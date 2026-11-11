Αχαΐα: Νεκρός 78χρονος στον Ερύμανθο – Καταπλακώθηκε από κλαδί δέντρου

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Τη ζωή του έχασε ένας 78χρονος στην περιοχή του Ερυμάνθου Αχαΐας, όταν ένα μεγάλο κλαδί δέντρου αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω του, την ώρα που εκτελούσε εργασίες σε χωράφι.

Ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί στην αγροτική του έκταση μαζί με ακόμη ένα άτομο, προκειμένου να προχωρήσουν σε κοπή δέντρων και μεγάλων κλαδιών.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ένα ογκώδες κλαδί αποκολλήθηκε από δέντρο και καταπλάκωσε τον 78χρονο, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο για να παραλάβει τον ηλικιωμένο και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο. Ωστόσο, είχε ήδη χάσει τη ζωή του.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστες.