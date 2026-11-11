Θεσσαλονίκη: 10χρονος παρασύρθηκε από λεωφορείο και εγκλωβίστηκε κάτω από αυτοκίνητο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, στη συμβολή των οδών Τσαλδάρη με Αμασίας, όταν αστικό λεωφορείο παρέσυρε 10χρονο αγόρι. Το παιδί εγκλωβίστηκε κάτω από ΙΧ όχημα και απεγκλωβίστηκε από πολίτες πριν από την επέμβαση της πυροσβεστικής. Στη συνέχεια διακομίστηκε με κακώσεις κεφαλής στο Νοσοκομείο Γεννηματάς

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, όταν αστικό λεωφορείο παρέσυρε ανήλικο παιδί.
  • Το 10χρονο αγόρι εγκλωβίστηκε κάτω από ΙΧ όχημα και απεγκλωβίστηκε με τη βοήθεια πολιτών πριν την επέμβαση της πυροσβεστικής.
  • Το παιδί μεταφέρθηκε με κακώσεις κεφαλής στο Νοσοκομείο Γεννηματάς.

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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη, με λεωφορείο να παρασύρει έναν ανήλικο στην περιοχή της Νεάπολης.

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Σύμφωνα με το thestival.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στις περίπου 16:00 στη συμβολή των οδών Τσαλδάρη με Αμασίας στη Νεάπολη, όταν αστικό λεωφορείο παρέσυρε το ανήλικο παιδί που εγκλωβίστηκε κάτω από όχημα.

Στο σημείο έσπευσε περιπολικό της αστυνομίας, δυνάμεις του ΕΚΑΒ και κλιμάκιο της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του παιδιού. Ωστόσο δεν χρειάστηκε να επέμβει καθώς απεγκλωβίστηκε από πολίτες.

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Το 10χρονο παιδί μεταφέρθηκε με κακώσεις κεφαλής στο Νοσοκομείο Γεννηματάς.

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