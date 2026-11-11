Κύκλωμα «αχυρανθρώπων»: Στη φυλακή ένας επιχειρηματίας, προθεσμία πήρε ο δικηγόρος – Ποια είναι η 37χρονη που «έδεσε» τον Πετιλόν

Με την προφυλάκιση ενός επιχειρηματία ολοκληρώθηκε η δεύτερη μέρα των απολογιών στην υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος με τις εταιρείες-«βιτρίνες» και τους «αχυρανθρώπους», το οποίο φέρεται να προκάλεσε ζημία άνω των 206 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Ο 33χρονος, η φερόμενη εμπλοκή του οποίου συνδέεται με ένα εκτεταμένο δίκτυο επιχειρήσεων εστίασης σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, κλήθηκε να δώσεις εξηγήσεις ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας, αρνούμενος τον νομικό χαρακτηρισμό των εις βάρος του αποδιδόμενων πράξεων.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας της ΑΑΔΕ, κατά την περίοδο 2018- 2026 φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 28 εικονικά νομικά πρόσωπα, μέσω των οποίων εμφανίζονταν να λειτουργούν εννέα φυσικά καταστήματα εστίασης. Το κατηγορητήριο όσον αφορά την εμπλοκή του περιγράφει – κατά πληροφορίες – έναν μηχανισμό διαδοχικής εναλλαγής εταιρειών, οι οποίες εμφανίζονταν να αναλαμβάνουν τη λειτουργία των καταστημάτων, ενώ η τυπική διοίκησή τους περνούσε σε διαφορετικά πρόσωπα, χωρίς ουσιαστική σχέση με την πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ο ίδιος στην απολογία του φαίνεται να είπε ότι ο δικός του ρόλος περιοριζόταν στις δημόσιες σχέσεις κι όχι στη διοίκηση ή στον έλεγχο των εταιρειών. Οι ισχυρισμοί του, ωστόσο, δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα, οι οποίοι αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.

Δύο συνολικά προφυλακίσεις

Μετά την εξέλιξη αυτή, οι προσωρινά κρατούμενοι στην υπόθεση ανέρχονται πλέον σε δύο. Πρόκειται για τον 34χρονο, φερόμενο ως ιδιοκτήτη λογιστικού γραφείου, ο οποίος είχε προφυλακιστεί κατά την πρώτη ημέρα των απολογιών, και τον 33χρονο επιχειρηματία.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους δύο κατηγορούμενοι

Είχαν προηγηθεί οι απολογίες δύο συγκατηγορουμένων του που αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους– ένας 39χρονος συνεργάτης τού επιχειρηματία και μία γυναίκα, 51 ετών (στον πρώτο επιβλήθηκε επιπλέον χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ.

Ο 39χρονος, που φέρεται να είχε αναλάβει τις προσλήψεις προσωπικού και τις πληρωμές σε μετρητά, αρνήθηκε την εμπλοκή του στις παράνομες δραστηριότητες, υποστηρίζοντας ότι ήταν απλός υπάλληλος.

Από την πλευρά της, η γυναίκα, η οποία εμφανίζεται στη δικογραφία ως διαχειρίστρια ή εταίρος σε συνολικά 12 νομικά πρόσωπα, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι υπέγραψε έγγραφο πιστεύοντας πως επρόκειτο για σύμβαση εργασίας ως καθαρίστρια. Όπως υποστήριξε, στη συνέχεια διαπίστωσε ότι εμφανιζόταν ως διαχειρίστρια σε επτά εταιρείες με συνολικά χρέη 1,2 εκατομμυρίων ευρώ και ως εταίρος σε άλλες πέντε.

Την Πέμπτη απολογούνται οι υπόλοιποι 6 κατηγορούμενοι

Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται την Πέμπτη, οπότε αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι έξι από τους 16 συλληφθέντες (η δικογραφία περιλαμβάνει 1200 άτομα). Ανάμεσά τους βρίσκονται ένας 48χρονος δικηγόρος, ο οποίος έλαβε νέα προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του, καθώς και δύο λογιστές. Μέχρι στιγμής απολογήθηκαν 9 κατηγορούμενοι.

Οι δύο γυναίκες που έμπλεξαν τον Πετιλόν: Μία λογίστρια και ένα πρώην μοντέλο με ποινικό παρελθόν

Ο Ερρίκος Πετιλόν, ηθοποιός και πρώην μοντέλο, που είχε εμπλοκή στην υπόθεση και εμφανίστηκε ως “αχυράνθρωπος”, από την πρώτη στιγμή που αφέθηκε ελεύθερος, αναφέρθηκε δημόσια σε δύο γυναίκες που επί της ουσίας τον έμπλεξαν στο πολυπλόκαμο κύκλωμα.

Ποιες είναι όμως αυτές οι γυναίκες;

Σύμφωνα με το Μega, η μία είναι πρώην μοντέλο, 37 ετών, με ποινικό παρελθόν. Είναι αυτή, που κατά τα λεγόμενά του, τον προσέγγισε και του ζήτησε το ΑΦΜ του. Η άλλη είναι η λογίστρια, η οποία εμφανίζεται να λύνει και να δένει στο κύκλωμα με την τεράστια φοροδιαφυγή.

«Τιποτένια πρόσωπα, να το πω έτσι απλά. Είναι ένα πρόσωπο που δεν έχει ζωή, δεν έχει μέλλον, δεν ξέρει τι να κάνει και θέλει να βγάζει λεφτά με αυτόν τον τρόπο. Και τρώει άλλους 100 ανθρώπους που είναι ευάλωτοι», είπε ο Πετιλόν.

Η γυναίκα που τον προσέγγισε έχει συλληφθεί για ναρκωτικά και κλοπές, αλλά και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά του πρώην συντρόφου της. Είχε μάλιστα καταδικαστεί για την απόπειρα σε δέκα χρόνια φυλάκιση.

Ποια είναι η 37χρονη που «ψάρεψε» τον Ερρίκο Πετιλόν

Πρόκειται για μια 37χρονη που ξεκίνησε την καριέρα της από το μόντελινγκ. Προσπάθησε, έκανε και κάποια βήματα στο τραγούδι και στη συνέχεια συμμετείχε σε ταινίες ερωτικού περιεχομένου.

Το ποινικό παρελθόν της 37χρονης:

Το 2010 συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών.

Το 2011 συνελήφθη γιατί βρέθηκαν μέσα στην τσάντα της κλεμμένα ηλεκτρονικά αντικείμενα και καταδικάστηκε ερήμην. Δεν παρουσιάστηκε στο δικαστήριο. Έξι μήνες φυλάκιση.

Το 2013 κατηγορούμενη για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά του πρώην συντρόφου της. Εκεί ήταν συγκατηγορούμενος και ένας φίλος της, 19χρονος Αφγανός. Η ποινή φυλάκισης ήταν 10 χρόνια. Παρέμεινε στις φυλακές Κορυδαλλο και αποφυλακίστηκε πριν περίπου 4 χρόνια. Τότε, η 37χρονη είχε τραυματίσει με λάμα 12 εκατοστών τον πρώην σύντροφό της μέσα στο ίδιο του το διαμέρισμα.

Τον Μάιο του 2023 κατατέθηκε μήνυση σε βάρος της για τα ίδια αδικήματα, δηλαδή για παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένων.

Η 37χρονη τότε κατηγορήθηκε ότι έκλεψε κωδικούς taxisnet από έναν άνθρωπο. Ήταν ένας εργαζόμενος ως θυρωρός σε μία από τις εταιρείες στην οποία εκείνη ήταν μπροστινή. Μιλούσε μαζί του συνέχεια για το πώς θα λειτουργήσει η βάρδιά του. Ο εργαζόμενος κατήγγειλε στην αστυνομία ότι του ζήτησε τους κωδικούς taxisnet και τους χρησιμοποίησε για να ανοίξει εταιρεία στον ίδιο χωρίς να το ξέρει αλλά και έφτιαξε μια εξουσιοδότηση μέσω gov και προσπάθησε να πουλήσει το αυτοκίνητό του.

«Μου παρουσιάστηκε ως εργοδότρια της εταιρείας. Κατά τη διάρκεια της μεταξύ μας επαγγελματικής συνεργασίας, μου είχε ζητήσει τους προσωπικούς μου κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε στοιχεία και κωδικούς που αφορούσαν την εργασία μου και την εταιρεία, με αποτέλεσμα να τους δώσω χωρίς να αντιληφθώ κάποιο κίνδυνο.

Διαπίστωσα ότι είχε εκδοθεί και υπογραφή εξουσιοδότησης σχετική με τη μεταβίβαση του οχήματός μου σε μια φίλη της. Στα προσωπικά μου στοιχεία είχε μεταβληθεί ο δηλωμένος αριθμός κινητού και είχε αντικατασταθεί από άλλον αριθμό, τον οποίο είχε πάρει στο όνομά της ως εταιρικό, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η λήψη των μηνυμάτων επιβεβαίωσης για την πραγματοποίηση σχετικών ενεργειών χωρίς τη γνώση και συναίνεσή μου.

Διαπίστωσα πως η ίδια είχε ιδρύσει εταιρεία με την επωνυμία, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς μου κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet, στην οποία φαίνομαι ως διαχειριστής και 100% μέλος της», ανέφερε ο εργαζόμενος.