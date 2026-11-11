Κάλυμνος: Συνελήφθη 21χρονος που βιντεοσκόπησε ανήλικη χωρίς τη θέλησή της

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Κάλυμνος
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη σύλληψη ενός 21χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στην Κάλυμνο, καθώς κατηγορείται ότι βιντεοσκόπησε την ανήλικη φίλη του παρά τη θέλησή της την ώρα που εκείνη προσπαθούσε να καλύψει το πρόσωπό της.
  • Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ο δράστης έστειλε το βίντεο σε ανήλικη φίλη του θύματος, με τον 21χρονο να κατηγορείται για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.
  • Σε βάρος του υποβλήθηκε μήνυση από τη 16χρονη και τη μητέρα της, ενώ ο συλληφθείς αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα και η υπόθεση παίρνει το δρόμο της τακτικής δικαιοσύνης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στη σύλληψη ενός 21χρονου προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Καλύμνου, που κατηγορείται ότι βιντεοσκόπησε την ανήλικη φίλη του παρά τη θέλησή της την ώρα που βρίσκονταν μαζί σε ένα δωμάτιο. Το κορίτσι μάλιστα, αρνιόταν να τη βιντεοσκοπήσει και προσπαθούσε να καλύψει το πρόσωπό του.

Ο 21χρονος κατηγορείται, σύμφωνα με τη δικογραφία που συνέταξε η αστυνομία, για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας της ανήλικης και παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από κατάθεση φίλης του 16χρονου θύματος, που επίσης είναι ανήλικη, γεννημένη το 2011, στην οποία έστειλε το βίντεο ο 21χρονος.

Στο βίντεο, σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν, εμφανιζόταν η 16χρονη μέσα σε δωμάτιο να προσπαθεί να καλύψει το πρόσωπό της με τα χέρια της καθώς δεν ήθελε να βιντεοσκοπηθεί ενώ ο δράστης την κατέγραφε και την έβριζε.

Σε βάρος του 21χρονου υποβλήθηκε μήνυση από την 16χρονη και τη μητέρα της, σύμφωνα με το dikastiko.gr

Ο συλληφθείς αφέθηκε ελεύθερος κατόπιν προφορικής εντολής του αρμόδιου εισαγγελέα υπηρεσίας Πρωτοδικών Κω και η υπόθεση παίρνει το δρόμο της τακτικής δικαιοσύνης.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ