Αχαΐα: Νεκρός 78χρονος στον Ερύμανθο – Καταπλακώθηκε από κλαδί δέντρου

Νεκρός είναι ένας 78χρονος στην περιοχή του Ερυμάνθου Αχαΐας, ύστερα από πτώση μεγάλου κλαδιού κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής δέντρων. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά ο ηλικιωμένος είχε ήδη καταλήξει. Οι συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστες.

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ΕΚΑΒ, Περιπολικό
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τη ζωή του έχασε ένας 78χρονος στην περιοχή του Ερυμάνθου Αχαΐας, όταν ένα μεγάλο κλαδί δέντρου αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω του, την ώρα που εκτελούσε εργασίες σε χωράφι.
  • Κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής με ακόμη ένα άτομο, το ογκώδες κλαδί καταπλάκωσε τον ηλικιωμένο, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του.
  • Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο για να τον παραλάβει, ωστόσο είχε ήδη χάσει τη ζωή του, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστες.

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Τη ζωή του έχασε ένας 78χρονος στην περιοχή του Ερυμάνθου Αχαΐας, όταν ένα μεγάλο κλαδί δέντρου αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω του, την ώρα που εκτελούσε εργασίες σε χωράφι.

Ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί στην αγροτική του έκταση μαζί με ακόμη ένα άτομο, προκειμένου να προχωρήσουν σε κοπή δέντρων και μεγάλων κλαδιών.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ένα ογκώδες κλαδί αποκολλήθηκε από δέντρο και καταπλάκωσε τον 78χρονο, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο για να παραλάβει τον ηλικιωμένο και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο. Ωστόσο, είχε ήδη χάσει τη ζωή του.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστες.

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