριξαν σφαίρα στο κεφάλι και τον σκότωσαν επιτόπου», είπε εικοσάχρονος επιζήσας.

Οι δράστες πυρπόλησαν κατοικίες και την αγορά, λεηλάτησαν αγαθά και κατέστρεψαν τμήμα του νοσοκομείου. Δορυφορικές φωτογραφίες που μελέτησε η ΜΚΟ αποκάλυψαν ότι πάνω από 230 δομές καταστράφηκαν από τις φλόγες.

Τα περισσότερα θύματα θάφτηκαν σε δυο ομαδικούς τάφους.

Η Διεθνής Αμνηστία κάλεσε την κυβέρνηση και τη MINUSS να διενεργήσουν ανεξάρτητες έρευνες για την επίθεση, που έκρινε πως εγείρει «σοβαρά ερωτήματα» για την αποτελεσματικότητα της ειρηνευτικής αποστολής του ΟΗΕ, και να εγγυηθούν πως οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν.

«Τα θύματα της Αμπιεμνόμ αξίζουν την αλήθεια, δικαιοσύνη και την εξασφάλιση ότι δεν θα επαναληφθεί ποτέ πια τέτοια τραγωδία», επέμεινε ο κ. Τσαγκούτα.