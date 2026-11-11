Διαπραγματεύσεις στο Αμπού Ντάμπι: Απορρίπτει η Ρωσία την ανταλλαγή εδαφών με την Ουκρανία

«Η Ρωσία δεν βλέπει καμία πιθανότητα ανταλλαγής εδαφών με την Ουκρανία στο πλαίσιο οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας», δήλωσε σήμερα ο Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, επικεφαλής διαπραγματευτής της Μόσχας στις ειρηνευτικές συνομιλίες, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, μετά τις διήμερες διαπραγματεύσεις στο Αμπού Ντάμπι.

Ο Βλαντίμιρ Μεντίνσκι και Ουκρανοί διαπραγματευτές είχαν αναφέρει νωρίτερα κάποια πρόοδο στις συνομιλίες που ολοκληρώθηκαν σήμερα, ωστόσο Αμερικανοί διαμεσολαβητές επισήμαναν ότι υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των εμπόλεμων πλευρών και ότι παραμένουν διαφορές σε ζητήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, εδάφη.

Ο Ρώσος διαπραγματευτής – επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας στο Αμπού Ντάμπι – δήλωσε ότι αν δημιουργηθεί «δίκαιο σύστημα ασφαλείας για την Ευρώπη», «αυτό θα συμβάλλει στη διασφάλιση της ειρήνης στην ήπειρο για τις επόμενες δεκαετίες, ίσως και αιώνες».

«Η ουδέτερη ζώνη κατά μήκος των συνόρων της Ρωσίας με την Ουκρανία είναι ήδη μεγάλη και θα συνεχίσει να διευρύνεται», τόνισε ο Βλαντίμιρ Μεντίνσκι μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών, νωρίτερα σήμερα, ο Βλαντίμιρ Μεντίνσκι ότι «επιτεύχθηκε αμοιβαία κατανόηση σε ορισμένα ζητήματα και ότι θα ακολουθήσουν περαιτέρω διαπραγματεύσεις». Ανέφερε, μάλιστα, ότι «η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν σε μια ανταλλαγή αιχμαλώτων μεγάλης κλίμακας – την πιο πρόσφατη σε μια μακρά σειρά παρόμοιων ανταλλαγών».

Ωστόσο, εμφανίστηκε επιφυλακτικός όσον αφορά την προοπτική συμμετοχής ευρωπαϊκών χωρών στις συνομιλίες, δηλώνοντας ότι δεν είναι σαφές τι θα μπορούσαν να συζητήσουν η Ρωσία και η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένης, όπως υποστήριξε, της έλλειψης προτάσεων από την ευρωπαϊκή πλευρά.