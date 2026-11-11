Σούλης Καραγιαννίδης: Πέθανε ο ιδιοκτήτης της θρυλικής ντισκοτέκ Boom Boom

Μια ξεχωριστή μορφή της αθηναϊκής νυχτερινής διασκέδασης έφυγε από τη ζωή. Ο Αθανάσιος (Σούλης) Καραγιαννίδης, ιδρυτής και ιδιοκτήτης της θρυλικής ντισκοτέκ «Boom-Βoom» στις Τζιτζιφιές στην Καλλιθέα, πέθανε το απόγευμα της Τρίτης (10/11), σε ηλικία 81 ετών, αφήνοντας πίσω του μια ιστορία συνδεδεμένη με τη μουσική, τον χορό και τις αναμνήσεις μιας ολόκληρης γενιάς.

Για όσους πέρασαν τις πόρτες της, η «Boom-boom», στην οδό Ναρκίσσου 9, αποτέλεσε σημείο συνάντησης, διασκέδασης και μουσικής έκφρασης, διατηρώντας ζωντανό το πνεύμα της ντισκοτέκ σε μια εποχή που οι αντίστοιχοι χώροι είχαν σχεδόν εξαφανιστεί από την Αθήνα. Μάλιστα, θεωρούνταν μία από τις τελευταίες εναπομείνασες ντισκοτέκ της πρωτεύουσας.

Η επιχείρηση έκλεισε το 2024, όμως ο Σούλης Καραγιαννίδης δεν είχε εγκαταλείψει την ιδέα της επιστροφής. Το 2025 αναζητούσε νέο χώρο για να ξαναστήσει την αγαπημένη του ντισκοτέκ, επιδιώκοντας να δώσει συνέχεια σε μια διαδρομή που είχε συνδεθεί άρρηκτα με το όνομά του. Δεν πρόλαβε, ωστόσο, να πραγματοποιήσει το όνειρό του.

Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε η οικογένειά του με ανάρτηση στο Facebook, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι η κηδεία του θα τελεστεί την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, στις 11:00, στο Κοιμητήριο Νέας Σμύρνης.

Όπως αναφέρει η οικογένεια:

«Η οικογένεια Καραγιαννίδη σας ενημερώνει με λύπη της, πως ο Αθανάσιος (Σούλης) απεβίωσε σήμερα το απόγευμα. Η κηδεία θα γίνει την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου ώρα 11:00 στο κοιμητήριο Νέας Σμύρνης».