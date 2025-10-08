Ερντογάν για Γάζα: Ο Τραμπ ζητούσε να πείσουμε τη Χαμάς να αποδεχθεί το σχέδιο – Είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε σε όλες τις προσπάθειες

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπογράμμισε ότι η Άγκυρα συμμετέχει ενεργά στις διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Γάζας και του κράτους της Παλαιστίνης, στο πλαίσιο του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τον τερματισμό του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, ο Ερντογάν, σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από το Αζερμπαϊτζάν, είπε ότι «Τουρκικά στελέχη συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο και η Άγκυρα υποστηρίζει τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Τραμπ», προσθέτοντας ότι ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος «ζητούσε από την Τουρκία να πείσει τη Χαμάς να αποδεχτεί την πρόταση».

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας τόνισε ότι «σε οποιοδήποτε σενάριο μετά τον πόλεμο, η Γάζα πρέπει να παραμείνει μέρος ενός παλαιστινιακού κράτους και να κυβερνάται από Παλαιστίνιους».

Επιπλέον, ο Ερντογάν ανέφερε ότι «η ανάπτυξη ξένων δυνάμεων στη Γάζα και η διασφάλιση της ασφάλειας εκεί πρέπει να συζητηθούν λεπτομερώς» και ότι «η Άγκυρα είναι έτοιμη να συμβάλει σε όλες τις προσπάθειες».