Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα 16,2 μονάδων της ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ – Τι λένε οι πολίτες για την παραίτηση Τσίπρα και το ενδεχόμενο νέου κόμματος

Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 16,2 μονάδες έναντι του ΠΑΣΟΚ καταγράφει η δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της Political, που παρουσίασε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με ποσοστό 31,5% και το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 15,3%.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 8,2%, ενώ ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 6,9%, το ΚΚΕ με 6,5%, το ΜέΡΑ25 με 5,8%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 4,8%, η Φωνή της Λογικής με 4,6% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 4%.

Για την παραίτηση Τσίπρα και το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος

Oι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση ερωτήθηκαν και για την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί από το βουλευτικό του αξίωμα. Το 47% εκτιμά ότι ήταν «πολύ/μάλλον σωστή» απόφαση, το 28% θεωρεί την κίνηση «πολύ, μάλλον λανθασμένη», ενώ το 25% απαντά «ΔΞ/ΔΑ».

Στην ερώτηση εάν ο Αλέξης Τσίπρας δημιουργούσε νέο πολιτικό κόμμα πόσο πιθανό θα ήταν να το ψηφίσετε, το 80% απαντά «όχι/μάλλον όχι» και το 16% «σίγουρα/μάλλον ναι».