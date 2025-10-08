Καλομοίρα: «Όταν ήμουν έγκυος πέρασα κατάθλιψη – Ήξερα ότι δεν θα έχω ποτέ αυτό που είχα γιατί διάλεξα την οικογένεια»

Την Καλομοίρα υποδέχτηκαν την Τετάρτη (8/10) η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, στον καναπέ του «Στούντιο 4». Η αγαπημένη τραγουδίστρια, την οποία γνωρίσαμε και λατρέψαμε το 2004 μέσα από το «Fame Story», έχει δημιουργήσει εδώ και χρόνια την δική της οικογένεια στην Αμερική, στην οποία έχει γεννηθεί και μεγαλώσει, με τον σύζυγό της Γιώργο Μπούσαλη και τα τρία τους παιδιά, τους 13χρονους Νίκο και Δημήτρη και την 9 ετών Αναστασία.

Η Καλομοίρα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, μίλησε και για την κατάθλιψη που είχε περάσει όταν ήταν έγκυος και εξήγησε τον λόγο.

Σε ερώτηση για το αν έχει νιώσει ποτέ ότι άφησε κάτι πίσω για τον σύζυγό της και την οικογένειά της, η Καλομοίρα απάντησε: «Όταν ήμουν έγκυος, εγώ πεθαίνω για τα παιδιά μου οπότε νιώθω άνετα να το πω, είχα κατάθλιψη. Δεν μπορούσα να βρω το γιατί και νομίζω ότι καταβάθος ήξερα ότι δεν θα έχω ποτέ αυτό που είχα γιατί διάλεξα την οικογένεια!».

«Νομίζω ότι λένε λίγο ψέματα στις γυναίκες ότι μπορείς να τα έχεις όλα. Δεν είναι όλο αλήθεια. Εγώ νόμιζα ότι μπορείς. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να λες την αλήθεια στα κορίτσια, για να πάρουν τις αποφάσεις», πρόσθεσε.

Επιπλέον, η Καλομοίρα είπε ότι: «Να λες ότι αν είσαι με τα παιδιά, χάνεις λίγο την καριέρα. Και η μόνη που ξέρω που όντως τα κάνει, έχει πέντε ανθρώπους στο σπίτι που την βοηθάνε και έχει τέσσερα παιδιά. Που είναι τέλειο και αυτό αν μπορείς να το έχεις, απλά δεν μου αρέσει που δεν λένε την αλήθεια».