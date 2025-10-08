Τατόι: Ατύχημα με διθέσιο εκπαιδευτικό αεροσκάφος – Δύο τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στην Πολεμική Αεροπορία, έπειτα από ατύχημα με διθέσιο εκπαιδευτικό αεροσκάφος στην αεροπορική βάση στο Τατόι.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Στο αεροσκάφος, τύπου Ρ2002-JF Tecnam, επέβαιναν δύο χειριστές που έχουν μεταφερθεί στο 251 Στρατιωτικό Νοσοκομείο τραυματισμένοι. Ένας εκ των δύο, βρίσκεται σε πιο σοβαρή κατάσταση.

Το ατύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια της απογείωσης, όταν το αεροσκάφος βγήκε εκτός διαδρόμου και έσπασε ο ρηναίος τροχός. Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του συμβάντος, που διερευνά η Πολεμική Αεροπορία, η οποία αναμένεται να εκδώσει ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τις πρώτες ανεπίσημες πληροφορίες, οι χειριστές φέρεται να εκτελούσαν σενάριο προσομοίωσης κράτησης κινητήρα.