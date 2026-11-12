Σαν σήμερα 12 Νοεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τη Νόσο Κρόιτσφελτ-Γιάκομπ

Ημέρα Μνήμης Πεσόντων Πυροσβεστών

Παγκόσμια Ημέρα Ευχρηστίας

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Πνευμονίας

Παγκόσμια Ημέρα Ποιότητας

Γεγονότα

333 π.Χ.: Ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει τους Πέρσες στην Ισσό. (Η Μάχη της Ισσού)

Ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει τους Πέρσες στην Ισσό. (Η Μάχη της Ισσού) 1933: Δημοσιεύεται η πρώτη φωτογραφία του υποτιθέμενου τέρατος του Λοχ Νες.

Δημοσιεύεται η πρώτη φωτογραφία του υποτιθέμενου τέρατος του Λοχ Νες. 1940: Μετά την αποτυχία της ιταλικής επιθέσεως στο Αλβανικό Μέτωπο, ο Αδόλφος Χίτλερ εκδίδει διαταγή προς το Γενικό Επιτελείο του να εκπονήσει σχέδιο και να προπαρασκευάσει επίθεση κατά της Ελλάδας.

Μετά την αποτυχία της ιταλικής επιθέσεως στο Αλβανικό Μέτωπο, ο Αδόλφος Χίτλερ εκδίδει διαταγή προς το Γενικό Επιτελείο του να εκπονήσει σχέδιο και να προπαρασκευάσει επίθεση κατά της Ελλάδας. 1942: Ο πρώτος νεκρός πυροσβέστης στην Ελλάδα. Ο δόκιμος πυροσβέστης Β’ τάξεως, Κωνσταντίνος Πούλιος, σκοτώνεται κατά την προσπάθεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διώροφο οίκημα στη Θεσσαλονίκη. Η 12η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί στη χώρα μας ως Ημέρα Μνήμης Πεσόντων Πυροσβεστών.

Ο πρώτος νεκρός πυροσβέστης στην Ελλάδα. Ο δόκιμος πυροσβέστης Β’ τάξεως, Κωνσταντίνος Πούλιος, σκοτώνεται κατά την προσπάθεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διώροφο οίκημα στη Θεσσαλονίκη. Η 12η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί στη χώρα μας ως Ημέρα Μνήμης Πεσόντων Πυροσβεστών. 1990: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμοθι Μπέρνερς – Λι (TBL για τους φίλους του) εφευρίσκει τον Παγκόσμιο Ευρύ Ιστό, γνωστότερο με τα αρχικά WWW, πάνω στον οποίο βασίζεται η λειτουργία του διαδικτύου.

Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμοθι Μπέρνερς – Λι (TBL για τους φίλους του) εφευρίσκει τον Παγκόσμιο Ευρύ Ιστό, γνωστότερο με τα αρχικά WWW, πάνω στον οποίο βασίζεται η λειτουργία του διαδικτύου. 1998: Συλλαμβάνεται στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης ο ηγέτης του PKK, Αμπντουλάχ Οτσαλάν, ο οποίος έφτασε στην ιταλική πρωτεύουσα από τη Μόσχα με πτήση των ρωσικών αερογραμμών. Η αστυνομία δεν ανακοινώνει πού κρατείται ο συλληφθείς κούρδος ηγέτης, ενώ η Τουρκία σπεύδει να ζητήσει επισήμως την έκδοσή του από τις ιταλικές αρχές, χαρακτηρίζοντας τη σύλληψή του σημείο καμπής στην καταστολή του κουρδικού αυτονομιστικού κινήματος.

Γεννήσεις

1929: Γκρέις Κέλι, Αμερικανίδα ηθοποιός. Διακρίθηκε σε ταινίες του Χίτσκοκ κι έγινε πριγκίπισσα του Μονακό. (Θαν. 14/9/1982)

Γκρέις Κέλι, Αμερικανίδα ηθοποιός. Διακρίθηκε σε ταινίες του Χίτσκοκ κι έγινε πριγκίπισσα του Μονακό. (Θαν. 14/9/1982) 1945: Νιλ Γιανγκ, Καναδός ρόκερ.

Νιλ Γιανγκ, Καναδός ρόκερ. 1953: Βασίλης Καρράς, κατά κόσμον Βασίλης Κεσογλίδης, λαϊκός τραγουδιστής. (Θαν. 24/12/2023)

Βασίλης Καρράς, κατά κόσμον Βασίλης Κεσογλίδης, λαϊκός τραγουδιστής. (Θαν. 24/12/2023) 1961: Νάντια Κομανέτσι, Ρουμάνα πρώην αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής.

Νάντια Κομανέτσι, Ρουμάνα πρώην αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής. 1965: Ελένη Ράντου, Ελληνίδα ηθοποιός.

Ελένη Ράντου, Ελληνίδα ηθοποιός. 1972: Βασίλης Τσιάρτας, Έλληνας ποδοσφαιριστής.

Βασίλης Τσιάρτας, Έλληνας ποδοσφαιριστής. 1980: Ράιαν Γκόσλινγκ, Καναδός ηθοποιός.

Ράιαν Γκόσλινγκ, Καναδός ηθοποιός. 1982: Αν Χάθαγουεϊ, Αμερικανίδα ηθοποιός.

Αν Χάθαγουεϊ, Αμερικανίδα ηθοποιός. 1988: Ράσελ Γουέστμπρουκ, Αμερικανός καλαθοσφαιριστής.

Θάνατοι