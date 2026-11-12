Σαν σήμερα 12 Νοεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Σαν σήμερα 12 Νοεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας
Σαν σήμερα, στις 12 Νοεμβρίου 1990, ο Άγγλος επιστήμονας Τίμοθι Μπέρνερς - Λι εφευρίσκει τον Παγκόσμιο Ευρύ Ιστό, γνωστότερο με τα αρχικά WWW, πάνω στον οποίο βασίζεται η λειτουργία του διαδικτύου.
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • 333 π.Χ.: Ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει τους Πέρσες στην Ισσό, ενώ το 1940 ο Αδόλφος Χίτλερ εκδίδει διαταγή προς το Γενικό Επιτελείο του να προπαρασκευάσει επίθεση κατά της Ελλάδας.
  • 1990: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμοθι Μπέρνερς – Λι εφευρίσκει τον Παγκόσμιο Ευρύ Ιστό (WWW), πάνω στον οποίο βασίζεται η λειτουργία του διαδικτύου.
  • 1998: Συλλαμβάνεται στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης ο ηγέτης του PKK, Αμπντουλάχ Οτσαλάν, με την Τουρκία να ζητά επισήμως την έκδοσή του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Επέτειοι

  • Διεθνής Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τη Νόσο Κρόιτσφελτ-Γιάκομπ
  • Ημέρα Μνήμης Πεσόντων Πυροσβεστών
  • Παγκόσμια Ημέρα Ευχρηστίας
  • Παγκόσμια Ημέρα κατά της Πνευμονίας
  • Παγκόσμια Ημέρα Ποιότητας

Γεγονότα

  • 333 π.Χ.: Ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει τους Πέρσες στην Ισσό. (Η Μάχη της Ισσού)
  • 1933: Δημοσιεύεται η πρώτη φωτογραφία του υποτιθέμενου τέρατος του Λοχ Νες.
  • 1940: Μετά την αποτυχία της ιταλικής επιθέσεως στο Αλβανικό Μέτωπο, ο Αδόλφος Χίτλερ εκδίδει διαταγή προς το Γενικό Επιτελείο του να εκπονήσει σχέδιο και να προπαρασκευάσει επίθεση κατά της Ελλάδας.
  • 1942: Ο πρώτος νεκρός πυροσβέστης στην Ελλάδα. Ο δόκιμος πυροσβέστης Β’ τάξεως, Κωνσταντίνος Πούλιος, σκοτώνεται κατά την προσπάθεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διώροφο οίκημα στη Θεσσαλονίκη. Η 12η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί στη χώρα μας ως Ημέρα Μνήμης Πεσόντων Πυροσβεστών.
  • 1990: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμοθι Μπέρνερς – Λι (TBL για τους φίλους του) εφευρίσκει τον Παγκόσμιο Ευρύ Ιστό, γνωστότερο με τα αρχικά WWW, πάνω στον οποίο βασίζεται η λειτουργία του διαδικτύου.
  • 1998: Συλλαμβάνεται στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης ο ηγέτης του PKK, Αμπντουλάχ Οτσαλάν, ο οποίος έφτασε στην ιταλική πρωτεύουσα από τη Μόσχα με πτήση των ρωσικών αερογραμμών. Η αστυνομία δεν ανακοινώνει πού κρατείται ο συλληφθείς κούρδος ηγέτης, ενώ η Τουρκία σπεύδει να ζητήσει επισήμως την έκδοσή του από τις ιταλικές αρχές, χαρακτηρίζοντας τη σύλληψή του σημείο καμπής στην καταστολή του κουρδικού αυτονομιστικού κινήματος.

Γεννήσεις

  • 1929: Γκρέις Κέλι, Αμερικανίδα ηθοποιός. Διακρίθηκε σε ταινίες του Χίτσκοκ κι έγινε πριγκίπισσα του Μονακό. (Θαν. 14/9/1982)
  • 1945: Νιλ Γιανγκ, Καναδός ρόκερ.
  • 1953: Βασίλης Καρράς, κατά κόσμον Βασίλης Κεσογλίδης, λαϊκός τραγουδιστής. (Θαν. 24/12/2023)
  • 1961: Νάντια Κομανέτσι, Ρουμάνα πρώην αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής.
  • 1965: Ελένη Ράντου, Ελληνίδα ηθοποιός.
  • 1972: Βασίλης Τσιάρτας, Έλληνας ποδοσφαιριστής.
  • 1980: Ράιαν Γκόσλινγκ, Καναδός ηθοποιός.
  • 1982: Αν Χάθαγουεϊ, Αμερικανίδα ηθοποιός.
  • 1988: Ράσελ Γουέστμπρουκ, Αμερικανός καλαθοσφαιριστής.

Θάνατοι

  • 1923: Ερνέστος Τσίλερ, Γερμανός αρχιτέκτων, με σημαντικό έργο στην Ελλάδα, όπου σχεδίασε περισσότερα από 500 κτίρια. (Γεν. 22/6/1837)
  • 1979: Πυθαγόρας, κατά κόσμον Πυθαγόρας Παπασταματίου, Έλληνας στιχουργός. (Γεν. 12/4/1930)
  • 1989: Ντολόρες Ιμπαρούρι, γνωστότερη ως Πασιονάρια, θρυλική μορφή του ισπανικού εμφύλιου πολέμου και του κομμουνιστικού κινήματος. (Γεν. 9/12/1895)
  • 2010: Χένρικ Γκόρετσκι, Πολωνός συνθέτης. (Γεν. 6/12/1933)
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