Light: Αθώος ο ράπερ και ο μάνατζέρ του για διακεκριμένη παράνομη οπλοφορία, κατοχή όπλων, πυρομαχικών και κάνναβης – Τι δήλωσαν οι δικηγόροι τους

Ο Light και ο μάνατζέρ του κρίθηκαν αθώοι από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών για τις κατηγορίες της παράνομης κατοχής όπλων και πυρομαχικών από κοινού, της διακεκριμένης παράνομης οπλοφορίας πυροβόλων όπλων, καθώς και της κατοχής κάνναβης, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση.

Η υπόθεση είχε απασχολήσει εκτενώς την επικαιρότητα τον Δεκέμβριο του 2021, όταν ο γνωστός καλλιτέχνης και ο μάνατζέρ του συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Η σύλληψη είχε γίνει μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο ο Light εμφανιζόταν σε νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι να φέρει στη ζώνη του τρία όπλα, εκ των οποίων το ένα φερόταν να φέρει διακριτικά της Ελληνικής Αστυνομίας. Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν, οι αστυνομικές αρχές είχαν εντοπίσει, μεταξύ άλλων, δύο σφαίρες, ένα μαχαίρι, ένα τσεκούρι και ναρκωτικές ουσίες. Τα τρία όπλα που εμφανίζονταν στο επίμαχο βίντεο δεν είχαν εντοπιστεί, ενώ ο καλλιτέχνης είχε υποστηρίξει ότι επρόκειτο για αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο γυρισμάτων μουσικού βιντεοκλίπ.

Έπειτα από την εξέταση των στοιχείων της δικογραφίας και την ακροαματική διαδικασία, το Δικαστήριο αποφάσισε την αθώωση των δύο κατηγορουμένων για τις παραπάνω πράξεις.

«Εκφράζουμε την ικανοποίηση μας»

Την ικανοποίησή τους για την αθωωτική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για τον γνωστό ράπερ Light και τον μάνατζέρ του εξέφρασαν οι συνήγοροι υπεράσπισής τους, Σάκης Κεχαγιόγλου και Μανώλης Βαμβουνάκης.

Σε δήλωσή τους, οι δύο δικηγόροι υπογραμμίζουν ότι η απόφαση της Δικαιοσύνης βασίστηκε στην αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών και των στοιχείων της δικογραφίας, χωρίς να επηρεαστεί από τη δημοσιότητα που είχε λάβει η υπόθεση.

«Εκφράζουμε την ικανοποίηση μας για την αθώωση των εντολέων μας. Όταν οι δικαστές κρίνουν και αποφασίζουν με βάση μόνο τα πραγματικά περιστατικά και το υλικό των δικογραφιών, χωρίς να επηρεάζονται από την δημοσιότητα της υπόθεσης ή από την προβολή και δημοφιλία των κατηγορουμένων, καθώς και από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα, τότε στο τέλος κερδισμένη είναι πάντοτε η Δικαιοσύνη», αναφέρουν χαρακτηριστικά.