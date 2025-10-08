Έκρηξη στην ντισκοτέκ «Jacky.O.» στα Ιλίσια: Νέο βίντεο – ντοκουμέντο με τον δράστη που τοποθέτησε την βόμβα

Σε σοκ παραμένουν οι κάτοικοι των Ιλισίων μετά την έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού στην ιστορική ντισκοτέκ «Jacky. O» στην Μιχαλακοπούλου, το βράδυ της Τρίτης (7/10), ενώ καινούρια στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Έκρηξη στην ντισκοτέκ «Jacky.O.» στα Ιλίσια: Βίντεο ντοκουμέντο με τον δράστη που μεταφέρει τη σακούλα με τη βόμβα

Στο πλαίσιο αυτό, σε νέο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται ακόμη πιο καθαρά η διαδρομή που ακολούθησε ο άγνωστος άνδρας που σύμφωνα με τις Αρχές πέταξε την σακούλα που περιείχε τον εκρηκτικό μηχανισμό στον χώρο της ντισκοτέκ.

Παράλληλα, στους ανθρώπους της νύχτας που πουλάνε προστασία, στρέφονται οι έρευνες της αστυνομίας για τη χθεσινή βομβιστική επίθεση.

Η στιγμή που μεταφέρει ο δράστης τον εκρηκτικό μηχανισμό

Το βίντεο – ντοκουμέντο καταγράφει τον μαυροντυμένο βομβιστή της ντισκοτέκ στα Ιλίσια, να μεταφέρει ανενόχλητος, σε χάρτινη σακούλα τον εκρηκτικό μηχανισμό.

Είναι λίγα λεπτά πριν τις 10 το βράδυ. Κάμερα κλειστού κυκλώματος καταγράφει τον βομβιστή να κινείται, στην οδό Μιχαλακοπούλου, δίπλα από το σημείο όπου τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό, που προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη.

Στη συνέχεια, στο βίντεο, που παρουσίασε το MEGA, διακρίνεται ο βομβιστής να αφήνει την χάρτινη σακούλα με την βόμβα και να κρατάει στο χέρι του ένα κινητό.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην είσοδο του καταστήματος και σε ένα αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο μπροστά από την ντισκοτέκ. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ο οποίος ανέφερε ότι δεν δεχόταν απειλές.

«Φαίνεται ένας που φοράει μάσκα και κουκούλα και αφήνει μια χαρτοσακούλα ακριβώς στην πόρτα, τρία λεπτά πριν τις 10 και 10 η ώρα γίνεται η έκρηξη. Με ρώτησε και η αστυνομία εάν είχα τίποτα προηγούμενα με κάποιους… Τίποτα», είπε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

Από τι αποτελείτο ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός

Όπως αναφέρει το MEGA, το χτύπημα προήλθε από μικρή ποσότητα εκρηκτικής ύλης, η οποία όμως προκάλεσε έκρηξη δυνατής ισχύος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός περιείχε δυναμίτιδα, βραδύκαυστο φυτίλι και πυροκροτητή. Επίσης φαίνεται να ενεργοποιήθηκε από τον βομβιστή.

Παράλληλα, οι αρχές εκτιμούν ότι ο επιχειρηματίας, που απέκτησε το νυχτερινό κατάστημα τον τελευταίο χρόνο, φέρεται να μπήκε στο στόχαστρο κυκλωμάτων της νύχτας, που ήθελαν να στείλουν προειδοποιητικό μήνυμα. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο που την προανάκριση ανέλαβε το Τμήμα Εκβιαστών.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο δράστης αδιαφόρησε πλήρως, για το εάν θα υπήρχαν παράπλευρες απώλειες καθώς δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση για την τοποθέτηση της βόμβας, δίπλα σε ξενοδοχεία, καφετέριες και εστιατόρια και ειδικά σε ώρα αιχμής.

