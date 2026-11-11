Θεσσαλονίκη: 10χρονος παρασύρθηκε από λεωφορείο και εγκλωβίστηκε κάτω από αυτοκίνητο

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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη, με λεωφορείο να παρασύρει έναν ανήλικο στην περιοχή της Νεάπολης.

Σύμφωνα με το thestival.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στις περίπου 16:00 στη συμβολή των οδών Τσαλδάρη με Αμασίας στη Νεάπολη, όταν αστικό λεωφορείο παρέσυρε το ανήλικο παιδί που εγκλωβίστηκε κάτω από όχημα.

Στο σημείο έσπευσε περιπολικό της αστυνομίας, δυνάμεις του ΕΚΑΒ και κλιμάκιο της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του παιδιού. Ωστόσο δεν χρειάστηκε να επέμβει καθώς απεγκλωβίστηκε από πολίτες.

Το 10χρονο παιδί μεταφέρθηκε με κακώσεις κεφαλής στο Νοσοκομείο Γεννηματάς.