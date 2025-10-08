Μαρία Κίτσου: «Έβριζε και χτυπούσε τη μάνα και το παιδί, πήρα κατευθείαν την αστυνομία»

Η Μαρία Κίτσου φέτος πρωταγωνιστεί στη νέα δραματική σειρά του ALPHA «Να με λες μαμά», η οποία μιλάει για το σοβαρό θέμα της κακοποίησης ανηλίκων. Η αγαπημένη ηθοποιός, το πρωί της Τετάρτης (8/10) ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, η επιτυχημένη καλλιτέχνις διηγήθηκε ένα περιστατικό στο οποίο κάλεσε την αστυνομία, όταν άκουσε έναν άνδρα να βρίζει και να χτυπάει γυναίκα και παιδί.

Συγκεκριμένα, η Μαρία Κίτσου εξομολογήθηκε πως: «Στον περίγυρό μου δεν έχω ακούσει κάποιο περιστατικό κακοποίησης. Αυτό το ζήτημα με ενδιαφέρει πολύ προσωπικά. Κι έχω έρθει σε επαφή με το “Σωματείο ΕΛΙΖΑ” γιατί θέλω να βοηθήσω πολύ. Μία φορά ήμουν σε ένα φιλικό σπίτι κι άκουσα από τον φωταγωγό έναν πατέρα, ο Θεός να τον κάνει, που έβριζε και χτυπούσε τη μάνα και το παιδί».

«Ούρλιαζε το παιδί, ούρλιαζε η μάνα και αυτός έβριζε χυδαία. Πήρα κατευθείαν την αστυνομία στα Εξάρχεια και πραγματικά πήγαν και τον έπιασαν! Το θεωρώ υποχρέωσή μας, το αυτονόητο, όταν ακούσουμε κάτι, όταν αντιληφθούμε κάτι, είμαστε γείτονες, είμαστε συγγενείς, πρέπει οπωσδήποτε να πάρουμε τηλέφωνο την αστυνομία, το “Χαμόγελο του Παιδιού”, υπάρχουν πάρα πολλές οργανώσεις, για να σώσουμε αυτές τις παιδικές ψυχές. Γιατί αυτά τα τραύματα δεν επουλώνονται ποτέ», συνέχισε η Μαρία Κίτσου.