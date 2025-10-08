Συγκινεί η Πέγκυ Ζήνα για την κόρη της: «Σαν χθες μου φαίνεται που σε κράτησα πρώτη φορά στην αγκαλιά μου…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Πέγκυ Ζήνα

Τα γενέθλιά της έχει σήμερα (8/10) η κόρη της Πέγκυς Ζήνα και του Γιώργου Λύρα, Ηλέκτρα. Η επιτυχημένη τραγουδίστρια θέλησε να ευχηθεί και δημόσια στο παιδί της, με μία πολύ τρυφερή και συγκινητική ανάρτηση που έκανε στο προφίλ της στο Instagram, το απόγευμα της Τετάρτης.

Συγκεκριμένα, η Πέγκυ Ζήνα δημοσίευσε μερικά στιγμιότυπα στα οποία πρωταγωνιστεί η κόρη της, καθώς και την τούρτα για τα γενέθλιά της.

Η ευτυχισμένη μητέρα έχει γράψει στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Πριν 14 χρόνια αυτή η ημερομηνία έγινε η πιο σημαντική της ζωής μου. Ήρθες και μας ολοκλήρωσες.

Χρόνια πολλά ζωή μου φωτεινά με υγεία και σοφία να ζεις την κάθε σου μέρα και να μοιράζεις αγάπη και το φως σου σε όλους. Πότε έγινες 14;;;; Σαν χθες μου φαίνεται που σε κράτησα πρώτη φορά στην αγκαλιά μου… να μας ζήσεις σε λατρεύουμε τόσο που δεν μετριέται».

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Peggy Zina (@peggyzina_official)

Στην πρώτη της συνέντευξη μετά την γέννηση της κόρης της, στο περιοδικό ΟΚ!, η Πέγκυ Ζήνα είχε εξομολογηθεί: «Tο θαύμα της ζωής μου. Ένιωσα ότι κρατούσα όλο τον κόσμο στα χέρια μου! Τίποτα δεν μπορούσε να συγκριθεί με ό,τι έζησα στο παρελθόν. Κάθε φορά που η μικρή έκλαιγε, ήταν ανήσυχη ή πεινούσε κι εμείς την ηρεμούσαμε νιώθαμε ότι ήμαστε δυο μικροί “θεοί” που κάνουμε ευτυχισμένο ένα τόσο δα πλασματάκι.

Αυτό μου έδωσε και μου δίνει καθημερινά μεγάλη ισορροπία. Επίσης, το ότι δίνω και κάνω τα πάντα για το καλό του παιδιού μου με κάνει πιο ώριμη και πιο υπεύθυνη, αφού νιώθω ότι όλα θα έχουν αντίκτυπο πάνω του. Μέσα από την Ηλέκτρα γινόμαστε, κι εγώ κι ο Γιώργος, καλύτεροι άνθρωποι».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αν απαντήσετε «ναι» σε αυτές τις 5 ερωτήσεις, τότε έχετε υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη

Καρκίνος: Όταν τα σημάδια δεν είναι ξεκάθαρα ποιες εξετάσεις πρέπει να γίνονται

Ε.Ε.: Μέτρα Προστασίας Αγροτών στο Πλαίσιο της Συμφωνίας με τη Mercosur – Τι περιλαμβάνουν

Άρειος Πάγος: Οι παππούδες υποχρεούνται να πληρώνουν διατροφή όταν ο πατέρας δεν μπορεί

Γιατί το Burger King «ξήλωσε» τη μασκότ Creepy King: Η σκοτεινή αλήθεια πίσω από την απόφαση

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το μολύβι στην εικόνα σε 4 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:06 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Καλομοίρα: «Όταν ήμουν έγκυος πέρασα κατάθλιψη – Ήξερα ότι δεν θα έχω ποτέ αυτό που είχα γιατί διάλεξα την οικογένεια»

Την Καλομοίρα υποδέχτηκαν την Τετάρτη (8/10) η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος...
19:06 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Τζένη Κατσίγιαννη: «Τρεις φορές σε τραπέζι γάμου μου έχει τύχει να πεθάνει άνθρωπος»

Δηλώσεις στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή παραχώρησε η Τζένη Κατσίγιαννη, με αφορμή την σ...
18:12 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Αίθρα Λυκουρέζου: «Είχα φτάσει πάτο, ήμουν 25 ετών και έκτοτε δεν έχω αγγίξει ναρκωτικά»

Την Αίθρα Λυκουρέζου υποδέχτηκε στην εκπομπή του ο Γιώργος Λιάγκας, το πρωί της Τετάρτης (8/10...
17:20 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Δώρα Χρυσικού: «Από τότε που έκανα ολική υστερεκτομή έχω ακούσει να μου λένε ότι δεν είμαι ολοκληρωμένη»

Το πρωί της Τετάρτης (8/10), η Ζέτα Δούκα και η Δώρα Χρυσικού έκατσαν στον καναπέ της εκπομπής...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης