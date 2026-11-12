Σαν σήμερα 12 Νοεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- Διεθνής Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τη Νόσο Κρόιτσφελτ-Γιάκομπ
- Ημέρα Μνήμης Πεσόντων Πυροσβεστών
- Παγκόσμια Ημέρα Ευχρηστίας
- Παγκόσμια Ημέρα κατά της Πνευμονίας
- Παγκόσμια Ημέρα Ποιότητας
Γεγονότα
- 333 π.Χ.: Ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει τους Πέρσες στην Ισσό. (Η Μάχη της Ισσού)
- 1933: Δημοσιεύεται η πρώτη φωτογραφία του υποτιθέμενου τέρατος του Λοχ Νες.
- 1940: Μετά την αποτυχία της ιταλικής επιθέσεως στο Αλβανικό Μέτωπο, ο Αδόλφος Χίτλερ εκδίδει διαταγή προς το Γενικό Επιτελείο του να εκπονήσει σχέδιο και να προπαρασκευάσει επίθεση κατά της Ελλάδας.
- 1942: Ο πρώτος νεκρός πυροσβέστης στην Ελλάδα. Ο δόκιμος πυροσβέστης Β’ τάξεως, Κωνσταντίνος Πούλιος, σκοτώνεται κατά την προσπάθεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διώροφο οίκημα στη Θεσσαλονίκη. Η 12η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί στη χώρα μας ως Ημέρα Μνήμης Πεσόντων Πυροσβεστών.
- 1990: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμοθι Μπέρνερς – Λι (TBL για τους φίλους του) εφευρίσκει τον Παγκόσμιο Ευρύ Ιστό, γνωστότερο με τα αρχικά WWW, πάνω στον οποίο βασίζεται η λειτουργία του διαδικτύου.
- 1998: Συλλαμβάνεται στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης ο ηγέτης του PKK, Αμπντουλάχ Οτσαλάν, ο οποίος έφτασε στην ιταλική πρωτεύουσα από τη Μόσχα με πτήση των ρωσικών αερογραμμών. Η αστυνομία δεν ανακοινώνει πού κρατείται ο συλληφθείς κούρδος ηγέτης, ενώ η Τουρκία σπεύδει να ζητήσει επισήμως την έκδοσή του από τις ιταλικές αρχές, χαρακτηρίζοντας τη σύλληψή του σημείο καμπής στην καταστολή του κουρδικού αυτονομιστικού κινήματος.
Γεννήσεις
- 1929: Γκρέις Κέλι, Αμερικανίδα ηθοποιός. Διακρίθηκε σε ταινίες του Χίτσκοκ κι έγινε πριγκίπισσα του Μονακό. (Θαν. 14/9/1982)
- 1945: Νιλ Γιανγκ, Καναδός ρόκερ.
- 1953: Βασίλης Καρράς, κατά κόσμον Βασίλης Κεσογλίδης, λαϊκός τραγουδιστής. (Θαν. 24/12/2023)
- 1961: Νάντια Κομανέτσι, Ρουμάνα πρώην αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής.
- 1965: Ελένη Ράντου, Ελληνίδα ηθοποιός.
- 1972: Βασίλης Τσιάρτας, Έλληνας ποδοσφαιριστής.
- 1980: Ράιαν Γκόσλινγκ, Καναδός ηθοποιός.
- 1982: Αν Χάθαγουεϊ, Αμερικανίδα ηθοποιός.
- 1988: Ράσελ Γουέστμπρουκ, Αμερικανός καλαθοσφαιριστής.
Θάνατοι
- 1923: Ερνέστος Τσίλερ, Γερμανός αρχιτέκτων, με σημαντικό έργο στην Ελλάδα, όπου σχεδίασε περισσότερα από 500 κτίρια. (Γεν. 22/6/1837)
- 1979: Πυθαγόρας, κατά κόσμον Πυθαγόρας Παπασταματίου, Έλληνας στιχουργός. (Γεν. 12/4/1930)
- 1989: Ντολόρες Ιμπαρούρι, γνωστότερη ως Πασιονάρια, θρυλική μορφή του ισπανικού εμφύλιου πολέμου και του κομμουνιστικού κινήματος. (Γεν. 9/12/1895)
- 2010: Χένρικ Γκόρετσκι, Πολωνός συνθέτης. (Γεν. 6/12/1933)