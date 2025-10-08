Καλομοίρα: «Όταν ήμουν έγκυος πέρασα κατάθλιψη – Ήξερα ότι δεν θα έχω ποτέ αυτό που είχα γιατί διάλεξα την οικογένεια»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Καλομοίρα
Φωτογραφία: Instagram/itskalomira

Την Καλομοίρα υποδέχτηκαν την Τετάρτη (8/10) η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, στον καναπέ του «Στούντιο 4». Η αγαπημένη τραγουδίστρια, την οποία γνωρίσαμε και λατρέψαμε το 2004 μέσα από το «Fame Story», έχει δημιουργήσει εδώ και χρόνια την δική της οικογένεια στην Αμερική, στην οποία έχει γεννηθεί και μεγαλώσει, με τον σύζυγό της Γιώργο Μπούσαλη και τα τρία τους παιδιά, τους 13χρονους Νίκο και Δημήτρη και την 9 ετών Αναστασία.

Η Καλομοίρα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, μίλησε και για την κατάθλιψη που είχε περάσει όταν ήταν έγκυος και εξήγησε τον λόγο.

Σε ερώτηση για το αν έχει νιώσει ποτέ ότι άφησε κάτι πίσω για τον σύζυγό της και την οικογένειά της, η Καλομοίρα απάντησε: «Όταν ήμουν έγκυος, εγώ πεθαίνω για τα παιδιά μου οπότε νιώθω άνετα να το πω, είχα κατάθλιψη. Δεν μπορούσα να βρω το γιατί και νομίζω ότι καταβάθος ήξερα ότι δεν θα έχω ποτέ αυτό που είχα γιατί διάλεξα την οικογένεια!».

«Νομίζω ότι λένε λίγο ψέματα στις γυναίκες ότι μπορείς να τα έχεις όλα. Δεν είναι όλο αλήθεια. Εγώ νόμιζα ότι μπορείς. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να λες την αλήθεια στα κορίτσια, για να πάρουν τις αποφάσεις», πρόσθεσε.

Επιπλέον, η Καλομοίρα είπε ότι: «Να λες ότι αν είσαι με τα παιδιά, χάνεις λίγο την καριέρα. Και η μόνη που ξέρω που όντως τα κάνει, έχει πέντε ανθρώπους στο σπίτι που την βοηθάνε και έχει τέσσερα παιδιά. Που είναι τέλειο και αυτό αν μπορείς να το έχεις, απλά δεν μου αρέσει που δεν λένε την αλήθεια».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αν απαντήσετε «ναι» σε αυτές τις 5 ερωτήσεις, τότε έχετε υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη

Καρκίνος: Όταν τα σημάδια δεν είναι ξεκάθαρα ποιες εξετάσεις πρέπει να γίνονται

Ε.Ε.: Μέτρα Προστασίας Αγροτών στο Πλαίσιο της Συμφωνίας με τη Mercosur – Τι περιλαμβάνουν

Άρειος Πάγος: Οι παππούδες υποχρεούνται να πληρώνουν διατροφή όταν ο πατέρας δεν μπορεί

Γιατί το Burger King «ξήλωσε» τη μασκότ Creepy King: Η σκοτεινή αλήθεια πίσω από την απόφαση

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το μολύβι στην εικόνα σε 4 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:35 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Συγκινεί η Πέγκυ Ζήνα για την κόρη της: «Σαν χθες μου φαίνεται που σε κράτησα πρώτη φορά στην αγκαλιά μου…»

Τα γενέθλιά της έχει σήμερα (8/10) η κόρη της Πέγκυς Ζήνα και του Γιώργου Λύρα, Ηλέκτρα. Η επι...
19:06 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Τζένη Κατσίγιαννη: «Τρεις φορές σε τραπέζι γάμου μου έχει τύχει να πεθάνει άνθρωπος»

Δηλώσεις στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή παραχώρησε η Τζένη Κατσίγιαννη, με αφορμή την σ...
18:12 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Αίθρα Λυκουρέζου: «Είχα φτάσει πάτο, ήμουν 25 ετών και έκτοτε δεν έχω αγγίξει ναρκωτικά»

Την Αίθρα Λυκουρέζου υποδέχτηκε στην εκπομπή του ο Γιώργος Λιάγκας, το πρωί της Τετάρτης (8/10...
17:20 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Δώρα Χρυσικού: «Από τότε που έκανα ολική υστερεκτομή έχω ακούσει να μου λένε ότι δεν είμαι ολοκληρωμένη»

Το πρωί της Τετάρτης (8/10), η Ζέτα Δούκα και η Δώρα Χρυσικού έκατσαν στον καναπέ της εκπομπής...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης