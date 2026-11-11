Ζελένσκι: «Ο Τραμπ ήθελε τη Γροιλανδία για να γίνει λίγο πιο Δανός» – ΒΙΝΤΕΟ

Με χιούμορ για τις βλέψεις του Ντόναλντ Τραμπ στη Γροιλανδία, αλλά και αιχμές για τη Ρωσία, ξεκίνησε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι την ομιλία του στο κοινοβούλιο της Δανίας, την Τετάρτη (11/11). Ο Ζελένσκι αστειεύτηκε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ίσως δεν επιθυμούσε πραγματικά την απόκτηση της Γροιλανδίας, αλλά την ευκαιρία να γίνει «λίγο πιο Δανός». Παράλληλα, εξέφρασε τη λύπη του που η Ουκρανία δεν συνορεύει με τη Δανία, αλλά με τη Ρωσία, προτού προειδοποιήσει ότι η Μόσχα επιδιώκει να διατηρήσει τη δυνατότητα επιβολής της θέλησής της σε άλλες χώρες.

Σύμφωνα με το Kyiv Post και τον Guardian, οι δηλώσεις πραγματοποιήθηκαν κατά την επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου στην Κοπεγχάγη, όπου συναντήθηκε με τη δανική πολιτική ηγεσία και απευθύνθηκε στους βουλευτές του Φόλκετινγκ, του κοινοβουλίου της χώρας.

Ο Ζελένσκι έγινε ο πρώτος ξένος αρχηγός κράτους που εκφώνησε ομιλία στην αίθουσα της ολομέλειας του δανικού κοινοβουλίου.

«Ίσως αυτό που ήθελε πραγματικά ήταν να γίνει λίγο πιο Δανός»

Σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της ομιλίας του, ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε στις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

«Ίσως κάποιος στην Αμερική, όταν ήθελε να αποκτήσει τη Γροιλανδία, κατάλαβε ότι αυτό που πραγματικά επιθυμούσε δεν ήταν το έδαφος, αλλά η ευκαιρία να γίνει λίγο πιο Δανός», δήλωσε χαμογελώντας.

Η αναφορά έγινε με φόντο την ένταση που έχει προκαλέσει στις σχέσεις Ουάσιγκτον και Κοπεγχάγης το ενδιαφέρον του Τραμπ για τη Γροιλανδία, η οποία αποτελεί αυτοδιοικούμενο τμήμα του Βασιλείου της Δανίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι ο έλεγχος της περιοχής είναι σημαντικός για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, επικαλούμενος τη στρατηγική της θέση στην Αρκτική.

Τον Οκτώβριο, η Ουάσιγκτον και η Κοπεγχάγη κατέληξαν σε νέα συμφωνία για την ασφάλεια και την άμυνα της Γροιλανδίας, η οποία προβλέπει ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο νησί.

«Μακάρι να είχαμε τη Δανία για γείτονα αντί για τη Ρωσία»

Νωρίτερα, ο Ζελένσκι είχε εκφράσει την εκτίμησή του για τη στήριξη που παρέχει η Δανία στην Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Με αφορμή τις στενές σχέσεις των δύο χωρών, σχολίασε ότι θα προτιμούσε η Ουκρανία να είχε κοινά σύνορα με τη Δανία.

«Έχετε πολύ καλύτερους γείτονες», ανέφερε απευθυνόμενος στους Δανούς βουλευτές.

«Εμείς έχουμε τη Ρωσία για γείτονα και το να έχει κανείς μια χώρα όπως η Δανία δίπλα του είναι κάτι που κάθε κράτος θα ονειρευόταν αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε τη Δανία για τη σταθερή πολιτική, στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη προς τη χώρα του, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας των ευρωπαϊκών κρατών για την αντιμετώπιση των απειλών ασφαλείας.

Η προειδοποίηση για τις απαιτήσεις της Μόσχας

Πέρα από τις χιουμοριστικές αναφορές, ο Ζελένσκι αφιέρωσε σημαντικό μέρος της ομιλίας του στις απαιτήσεις της Ρωσίας για εγγυήσεις ασφαλείας, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αμφισβήτησε ευθέως τους ισχυρισμούς της Μόσχας ότι χρειάζεται εγγυήσεις για την ασφάλειά της, υπενθυμίζοντας τις στρατιωτικές επεμβάσεις της Ρωσίας σε άλλες χώρες τις τελευταίες δεκαετίες.

«Ακούμε ξανά και ξανά ότι η Ρωσία υποτίθεται πως χρειάζεται εγγυήσεις ασφαλείας. Κι αυτό, παρότι κανείς δεν έχει επιτεθεί στη Ρωσία εδώ και πολλές δεκαετίες. Από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, η Μόσχα δεν έχει περάσει ούτε μία δεκαετία χωρίς να ξεκινήσει κάποιον πόλεμο ή να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία εναντίον άλλης χώρας», δήλωσε.

Συνεχίζοντας, ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι οι ρωσικές απαιτήσεις δεν αποσκοπούν στη διασφάλιση της ειρήνης, αλλά στη διατήρηση της δυνατότητας του Κρεμλίνου να επεμβαίνει στις υποθέσεις άλλων κρατών.

«Επομένως, όταν οι Ρώσοι μιλούν τώρα για μια αρχιτεκτονική ασφαλείας για τους ίδιους ή για εγγυήσεις ασφαλείας προς τη Ρωσία, δύσκολα αναφέρονται στην πραγματική ασφάλεια. Και στην ειρήνη», τόνισε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος εξαπέλυσε στη συνέχεια σφοδρή επίθεση προσωπικά εναντίον του Βλαντίμιρ Πούτιν, κατηγορώντας τον ότι επιδιώκει να διατηρήσει επ’ αόριστον την εξουσία του και να μεταδώσει στις επόμενες γενιές τις επεκτατικές αντιλήψεις του.

«Αυτό που πραγματικά θέλουν είναι να παρεμβαίνουν ελεύθερα στις υποθέσεις άλλων χωρών, να χρησιμοποιούν βία όποτε το επιθυμούν και να διασφαλίσουν ότι κανείς δεν θα μπορεί να υποστηρίξει την ελευθερία μέσα στη Ρωσία, επειδή ο Πούτιν θέλει να διατηρήσει για πάντα την προσωπική του εξουσία και να μεταδώσει στις επόμενες γενιές τις ιμπεριαλιστικές και, από πολλές απόψεις, απλώς φασιστικές αντιλήψεις του», υπογράμμισε.

Με τις δηλώσεις αυτές, ο Ζελένσκι παρουσίασε τις απαιτήσεις της Μόσχας για εγγυήσεις ασφαλείας ως προσπάθεια κατοχύρωσης της δυνατότητάς της να ασκεί στρατιωτική και πολιτική πίεση σε άλλα κράτη, αντί ως πρόταση για την επίτευξη μιας διαρκούς ειρήνης.

Ζελένσκι: «Τα συστήματα Patriot μένουν χωρίς πυραύλους εξαιτίας της Μέσης Ανατολής»

Στην ίδια ομιλία του ενώπιον του δανικού κοινοβουλίου, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρθηκε στις συνέπειες του πολέμου στο Ιράν για την ασφάλεια της Ουκρανίας και της Ευρώπης, προειδοποιώντας ότι η στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή προκαλεί ήδη ελλείψεις σε κρίσιμα οπλικά συστήματα, τα οποία χρειάζεται το Κίεβο για να αντιμετωπίσει τις ρωσικές επιθέσεις.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, σε απόσπασμα της ομιλίας του που δημοσίευσε και στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ, επισήμανε ότι οι συνέπειες μιας ενδεχόμενης νέας αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν δεν θα περιορίζονταν στις χώρες της Μέσης Ανατολής, αλλά θα επηρέαζαν την οικονομία και την ασφάλεια και άλλων κρατών.

«Καθώς συνεχίζουμε να ανησυχούμε για το εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βομβαρδίσουν ξανά το Ιράν, και για το πόσες χώρες και πόσοι άνθρωποι θα μπορούσαν να υποφέρουν εξαιτίας αυτού, δεν περιμένουμε απλώς να δούμε τι θα συμβεί στη συγκεκριμένη περιοχή», ανέφερε.

«Στην πραγματικότητα, περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί στις ίδιες μας τις κοινωνίες, εξαιτίας των απότομων αυξήσεων των τιμών και των ελλείψεων σε όπλα που χρειαζόμαστε για την άμυνά μας. Ήδη αισθανόμαστε αυτές τις ελλείψεις», πρόσθεσε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον εφοδιασμό της Ουκρανίας με πυραύλους για τα αμερικανικά αντιαεροπορικά συστήματα Patriot, τα οποία αποτελούν βασικό μέσο προστασίας των ουκρανικών πόλεων από τις ρωσικές βαλλιστικές επιθέσεις.

Now, as we keep worrying about whether the United States will bomb Iran again – and how many countries and how many people could suffer because of it – we are not just waiting to see what happens next in that region.

We are actually waiting to see what happens to our own societies – because of price spikes, because of shortages of weapons we need for our defense. We can already feel these shortages. When we look for Patriot missiles to protect our cities and communities from Russian ballistic attacks, we face the same problem again and again – the missiles are going to the Middle East. And what do we have? Empty Patriot systems and Russian ballistic missiles that, in most cases, we have nothing to shoot down with. In our world, nothing stays local – especially wars and injustice. From a speech at the Danish Folketing. (2/3) — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 11, 2026

Όπως υποστήριξε, οι αυξημένες στρατιωτικές ανάγκες στη Μέση Ανατολή έχουν δημιουργήσει πρόσθετες δυσκολίες στην εξασφάλιση των απαραίτητων πυρομαχικών για την ουκρανική αεράμυνα.

«Όταν αναζητούμε πυραύλους Patriot για να προστατεύσουμε τις πόλεις και τις κοινότητές μας από τις ρωσικές βαλλιστικές επιθέσεις, αντιμετωπίζουμε ξανά και ξανά το ίδιο πρόβλημα: οι πύραυλοι κατευθύνονται στη Μέση Ανατολή», δήλωσε.

Στη συνέχεια, περιέγραψε με ιδιαίτερα δραματικό τρόπο τις συνέπειες αυτής της έλλειψης για την άμυνα της χώρας του.

«Και τι μας απομένει; Άδεια συστήματα Patriot και ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι, τους οποίους στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχουμε με τι να καταρρίψουμε», υπογράμμισε.

Με την παρέμβασή του, ο Ζελένσκι συνέδεσε την εξέλιξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή με την ικανότητα της Ουκρανίας να προστατεύει τον άμαχο πληθυσμό της, επισημαίνοντας ότι η αυξημένη ζήτηση για αντιαεροπορικούς πυραύλους επηρεάζει άμεσα τη διαθεσιμότητά τους για το Κίεβο.

Παράλληλα, ανέδειξε τις ευρύτερες επιπτώσεις της σύγκρουσης στο Ιράν, από τις αυξήσεις των τιμών μέχρι την πίεση που ασκείται στα αποθέματα στρατιωτικού εξοπλισμού, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουκρανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ρωσικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους.

«Η Ευρώπη πρέπει να έχει θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

Ο Ζελένσκι επανέλαβε επίσης τη θέση ότι οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να συμμετέχουν στις συνομιλίες για το μέλλον της ασφάλειας στην ήπειρο.

Η παρέμβασή του πραγματοποιήθηκε ενώ στο Άμπου Ντάμπι ολοκληρωνόταν νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών.

«Όταν αποφασίζεται το μέλλον των επόμενων δεκαετιών στην περιοχή μας, ακόμη και μέσα από τις συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας, η Ευρώπη πρέπει να έχει θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», τόνισε.

Ο ίδιος έχει εκφράσει την ελπίδα ότι η Ουάσιγκτον θα στηρίξει μια σταδιακή προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, με προτεραιότητα τον τερματισμό των εχθροπραξιών και στη συνέχεια τη διαμόρφωση των εγγυήσεων ασφαλείας.

An important meeting with Speaker of the Danish Folketing Henrik Frandsen and the leaders of all 12 political parties. Yesterday, Denmark allocated its 32nd defense assistance package for Ukraine, worth €645 million. Parliament voted unanimously in favor of the decision – an example of just how strong the unity around Ukraine is within Denmark. I thanked them for all the support and every decision that makes us stronger and brings peace closer. Today, I also addressed Danish parliamentarians and thanked each and every one of them personally. It is a great honor for me to be the first foreign leader to have this opportunity – to speak from the rostrum of the Folketing. This is recognition of the courage of the entire Ukrainian people and, above all, our warriors who defend their home and all of Europe. Thank you, Denmark! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 11, 2026

Νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας 645 εκατ. ευρώ από τη Δανία

Η επίσκεψη του Ζελένσκι συνέπεσε με την ανακοίνωση νέας δανικής στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, ύψους 645 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με την ουκρανική προεδρία, το πακέτο περιλαμβάνει χρηματοδότηση για την αγορά επιθετικών drones, πυρομαχικών για μαχητικά F-16 και μη επανδρωμένων αεροσκαφών αναχαίτισης.

Παράλληλα, η Δανία ανακοίνωσε πρόσθετη ενεργειακή βοήθεια 20 εκατομμυρίων ευρώ για την περιφέρεια Χερσώνας, ενόψει του χειμώνα.

Ο Ζελένσκι συναντήθηκε επίσης με τον βασιλιά της Δανίας, Φρειδερίκο Ι΄, και συμμετείχε σε εκδηλώσεις για την αμυντική συνεργασία των δύο χωρών.

Στο επίκεντρο των επαφών βρέθηκαν η ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας, η προστασία των ενεργειακών εγκαταστάσεων και η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών αντιμετώπισης των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με τον Ουκρανό πρόεδρο να επαναλαμβάνει ότι οι αποφάσεις για την ασφάλεια της Ευρώπης δεν μπορούν να λαμβάνονται χωρίς τη συμμετοχή των ευρωπαϊκών κρατών.