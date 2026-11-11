Δύσκολος ο χειμώνας στον Ιράν – Η κυβέρνηση προειδοποιεί για ελλείψεις στο φυσικό αέριο

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Για την επιδείνωση των ελλείψεων σε φυσικό αέριο προειδοποιεί τους πολίτες η κυβέρνηση του Ιράν αποδίδοντάς το στις ζημιές που έχουν υποστεί οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λόγω του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

«Αν το επίπεδο της κατανάλωσης είναι υψηλό, είναι πιθανόν περικοπές αερίου να σημειωθούν σε όλη τη χώρα, περιλαμβανομένης της Τεχεράνης», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Φατεμέχ Μοχατζερανί σε συνέντευξη Τύπου στην Τεχεράνη χθες Τρίτη. Προβλέπει, μάλιστα, έλλειμμα 430 εκατ. κυβικών μέτρων στον εφοδιασμό αερίου φέτος, σε σύγκριση με περίπου 300 εκατ. κυβικά μέτρα τα προηγούμενα χρόνια.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Εταιρείας Αερίου του Ιράν, Σαΐντ Ταβακόλ δήλωσε ότι αυτόν τον μήνα ότι σημειώθηκαν ζημιές σε τέσσερις μονάδες επεξεργασίας κατά την πρώτη φάση του πολέμου νωρίτερα φέτος, με αποτέλεσμα αρχική μείωση της ικανότητας κατά 230 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, από τα οποία περίπου 100 εκατομμύρια έχουν αποκατασταθεί μέχρι τώρα.

Την περασμένη εβδομάδα η εταιρία προειδοποίησε ότι 11 από τις 31 επαρχίες του Ιράν μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολίες εφοδιασμού τον φετινό χειμώνα, κατονομάζοντας τη Μαζανταράν στις ακτές της Κασπίας και το Γολεστάν και το Βόρειο Χορασάν κατά μήκος των συνόρων του Ιράν με το Τουρκμενιστάν, ως τις πιο ευάλωτες.

Πολιτικοί ηγέτες κάλεσαν τους Ιρανούς να χρησιμοποιούν λιγότερο αέριο. Ο πρόεδρος της Βουλής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ κάλεσε την Κυριακή τους Ιρανούς να περιορίσουν τη χρήση αερίου κατά 10% ενόψει της έλευσης του χειμώνα.

Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχαμάντ Ρεζά Αρέφ δήλωσε τη Δευτέρα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA , ότι η τιμή του αερίου μπορεί να αυξηθεί ως αποτέλεσμα της μειωμένης προσφοράς σε περίπτωση υπερβολικής κατανάλωσης.

Να σημειωθεί ότι το Ιράν, μεγάλος παραγωγός πετρελαίου, ελέγχει ένα μέρος του μεγαλύτερου πεδίου φυσικού αερίου στον κόσμο αλλά μερικές φορές αντιμετωπίζει δυσκολίες στην ανταπόκριση στη εσωτερική ζήτηση λόγω ξεπερασμένου εξοπλισμού, κατάσταση που επιδεινώθηκε εξαιτίας των διεθνών κυρώσεων. Οι ΗΠΑ επιβάλλουν αποκλεισμό σε ιρανικά λιμάνια.