Συγκινεί η Πέγκυ Ζήνα για την κόρη της: «Σαν χθες μου φαίνεται που σε κράτησα πρώτη φορά στην αγκαλιά μου…»

Τα γενέθλιά της έχει σήμερα (8/10) η κόρη της Πέγκυς Ζήνα και του Γιώργου Λύρα, Ηλέκτρα. Η επιτυχημένη τραγουδίστρια θέλησε να ευχηθεί και δημόσια στο παιδί της, με μία πολύ τρυφερή και συγκινητική ανάρτηση που έκανε στο προφίλ της στο Instagram, το απόγευμα της Τετάρτης.

Συγκεκριμένα, η Πέγκυ Ζήνα δημοσίευσε μερικά στιγμιότυπα στα οποία πρωταγωνιστεί η κόρη της, καθώς και την τούρτα για τα γενέθλιά της.

Η ευτυχισμένη μητέρα έχει γράψει στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Πριν 14 χρόνια αυτή η ημερομηνία έγινε η πιο σημαντική της ζωής μου. Ήρθες και μας ολοκλήρωσες.

Χρόνια πολλά ζωή μου φωτεινά με υγεία και σοφία να ζεις την κάθε σου μέρα και να μοιράζεις αγάπη και το φως σου σε όλους. Πότε έγινες 14;;;; Σαν χθες μου φαίνεται που σε κράτησα πρώτη φορά στην αγκαλιά μου… να μας ζήσεις σε λατρεύουμε τόσο που δεν μετριέται».

Στην πρώτη της συνέντευξη μετά την γέννηση της κόρης της, στο περιοδικό ΟΚ!, η Πέγκυ Ζήνα είχε εξομολογηθεί: «Tο θαύμα της ζωής μου. Ένιωσα ότι κρατούσα όλο τον κόσμο στα χέρια μου! Τίποτα δεν μπορούσε να συγκριθεί με ό,τι έζησα στο παρελθόν. Κάθε φορά που η μικρή έκλαιγε, ήταν ανήσυχη ή πεινούσε κι εμείς την ηρεμούσαμε νιώθαμε ότι ήμαστε δυο μικροί “θεοί” που κάνουμε ευτυχισμένο ένα τόσο δα πλασματάκι.

Αυτό μου έδωσε και μου δίνει καθημερινά μεγάλη ισορροπία. Επίσης, το ότι δίνω και κάνω τα πάντα για το καλό του παιδιού μου με κάνει πιο ώριμη και πιο υπεύθυνη, αφού νιώθω ότι όλα θα έχουν αντίκτυπο πάνω του. Μέσα από την Ηλέκτρα γινόμαστε, κι εγώ κι ο Γιώργος, καλύτεροι άνθρωποι».