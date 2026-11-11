First Dates: Τρία νέα ραντεβού γεμάτα προσδοκίες

Άλλος αναζητά τον έρωτα στα ταξίδια, άλλος στην καθημερινότητά του και άλλος δεν χάνει επεισόδιο του First Dates, ελπίζοντας πως κάπου εκεί έξω βρίσκεται το άλλο του μισό!

Απόψε, τρία νέα ραντεβού γεμάτα προσδοκίες, χαμόγελα, ανατροπές και, φυσικά, άφθονο φλερτ έρχονται στο εστιατόριο του First Dates!

Τους κρύους χειμώνες στη Γερμανία, η Ιωάννα είχε το First Dates για να της κρατάει συντροφιά. Κάποια στιγμή, όμως, συνειδητοποίησε πως η τηλεοπτική παρέα δεν αρκεί και πως δίπλα της θα ήθελε έναν ψηλό, μελαχρινό Έλληνα! Έτσι, αποφάσισε να

πάρει το ρίσκο και να ταξιδέψει για να βρεθεί στο εστιατόριο του έρωτα. Και το ταξίδι φαίνεται πως άξιζε τον κόπο, αφού συναντά τον γοητευτικό Άγγελο, ένα αγόρι που δεν αφήνει τα χιλιόμετρα να μπουν εμπόδιο στον έρωτα και φαίνεται έτοιμο να κάνει τα πάντα για να τον διεκδικήσει! Θα καταφέρει, άραγε, να πείσει την Ιωάννα για αυτό και να κερδίσει την καρδιά της;

Η Λένα έρχεται στο εστιατόριο του First Dates ανανεωμένη και πιο έτοιμη από ποτέ για να συναντήσει τον έρωτα της ζωής της. Και δεν πρόκειται να σταματήσει τις προσπάθειες μέχρι να βρει αυτό ακριβώς που ψάχνει: έναν άντρα που θα την κάνει να αναφωνήσει…WOW! Ο Αλέξανδρος είναι δύο χρόνια μόνος του και αναζητά την αδελφή ψυχή του.

Χαμογελαστός, κεφάτος και με θετική διάθεση, κάνει την είσοδό του στο εστιατόριο και καταφέρνει να εντυπωσιάσει μέχρι και τη Ζεν, η οποία αναφωνεί πρώτη… WOW!

Η Λένα θα έχει την ίδια αντίδραση όταν τον δει; Ο Αλέξανδρος θα την κατακτήσει ή θα χρειαστεί να επιστρατεύσει ακόμη και θεωρίες… συνωμοσίας για να δικαιολογήσει μια πιθανή απόρριψη;

Ο Στέλιος από την Αλικαρνασσό είναι έτοιμος να βυθιστεί στα πελάγη του έρωτα και να γνωρίσει τη γυναίκα που θα του πάρει τα μυαλά και θα τον κάνει να ξεχάσει ακόμα και το όνομά του!

Είναι συνηθισμένος στις ξανθιές γαλανομάτες, αλλά μήπως η κατάλληλη μελαχρινή τον κάνει να αλλάξει γνώμη; Θα είναι, άραγε, η Χριστιάνα το μεσογειακό κορίτσι που θα φέρει τα πάνω κάτω στη ζωή του Στέλιου;

Και κάπως έτσι, οι ιστορίες του έρωτα συνεχίζονται! Γιατί στον έρωτα αξίζει να δίνουμε ευκαιρίες. Μία, δύο, τρεις, ακόμα και τέσσερις! Μπορεί η πρώτη ματιά να μη φέρει πεταλούδες στο στομάχι, το πρώτο ραντεβού να μην έχει την εξέλιξη που περιμέναμε ή μια δεύτερη προσπάθεια να μας επιφυλάσσει την πιο όμορφη έκπληξη!

Γιατί, τελικά, ο έρωτας δεν χρειάζεται μόνο τύχη, θέλει και τόλμη, αποφασιστικότητα και διάθεση να προσπαθήσεις ξανά. Και στο First Dates, κάθε νέα ευκαιρία μπορεί να είναι αυτή που θα κάνει τη διαφορά!