Μυτιλήνη: Συνελήφθη 14χρονος για κλοπή μοτοσικλέτας – Χειροπέδες και σε γονέα του

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Στη σύλληψη ενός 14χρονου για κλοπή μοτοσικλέτας προχώρησαν αστυνομικοί στη Μυτιλήνη, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (11/11). Για την υπόθεση συνελήφθη και ένας γονέας του ανηλίκου, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης εντόπισαν τον 14χρονο να οδηγεί δίκυκλη μοτοσικλέτα, την οποία, όπως διαπιστώθηκε, είχε κλέψει λίγο νωρίτερα από δημοτική οδό της πόλης.

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν τη μοτοσικλέτα, ενώ σε βάρος του ανηλίκου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.

Την προανάκριση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης.