Πορτογαλία: Σε κατάσταση συναγερμού από την καταιγίδα «Τσαρλς» – Πλημμύρες, εκατοντάδες ακυρωμένες πτήσεις και άνεμοι έως 150 χλμ./ώρα

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε η Πορτογαλία καθώς η καταιγίδα «Τσαρλς» πλήττει τη χώρα με σφοδρές βροχοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους και επικίνδυνα κύματα, προκαλώντας το κλείσιμο περίπου 8.000 σχολείων και την ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων. Η Πολιτική Προστασία κατέγραψε εκατοντάδες περιστατικά πλημμυρών και ζημιών, ενώ προληπτικές εκκενώσεις πραγματοποιήθηκαν και στη γειτονική Ισπανία. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή τραυματίες, ωστόσο οι αρχές προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος για αιφνίδιες πλημμύρες και υπερχειλίσεις παραμένει ιδιαίτερα υψηλός.

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Αυτοκίνητο σχεδόν βυθισμένο στα νερά πλημμυρισμένου δρόμου στην Πορτογαλία, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για την έλευση της ισχυρής καταιγίδας «Τσαρλς», στις 10 Νοεμβρίου 2026. Φωτογραφία: LUSA / Αντρέ Κόστερς
Αυτοκίνητο σχεδόν βυθισμένο στα νερά πλημμυρισμένου δρόμου στην Πορτογαλία, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για την έλευση της ισχυρής καταιγίδας «Τσαρλς», στις 10 Νοεμβρίου 2026. Φωτογραφία: LUSA / Αντρέ Κόστερς
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Πορτογαλία, καθώς η ισχυρή ατλαντική καταιγίδα «Τσαρλς» πλήττει τη χώρα με καταρρακτώδεις βροχές, θυελλώδεις ανέμους και επικίνδυνα θαλάσσια κύματα.
  • Περισσότερες από 350 πτήσεις ακυρώθηκαν και περίπου 8.000 σχολεία ανέστειλαν τη λειτουργία τους, ενώ ματαιώθηκαν και οι εκδηλώσεις της Τετάρτης στο συνέδριο Web Summit στη Λισαβόνα.
  • Η Πολιτική Προστασία κατέγραψε εκατοντάδες περιστατικά χωρίς να υπάρχουν αναφορές για θύματα, ενώ στη γειτονική Ισπανία περισσότεροι από 3.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά από τα σπίτια τους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Πορτογαλία την Τετάρτη (11/11), καθώς η ισχυρή ατλαντική καταιγίδα «Τσαρλς» (Charles) πλήττει τη χώρα με καταρρακτώδεις βροχές, θυελλώδεις ανέμους και επικίνδυνα θαλάσσια κύματα. Οι αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο των σχολείων και των μη απαραίτητων δημόσιων υπηρεσιών, ενώ εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν και δρόμοι πλημμύρισαν. Η Πολιτική Προστασία κατέγραψε 538 περιστατικά μέσα στο πρώτο δωδεκάωρο της Τετάρτης, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η έντονη βροχόπτωση εξακολουθεί να εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. Μέχρι τις τελευταίες διαθέσιμες ενημερώσεις δεν είχαν αναφερθεί νεκροί ή τραυματίες εξαιτίας της καταιγίδας.

Σύμφωνα με το Reuters, το Associated Press και τα πορτογαλικά μέσα RTP και Renascença, η κυβέρνηση έθεσε ολόκληρη την ηπειρωτική χώρα σε κατάσταση συναγερμού από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης έως τις 23:59 της ίδιας ημέρας.

Η απόφαση ελήφθη μετά τις προειδοποιήσεις του Πορτογαλικού Ινστιτούτου Θάλασσας και Ατμόσφαιρας (IPMA) για ανέμους που θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 120 χιλιόμετρα την ώρα και, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να φτάσουν ακόμη και τα 150 χιλιόμετρα.

Περισσότερες από 350 ακυρώσεις πτήσεων

Η κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένες διαταραχές στις αεροπορικές μεταφορές.

Σύμφωνα με την πορτογαλική δημόσια ραδιοτηλεόραση RTP, έως τις 11:00 το πρωί, τοπική ώρα, είχαν καταγραφεί περίπου 360 ακυρώσεις πτήσεων στα αεροδρόμια της χώρας.

Το αεροδρόμιο της Λισαβόνας αντιμετώπισε τα μεγαλύτερα προβλήματα, με 288 προγραμματισμένες ακυρώσεις και άλλες 22 που προστέθηκαν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του.

Στο αεροδρόμιο του Πόρτο καταγράφηκαν 12 ακυρώσεις, ενώ στο Φάρο ακυρώθηκαν 16 πτήσεις και στη Μαδέρα 22.

Οι αεροπορικές αρχές κάλεσαν τους επιβάτες να επικοινωνούν με τις εταιρείες τους πριν μεταβούν στα αεροδρόμια, καθώς οι καιρικές συνθήκες μπορούσαν να προκαλέσουν περαιτέρω αλλαγές στα δρομολόγια.

Έκλεισαν περίπου 8.000 σχολεία – Άδειασαν οι δρόμοι της Λισαβόνας

Η κυβέρνηση προχώρησε σε πρωτοφανή προληπτικά μέτρα, αποφασίζοντας το κλείσιμο όλων των σχολείων της ηπειρωτικής Πορτογαλίας.

Σύμφωνα με το Associated Press, περίπου 8.000 σχολικές μονάδες ανέστειλαν τη λειτουργία τους, στην πρώτη πανεθνική διακοπή μαθημάτων λόγω πρόγνωσης κακοκαιρίας στη σύγχρονη μνήμη της χώρας.

Παράλληλα, έκλεισαν μη απαραίτητες δημόσιες υπηρεσίες, εκατοντάδες καταστήματα και επιχειρήσεις, ενώ οι αρχές συνέστησαν την τηλεργασία όπου αυτό ήταν δυνατό.

Στη Λισαβόνα, οι δρόμοι παρέμειναν ασυνήθιστα άδειοι, με λεωφορεία να κυκλοφορούν σχεδόν χωρίς επιβάτες.

Σε ορισμένες περιοχές της πρωτεύουσας καταγράφηκαν πλημμύρες, ενώ προβλήματα δημιουργήθηκαν και σε οδικές σήραγγες.

Συμμετέχοντες στο τεχνολογικό συνέδριο Web Summit στη Λισαβόνα παραλαμβάνουν τις ομπρέλες τους, την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026, καθώς η Πορτογαλία προετοιμάζεται για την έλευση της ισχυρής καταιγίδας «Τσαρλς». Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν την ακύρωση της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου, την Τετάρτη (11/11), λόγω της κακοκαιρίας. Φωτογραφία: AP / Αρμάντο Φράνκα
Συμμετέχοντες στο τεχνολογικό συνέδριο Web Summit στη Λισαβόνα παραλαμβάνουν τις ομπρέλες τους, την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026, καθώς η Πορτογαλία προετοιμάζεται για την έλευση της ισχυρής καταιγίδας «Τσαρλς». Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν την ακύρωση της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου, την Τετάρτη (11/11), λόγω της κακοκαιρίας.
Φωτογραφία: AP / Αρμάντο Φράνκα

Ακυρώθηκαν οι εκδηλώσεις του Web Summit

Η καταιγίδα επηρέασε και μία από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές διοργανώσεις της Ευρώπης.

Οι διοργανωτές του Web Summit, που πραγματοποιείται στη Λισαβόνα με τη συμμετοχή περίπου 70.000 επισκεπτών, ακύρωσαν τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις της Τετάρτης.

Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που εφαρμόστηκαν σε ολόκληρη τη χώρα, προκειμένου να περιοριστούν οι μετακινήσεις και η έκθεση των πολιτών στους κινδύνους της κακοκαιρίας.

Εκατοντάδες επεμβάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της πορτογαλικής Πολιτικής Προστασίας, Μάριο Σιλβέστρε, από τα μεσάνυχτα έως το μεσημέρι της Τετάρτης καταγράφηκαν 538 περιστατικά που συνδέονταν με την κακοκαιρία.

Τα περισσότερα αφορούσαν πλημμύρες, πτώσεις δέντρων, ζημιές σε κατασκευές και κατολισθήσεις.

Η ευρύτερη περιοχή της Λισαβόνας και η χερσόνησος του Σετούμπαλ συγκαταλέγονταν στις περιοχές με τις περισσότερες κλήσεις για βοήθεια.

Ο Σιλβέστρε ανέφερε ότι ο αντίκτυπος της καταιγίδας ήταν μικρότερος από εκείνον που αρχικά αναμενόταν, ωστόσο προειδοποίησε ότι ο κίνδυνος παραμένει υψηλός.

Η Πολιτική Προστασία διατήρησε το ανώτατο επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας, με κινητοποίηση πυροσβεστών, αστυνομικών, στρατιωτικών μονάδων και συνεργείων αποκατάστασης ηλεκτρικών και τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

Άνδρας παρασύρθηκε από τα νερά στη Μαδέρα

Πριν φτάσει στην ηπειρωτική Πορτογαλία, η καταιγίδα «Τσαρλς» είχε πλήξει το αρχιπέλαγος της Μαδέρας.

Στην περιοχή καταγράφηκαν άνεμοι που έφτασαν τα 130 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ η βροχόπτωση σε ορισμένα σημεία ξεπέρασε τα 240 χιλιοστά μέσα σε έξι ώρες.

Οι αρχές κατέγραψαν δεκάδες πλημμυρισμένους δρόμους και πτώσεις δέντρων.

Σύμφωνα με το Reuters, οι διασώστες χρειάστηκε να επέμβουν για να σώσουν έναν άνδρα που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά όταν πλημμύρισε το γκαράζ του.

Παρά τη σφοδρότητα των φαινομένων, δεν είχαν αναφερθεί θάνατοι ή τραυματισμοί στη Μαδέρα κατά τις επίσημες ενημερώσεις.

Η καταιγίδα χωρίστηκε στα δύο, αλλά ο κίνδυνος παραμένει

Μια ασυνήθιστη εξέλιξη στην πορεία της καταιγίδας περιόρισε την ένταση των ανέμων που αναμένονταν στην ηπειρωτική Πορτογαλία.

Σύμφωνα με το IPMA, το βαρομετρικό σύστημα χωρίστηκε σε δύο κέντρα πάνω από τον Ατλαντικό, με αποτέλεσμα να εξασθενήσει πριν φτάσει στις νότιες ακτές της χώρας.

Η αλλαγή της τροχιάς του μετέφερε το μεγαλύτερο μέρος της κακοκαιρίας προς το Αλεντέζου και το Αλγκάρβε, στα νότια.

Ωστόσο, οι μετεωρολόγοι ξεκαθάρισαν ότι η εξασθένηση των ανέμων δεν συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση της βροχόπτωσης.

Οι αρχές εξακολουθούν να προειδοποιούν για ξαφνικές πλημμύρες, υπερχείλιση ποταμών, κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων.

Στις ακτές της Λισαβόνας και του Σετούμπαλ προβλέπονταν κύματα ύψους έως επτά μέτρων, με ορισμένα να ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τα 13 μέτρα.

Μοντενέγκρο: «Μην υποτιμάτε τον κίνδυνο»

Ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Λουίς Μοντενέγκρο, είχε απευθύνει από την Τρίτη έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών.

«Μην υποτιμάτε ούτε να υποβαθμίζετε την επικινδυνότητα και τους κινδύνους που συνδέονται με αυτά τα φαινόμενα», δήλωσε μετά από σύσκεψη με την Πολιτική Προστασία.

Η κυβέρνηση αποφάσισε επίσης την απαγόρευση της πρόσβασης σε ορισμένα πάρκα και δασικές εκτάσεις, καθώς και προσωρινούς περιορισμούς στις παράκτιες περιοχές.

Η προληπτική κινητοποίηση ακολουθεί την κριτική που είχε δεχθεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση προηγούμενων ισχυρών καταιγίδων, ιδιαίτερα της «Κριστίν», η οποία είχε προκαλέσει μεγάλες ζημιές τον Ιανουάριο.

Πάνω από 3.000 εκκενώσεις στη γειτονική Ισπανία

Η κακοκαιρία επηρεάζει και τη γειτονική Ισπανία, όπου οι αρχές προειδοποιούν για έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους.

Στην πόλη Πιεδραλάβες, στην κεντρική Ισπανία, περισσότεροι από 3.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, λόγω ανησυχιών για ενδεχόμενη υπερχείλιση τοπικού φράγματος.

Σύμφωνα με το Reuters, οι κάτοικοι είχαν απομακρυνθεί από την Τρίτη, ενώ οι ισπανικές αρχές διατήρησαν την εντολή εκκένωσης ενόψει της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών.

Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET προειδοποίησε για σοβαρές έως πολύ σοβαρές συνέπειες από τις έντονες βροχοπτώσεις, τους ανέμους και τη θαλασσοταραχή.

Η κατάσταση επιβαρύνεται από τις προηγούμενες βροχοπτώσεις που είχε προκαλέσει η καταιγίδα «Μπρούνα», η οποία επηρέασε την Ιβηρική Χερσόνησο τις προηγούμενες ημέρες.

Οι πορτογαλικές και ισπανικές αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα.

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