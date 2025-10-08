Δήμητρα Παπαδοπούλου στον Realfm 97,8: Το γέλιο είναι «χρυσός» – Εξαφανίστηκε από την ζωή μας

Για την ξεκαρδιστική κωμωδία «Στο Τσακ» η οποία επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο «Αλέκος Αλεξανδράκης» – Ριάλτο μίλησε η δημοφιλής ηθοποιός και σεναριογράφος, Δήμητρα Παπαδοπούλου στον Νίκο Χατζηνικολάου από την συχνότητα του Realfm 97,8.

«Είπα φέτος να κάνω μία – από πέρσι δηλαδή το έχω σκεφτεί αλλά φέτος είμαι ακόμη πιο σίγουρη – επένδυση στο γέλιο, το οποίο είναι άφαντο. Δεν ξέρω τι έχει γίνει και το γέλιο εξαφανίστηκε από την ζωή μας σαν να μην υπήρξε ποτέ», είπε η Δήμητρα Παπαδοπούλου.

Και συνέχισε: «Γενικά η επιλογή του ανθρώπου να γελάσει είναι η τελευταία επιλογή. Ενώ παλιά ήταν η πρώτη και καλύτερη τώρα δεν βλέπω τους ανθρώπους να επιλέξουν να γελάσουν. Δηλαδή εγώ επειδή κυκλοφορώ με ταξί από το πρωί μέχρι το βράδυ και παίρνω πολύ μυρωδιά τι γίνεται, δηλαδή πραγματικά είμαι τρομερός ρεπόρτερ, βλέπω ότι δεν γελάνε, ενώ παλιά οι ταξιτζήδες κάνανε πλάκα».

«Γενικά αυτή η παράσταση ‘Στο Τσακ’ έχει μία ιδιαιτερότητα – που δεν ξέρω αν πρέπει να το πω έτσι- δεν θέλει να πει τίποτα. Δηλαδή δεν έχει δεύτερο επίπεδο. Δεν θέλει να καυτηριάσει ειδικά πράγματα κτλ., όχι. Υπάρχουν τόσες ωραίες παραστάσεις που το κάνουν που αυτή η παράσταση θέλει απλά να γελάσουμε. Θέλει να ξεχαστούμε και να πούμε ότι όλα μπορεί να γίνουν και πλάκα έστω για 1,5, 2 ώρες. Αυτός είναι ο στόχος ο μεγάλος γιατί το γέλιο είναι ‘χρυσός’», εξήγησε η Δήμητρα Παπαδοπούλου.