Πορτογαλία: Σε κατάσταση συναγερμού από την καταιγίδα «Τσαρλς» – Πλημμύρες, εκατοντάδες ακυρωμένες πτήσεις και άνεμοι έως 150 χλμ./ώρα

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Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Πορτογαλία την Τετάρτη (11/11), καθώς η ισχυρή ατλαντική καταιγίδα «Τσαρλς» (Charles) πλήττει τη χώρα με καταρρακτώδεις βροχές, θυελλώδεις ανέμους και επικίνδυνα θαλάσσια κύματα. Οι αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο των σχολείων και των μη απαραίτητων δημόσιων υπηρεσιών, ενώ εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν και δρόμοι πλημμύρισαν. Η Πολιτική Προστασία κατέγραψε 538 περιστατικά μέσα στο πρώτο δωδεκάωρο της Τετάρτης, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η έντονη βροχόπτωση εξακολουθεί να εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. Μέχρι τις τελευταίες διαθέσιμες ενημερώσεις δεν είχαν αναφερθεί νεκροί ή τραυματίες εξαιτίας της καταιγίδας.

Σύμφωνα με το Reuters, το Associated Press και τα πορτογαλικά μέσα RTP και Renascença, η κυβέρνηση έθεσε ολόκληρη την ηπειρωτική χώρα σε κατάσταση συναγερμού από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης έως τις 23:59 της ίδιας ημέρας.

Η απόφαση ελήφθη μετά τις προειδοποιήσεις του Πορτογαλικού Ινστιτούτου Θάλασσας και Ατμόσφαιρας (IPMA) για ανέμους που θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 120 χιλιόμετρα την ώρα και, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να φτάσουν ακόμη και τα 150 χιλιόμετρα.

Περισσότερες από 350 ακυρώσεις πτήσεων

Η κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένες διαταραχές στις αεροπορικές μεταφορές.

Σύμφωνα με την πορτογαλική δημόσια ραδιοτηλεόραση RTP, έως τις 11:00 το πρωί, τοπική ώρα, είχαν καταγραφεί περίπου 360 ακυρώσεις πτήσεων στα αεροδρόμια της χώρας.

Το αεροδρόμιο της Λισαβόνας αντιμετώπισε τα μεγαλύτερα προβλήματα, με 288 προγραμματισμένες ακυρώσεις και άλλες 22 που προστέθηκαν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του.

Στο αεροδρόμιο του Πόρτο καταγράφηκαν 12 ακυρώσεις, ενώ στο Φάρο ακυρώθηκαν 16 πτήσεις και στη Μαδέρα 22.

Οι αεροπορικές αρχές κάλεσαν τους επιβάτες να επικοινωνούν με τις εταιρείες τους πριν μεταβούν στα αεροδρόμια, καθώς οι καιρικές συνθήκες μπορούσαν να προκαλέσουν περαιτέρω αλλαγές στα δρομολόγια.

O Algarve está agora no centro da tempestade Charles, que entrou no continente dividida em dois núcleos: um mais fraco, pela zona de Lisboa e Sintra, e o principal junto à costa algarvia. O país atravessa o período mais grave da tempestade, que o ministro da Administração Interna, Luís Neves, situa entre as 15:00 e as 19:00. Os meios da Proteção Civil estão concentrados no Algarve e na costa. Créditos: SURENDRA K C / TikTok Leia a notícia completa a partir do link na bio e outras notícias em https://t.co/8FnsjhQ2Sp ou na App #24horas #news #tempestadecharles #algarve #avisovermelho — 24Horas (@24horaspt) November 11, 2026

Depressão Charles com impacto reduzido na zona de Lisboa, ao início da tarde, mas “o mais grave está aí à porta”, alerta Luís Neves. Prevê-se maior incidência no Alentejo e Algarve até às 18h. https://t.co/PIJSRgbCqJ — Público (@Publico) November 11, 2026

Έκλεισαν περίπου 8.000 σχολεία – Άδειασαν οι δρόμοι της Λισαβόνας

Η κυβέρνηση προχώρησε σε πρωτοφανή προληπτικά μέτρα, αποφασίζοντας το κλείσιμο όλων των σχολείων της ηπειρωτικής Πορτογαλίας.

Σύμφωνα με το Associated Press, περίπου 8.000 σχολικές μονάδες ανέστειλαν τη λειτουργία τους, στην πρώτη πανεθνική διακοπή μαθημάτων λόγω πρόγνωσης κακοκαιρίας στη σύγχρονη μνήμη της χώρας.

Portugal se prepara para la tormenta Charles, que se espera que traiga fuertes lluvias y vientos intensos. https://t.co/n7uT6ML9uG — Epoch Times Español (@EpochTimesEs) November 11, 2026

Παράλληλα, έκλεισαν μη απαραίτητες δημόσιες υπηρεσίες, εκατοντάδες καταστήματα και επιχειρήσεις, ενώ οι αρχές συνέστησαν την τηλεργασία όπου αυτό ήταν δυνατό.

Στη Λισαβόνα, οι δρόμοι παρέμειναν ασυνήθιστα άδειοι, με λεωφορεία να κυκλοφορούν σχεδόν χωρίς επιβάτες.

Σε ορισμένες περιοχές της πρωτεύουσας καταγράφηκαν πλημμύρες, ενώ προβλήματα δημιουργήθηκαν και σε οδικές σήραγγες.

Ακυρώθηκαν οι εκδηλώσεις του Web Summit

Η καταιγίδα επηρέασε και μία από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές διοργανώσεις της Ευρώπης.

Current view of Lisbon being hammered by Storm Charles. Web Summit (taking place below in white tents and in the MEO arena) canceled today. Portuguese government had declared a state of alert for Wednesday for the entire mainland and closed all schools & non-essential public services. — Hope King (@hopeking) November 11, 2026

Οι διοργανωτές του Web Summit, που πραγματοποιείται στη Λισαβόνα με τη συμμετοχή περίπου 70.000 επισκεπτών, ακύρωσαν τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις της Τετάρτης.

Web summit já tem cascatas naturais e tudo 👌 https://t.co/2I1MmOPTDz — Bilbia mt engarsada (@BilbiaOfissial) November 10, 2026

Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που εφαρμόστηκαν σε ολόκληρη τη χώρα, προκειμένου να περιοριστούν οι μετακινήσεις και η έκθεση των πολιτών στους κινδύνους της κακοκαιρίας.

A depressão Charles já chegou à Madeira, com chuva intensa, vento forte e trovoada. É a primeira região do país a ser atingida. Acompanhe, ao minuto, os últimos desenvolvimentos sobre o estado do tempo em: https://t.co/lbss2JVotg #madeira #depressaocharles #mautempo #meteorologia #portugal #news #sicnoticias — SIC Notícias (@SICNoticias) November 10, 2026

Εκατοντάδες επεμβάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της πορτογαλικής Πολιτικής Προστασίας, Μάριο Σιλβέστρε, από τα μεσάνυχτα έως το μεσημέρι της Τετάρτης καταγράφηκαν 538 περιστατικά που συνδέονταν με την κακοκαιρία.

Τα περισσότερα αφορούσαν πλημμύρες, πτώσεις δέντρων, ζημιές σε κατασκευές και κατολισθήσεις.

Η ευρύτερη περιοχή της Λισαβόνας και η χερσόνησος του Σετούμπαλ συγκαταλέγονταν στις περιοχές με τις περισσότερες κλήσεις για βοήθεια.

Ο Σιλβέστρε ανέφερε ότι ο αντίκτυπος της καταιγίδας ήταν μικρότερος από εκείνον που αρχικά αναμενόταν, ωστόσο προειδοποίησε ότι ο κίνδυνος παραμένει υψηλός.

Η Πολιτική Προστασία διατήρησε το ανώτατο επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας, με κινητοποίηση πυροσβεστών, αστυνομικών, στρατιωτικών μονάδων και συνεργείων αποκατάστασης ηλεκτρικών και τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

Depressão Charles | Situação de Alerta ⚠️Foi declarada a Situação de Alerta em todo o território continental, entre as 00h00 e as 23h59 de 11 de novembro. ℹ️​ Esteja atento às informações da meteorologia e às indicações das autoridades. 👉 Mantenha-se seguro ! https://t.co/mqAOHVpmwa — Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (@ProteccaoCivil) November 10, 2026

Άνδρας παρασύρθηκε από τα νερά στη Μαδέρα

Πριν φτάσει στην ηπειρωτική Πορτογαλία, η καταιγίδα «Τσαρλς» είχε πλήξει το αρχιπέλαγος της Μαδέρας.

Στην περιοχή καταγράφηκαν άνεμοι που έφτασαν τα 130 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ η βροχόπτωση σε ορισμένα σημεία ξεπέρασε τα 240 χιλιοστά μέσα σε έξι ώρες.

Οι αρχές κατέγραψαν δεκάδες πλημμυρισμένους δρόμους και πτώσεις δέντρων.

Σύμφωνα με το Reuters, οι διασώστες χρειάστηκε να επέμβουν για να σώσουν έναν άνδρα που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά όταν πλημμύρισε το γκαράζ του.

Παρά τη σφοδρότητα των φαινομένων, δεν είχαν αναφερθεί θάνατοι ή τραυματισμοί στη Μαδέρα κατά τις επίσημες ενημερώσεις.

Com certeza deve ser turista que não está familiarizado com o força do mar, Portugal hoje dia 10/11 está se preparando para a tempestade Charles que irá atingir o pais apartir dessa noite com seu pico amanhã dia 11/11 o instituto de metereologia diz ser muito preocupante. https://t.co/UITWmUgiwA — Adnan Peixoto (@AdnanvpPeixoto) November 10, 2026

Η καταιγίδα χωρίστηκε στα δύο, αλλά ο κίνδυνος παραμένει

Μια ασυνήθιστη εξέλιξη στην πορεία της καταιγίδας περιόρισε την ένταση των ανέμων που αναμένονταν στην ηπειρωτική Πορτογαλία.

Σύμφωνα με το IPMA, το βαρομετρικό σύστημα χωρίστηκε σε δύο κέντρα πάνω από τον Ατλαντικό, με αποτέλεσμα να εξασθενήσει πριν φτάσει στις νότιες ακτές της χώρας.

Η αλλαγή της τροχιάς του μετέφερε το μεγαλύτερο μέρος της κακοκαιρίας προς το Αλεντέζου και το Αλγκάρβε, στα νότια.

Ωστόσο, οι μετεωρολόγοι ξεκαθάρισαν ότι η εξασθένηση των ανέμων δεν συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση της βροχόπτωσης.

Οι αρχές εξακολουθούν να προειδοποιούν για ξαφνικές πλημμύρες, υπερχείλιση ποταμών, κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων.

Στις ακτές της Λισαβόνας και του Σετούμπαλ προβλέπονταν κύματα ύψους έως επτά μέτρων, με ορισμένα να ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τα 13 μέτρα.

MADEIRA: PORTUGAL DEPRESSÃO CHARLES Depois de uma noite marcada por chuva intensa e vento forte, chegam agora imagens dos estragos provocados na costa norte da ilha. A força da natureza deixou marcas visíveis, com cascatas de água, estradas inundadas e cenários impressionantes. https://t.co/KnXnIQViWX — Joara 💚💛 (@JoaraFrei) November 11, 2026

Μοντενέγκρο: «Μην υποτιμάτε τον κίνδυνο»

Ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Λουίς Μοντενέγκρο, είχε απευθύνει από την Τρίτη έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών.

«Μην υποτιμάτε ούτε να υποβαθμίζετε την επικινδυνότητα και τους κινδύνους που συνδέονται με αυτά τα φαινόμενα», δήλωσε μετά από σύσκεψη με την Πολιτική Προστασία.

Η κυβέρνηση αποφάσισε επίσης την απαγόρευση της πρόσβασης σε ορισμένα πάρκα και δασικές εκτάσεις, καθώς και προσωρινούς περιορισμούς στις παράκτιες περιοχές.

Η προληπτική κινητοποίηση ακολουθεί την κριτική που είχε δεχθεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση προηγούμενων ισχυρών καταιγίδων, ιδιαίτερα της «Κριστίν», η οποία είχε προκαλέσει μεγάλες ζημιές τον Ιανουάριο.

Mau tempo deixa uma das principais vias de acesso a Lisboa praticamente sem trânsito. A circulação na Autoestrada 5 (A5) está muito reduzida esta manhã. As imagens mostram uma via praticamente vazia, num cenário pouco habitual que faz lembrar os dias de confinamento durante a pandemia. Acompanhe, ao minuto, os últimos desenvolvimentos sobre o estado do tempo: https://t.co/pOcQforL8n #chuva #rain #a5 #alteracoesclimaticas #meteorologia #portugal #tempo #vento #news #charles #lisboa #lisbon #news #sicnoticias — SIC Notícias (@SICNoticias) November 11, 2026

O vento soprou forte na Madeira, tendo sido registadas rajadas que ultrapassaram os 130 quilómetros por hora nas terras altas. Segundo Paula Leitão, meteorologista do do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a depressão está a caminho de Portugal continental e está já a ocorrer precipitação forte e alguma trovoada na região sul. Acompanhe, ao minuto, os últimos desenvolvimentos sobre o estado do tempo: https://t.co/PdvNWrisQY

📽️Gui Viveiros #chuva #rain #madeira #alteracoesclimaticas #meteorologia #portugal #tempo #vento #news #charles #lisboa #lisbon #news #sicnoticias — SIC Notícias (@SICNoticias) November 11, 2026

Πάνω από 3.000 εκκενώσεις στη γειτονική Ισπανία

Η κακοκαιρία επηρεάζει και τη γειτονική Ισπανία, όπου οι αρχές προειδοποιούν για έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους.

Στην πόλη Πιεδραλάβες, στην κεντρική Ισπανία, περισσότεροι από 3.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, λόγω ανησυχιών για ενδεχόμενη υπερχείλιση τοπικού φράγματος.

Σύμφωνα με το Reuters, οι κάτοικοι είχαν απομακρυνθεί από την Τρίτη, ενώ οι ισπανικές αρχές διατήρησαν την εντολή εκκένωσης ενόψει της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών.

Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET προειδοποίησε για σοβαρές έως πολύ σοβαρές συνέπειες από τις έντονες βροχοπτώσεις, τους ανέμους και τη θαλασσοταραχή.

Η κατάσταση επιβαρύνεται από τις προηγούμενες βροχοπτώσεις που είχε προκαλέσει η καταιγίδα «Μπρούνα», η οποία επηρέασε την Ιβηρική Χερσόνησο τις προηγούμενες ημέρες.

Οι πορτογαλικές και ισπανικές αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα.