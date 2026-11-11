Δανάη Παππά για το «Μια γυναίκα»: Η Μαρίνα μοιάζει στη μαμά μου – ΒΙΝΤΕΟ

Η Δανάη Παππά, η αγαπημένη Μαρίνα της σειράς «Μια γυναίκα», ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Όπως λέει η Δανάη, δέχτηκε να συμμετέχει στη σειρά και λόγω της παραγωγής και του σκηνοθέτη με τους οποίους νιώθει ασφάλεια, αλλά και γιατί είναι μια ιστορία και ένας ρόλος πολύ σύγχρονα και ήθελε να ακουμπήσει κοινωνικά αυτό το ρόλο, και να περάσει από μια σειρά εποχής στο σήμερα «ήθελα να δω πώς μπορεί να σπάσει αυτό και να είναι στο σήμερα, με τον τρόπο που μιλάω, με τις δικές μου κινήσεις.

Ο τρόπος που αντιμετωπίζει τα πράγματα η Μαρίνα είναι πολύ αληθινός».

«Μου στέλνουν πολλά μηνύματα γυναίκες, μαμάδες και άντρες που έχουν βιώσει αντίστοιχες καταστάσεις, μονογονεϊκές οικογένειες. Είναι σαν να ένιωσα ότι δεν έχει υπάρξει τόσο καιρό «μια εκπροσώπηση του τι συμβαίνει πραγματικά», γιατί η κοινωνία μας είναι φτιαγμένη για διπλό εισόδημα σε ένα σπίτι. Αλλά δεν είναι πάντα έτσι, οι μονογονεϊκές οικογένειες παλεύουν να επιβιώσουν σήμερα και κάπως το ακουμπάμε εμείς αυτό -πάντα μέσα από τη μυθοπλασία- και νιώθω ότι το τιμώ», λέει χαρακτηριστικά.

Η Δανάη έχει κοινά στοιχεία με τη Μαρίνα; «Η Μαρίνα έχει κοινά στοιχεία με τη μαμά της Δανάης και αυτό είναι πολύ μαγικό που συμβαίνει με τις σειρές, πάντα κάτι βρίσκεις που ταυτίζεσαι. Η Μαρίνα μού μοιάζει στο πείσμα της, θέλει να τα καταφέρει μόνη της, δεν θέλει κανείς να ξέρει τι περνάει. Κι εγώ είμαι πολύ πεισματάρα δε θέλω βοήθεια. Τίτλος μου τα τελευταία χρόνια είναι το ‘μπορώ μόνη μου’. Αλλά ωραία είναι να ζητάμε και βοήθεια καμιά φορά».

Θα ευτυχήσει η Μαρίνα; «Συμβαίνει ό,τι και στη ζωή, η ζωή της είναι ένα τρενάκι που την ανεβάζει και την κατεβάζει και αυτή προσπαθεί συνεχώς, αυτό με μαγεύει σε αυτό το ρόλο. Θαυμάζουμε τη δυναμική γυναίκα και καλά κάνουμε, αλλά βάζουμε ταμπέλες και νομίζω ήρθε η εποχή να σταματήσουμε να βάζουμε ταμπέλες. Οι γυναίκες είμαστε τα πάντα».

Πώς θα εξελιχθεί η ιστορία; «Η Μαρίνα μαθαίνει πολλά πράγματα, μαθαίνει την αλήθεια και για τον πατέρα της. Μια κακοποιητική συμπεριφορά μπορεί να επηρεάσει και τις επόμενες γενιές, όχι μόνο το θύμα και τον θύτη και είναι ένα ντόμινο. Στο μυαλό της Μαρίνας ο πατέρας της ήταν ιδανικός και αυτό γκρεμίζεται. Έχει χαλάσει, όμως, τη σχέση με τη μητέρα της και η μητέρα της έχει χαλάσει τη σχέση της με τον άντρα που έχει τώρα και τη σχέση με την κόρη της. Δεν εμβαθύνουμε πολύ σε όλα αυτά λόγω μυθοπλασίας, αλλά είναι ωραίο ότι κάπως τα ακουμπάμε και τα δείχνουμε στη σειρά».

Αναφερόμενη στην αγαπημένη της γιαγιά που δεν είναι πια στη ζωή, πιστεύει ότι θα της άρεσε η σειρά «ήταν ‘πολύ γυναίκα’ και κατάφερνε με ένα μαγικό τρόπο να είναι τραγικά ο εαυτός της, έλεγε πράγματα πολύ μπροστά από την εποχή της».

Μίλησε ακόμη για τη θεατρική παράσταση «Συρανό» στην οποία συμμετέχει και τη συνεργασία της με το Βασίλη Χαραλαμπόπουλο.

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